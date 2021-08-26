台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳，蟬聯四連霸，榮獲米其林一星！

《臺北臺中米其林指南》每年的榜單一出爐，即是各界老饕與美食家們熱烈關注的話題，今年首度以線上發布會的形式揭曉今年度的摘星榜單。台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳連續四年蟬聯摘下一星殊榮，今年4月甫由香港來台掌杓的張國邦主廚表示：「能維持這項殊榮，完全歸功於雅閣全體廚藝團隊的努力，堅持把每道菜都做好。獲得這項肯定也鞭策我帶領團隊持續精進，對食材和菜餚的風味更加嚴格把關，讓台北食客品嘗正宗鮮美的粵菜滋味。」

▲台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳張國邦主廚

味覺與視覺的極致享受

為慶祝蟬聯米其林星級肯定，「雅閣」推出米其林尊享套餐，每位8,800元起（須加一成服務費），道道都是主廚匠心獨具的精心之作，從頭盤就讓饕客一次品嘗道地粵菜滋味：包含皮酥肉嫩的金陵烤乳豬、帶有煙燻香氣且腴而不膩的雅閣叉燒皇，以及香酥內軟的海膽戈渣，多樣精采開胃前菜挑逗味蕾；套餐中也囊括了燕窩與鮑魚等經典食材，像是「天子蘭花燉官燕」，主廚選用整顆官燕盞加入清香的天子蘭花，以金華火腿、老母雞湯煨煲而成的甘醇上湯小火燉煮，入口滑順鮮甜，具有潤肺滋補、養顏美容的功效；還有老饕不可錯過的極品佳餚「蠔皇鮑魚」，嚴選高品質的三頭鮑，以秘製鮑汁慢火煲煮8小時入味，口感鮮嫩彈牙，鮮美的海味精華席捲口中。以及張主廚招牌力作「黃湯白玉星斑柳」，肉質滑嫩的清蒸頂級東星斑，底下襯以上湯煨過、口感綿密的冬瓜，並搭佐以雞肉、鴨肉、瑤柱與金華火腿煨煲而成的黃湯，鮮美爽口、令人回味無窮。不僅菜餚風味層次豐富，主廚在呈盤上更是下了功夫，致力把精心製作的菜色完美呈現給顧客，帶來視覺與味覺的極致饗宴。

▲台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳推出米其林尊享套餐

無懈可擊的細膩服務

除了在食材以及餐點色香味俱全的堅持，提供賓客盡善盡美的細膩服務也是摘星至要關鍵，雅閣並有餐廳專屬的專業侍酒師，隨時給予用餐賓客建議搭配的酒款，或是茶品的推薦。同時，餐廳的服務團隊不間斷持續進行服務教育訓練以加強餐飲知識與服務技能，從服務流程標準化、菜餚知識、茶酒搭配、餐具擺設與各項服務細節等，不斷優化服務品質，從每個微小細節，一點一滴推砌成最極致貼心的完美體驗。



「雅閣」中餐廳氛圍設計

位在台北文華東方酒店3樓的「雅閣」中餐廳，由國際設計大師季裕棠（Tony Chi）操刀設計，帶著東方的時尚元素呈現優雅沉穩的風格特色。就如餐廳之名「雅閣」－這處被季裕棠定位為「用餐要雅、喝茶飲酒要雅、談天應酬也都要雅的用餐空間」，整體設計完整的演繹出低調內斂、高貴雅緻的生活空間。除典雅的開放式用餐區近70個席位外，另有5間包廂做為私人宴客之用，其中最大一間可容納20位賓客，滿足不同的飲宴需求。