以Fine dining呈現西班牙傳統美食，「DNA西班牙料理餐廳」於台中七期隆重登場

坐落於臺中七期，緊鄰臺中國家歌劇院的「DNA西班牙料理 DNA Spanish Restaurant」將於明日（4/27）盛大開幕。由臺北米其林餐盤推薦餐廳「隱丹廚Hidden by DN」主廚Daniel Negreira領銜雙主廚王致晟 （Vincent Wang）與王柏翔 （Chris Wang）所打造的全新品牌，以Fine dining方式呈現西班牙傳統美食，並設計三階段菜單提供賓客多樣選擇，喜愛異國料理的朋友絕對要收藏！

正如其名，「DNA西班牙料理 DNA Spanish Restaurant」致力於為美食愛好者呈現最道地的西班牙生活風格和飲食風尚。因此在「DNA西班牙料理 DNA Spanish Restaurant」的菜單裡不僅可以看到許多道地經典美食，主廚更是精心研發多道創意TAPAS，除了讓賓客品嘗到西班牙美食的豐富性和多樣性，更是藉此宣揚西班牙人「邊吃邊社交」的飲食文化，讓在地台灣人也能體驗西班牙活潑且率性的生活美學。

除了各式創意TAPAS，由行政主廚Daniel Negreira引領的雙主廚Vincent與Chris也將畢生所學投入這次的主菜研發，像是西班牙風味BOCATA油封乳豬肋排、72小時烹調甜菜根牛頰以及蛤蜊醬加利西亞多寶魚等，皆是以富有DNA風格的創意手法重新呈現西班牙各式經典佳餚。

其中這道「蛤蜊醬加利西亞多寶魚」，更是主廚Vincent向我們推薦的獨家特色菜餚。來自於主廚Daniel家鄉加利西亞的多寶魚──「大菱鮃」，除了是西班牙國寶魚，更是英國皇室國宴用魚。在台灣，只有「隱丹廚Hidden by DN」和「DNA西班牙料理 DNA Spanish Restaurant」以此珍稀食材入菜。多寶魚的皮下和鰭邊含有豐富的膠質、魚肉質感細緻。這道「蛤蜊醬加利西亞多寶魚」取用菲力（Fillet）部位，以嫩煎方式烹調，使魚皮呈現酥脆口感與金黃色澤，並於表皮塗上以魚骨熬煮三天的濃縮精華，搭配充滿蛤蠣鮮味的爐烤馬鈴薯，最後再淋上蛤蠣醬汁，醇厚鮮美的「蛤蜊醬加利西亞多寶魚」就此上桌。

餐點以「套餐Set Menu」形式供應，目前共有「午餐」、「晚餐」兩個餐期，計劃以「季」來調整菜單內容，除了制式套餐外，也歡迎客人選用「客製化主廚套餐」，客人可以與團隊討論菜色內容與需求，依照客人的預算、口味、風格、型態等，特別設計專屬菜色，讓客人可以品嘗到菜色的多樣性與食材的多元性。

另外，「DNA西班牙料理 DNA Spanish Restaurant」的酒單提供100% 西班牙酒款，規劃恆溫酒窖可存放約3,000瓶的儲酒空間，酒單的設計是依照權威機構Wine Spectator認證的國際標準設計，將西班牙的葡萄酒產區劃分更為細緻，從傳統、新派風格到現在熱門的自然酒都收納其中，目前酒款的總品項約為350款左右，預計每年可以增加20%以上的酒款，以供顧客更多元選擇。

「DNA西班牙料理 DNA Spanish Restaurant」總佔140坪，共有60個座席。室內環境搭配開放式廚房視野，讓賓客可以探索廚房團隊的作業，並以幕簾區隔出不同的用餐區域，保有適當的隱密性。餐廳整體設計以深色木質系為主，並使用美國栓木實木桌面，搭配上些許金屬感營造出低調奢華氛圍，提供在地賓客一處頂級且舒適的用餐環境。