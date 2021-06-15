向裝飾藝術風格致意 積家 1931 CAFÉ 快閃店

1931年，積家推出了一款註定成為 20 世紀典範之作的時計—Reverso 翻轉系列腕錶，而近日積家以此系列，設計出優雅且溫馨的全新場所「1931 Café」來慶祝腕錶問世 90 週年。這間快閃咖啡店已於 6 月 13 日率先在上海開幕，隨後於秋季在裝飾藝術運動的誕生之地巴黎揭幕，讓顧客盡情感受 Reverso 翻轉系列腕錶問世年代之風格與時代氣息。

向裝飾藝術致意



裝飾藝術風格於 1920 年代誕生，以簡潔明快的幾何美感為特色，摒棄繁瑣的傳統裝飾，完美演繹當時的現代感和社會的進步。至於在 1931 年問世的 Reverso 翻轉系列腕錶，亦具有相同的時代精神，打破陳規，與傳統腕錶設計背道而馳。此系列精妙的實用功能與獨特的美學設計，體現了從建築、汽車、繪畫藝術，以至家具、電影和時裝等所有設計領域循序漸進的變化。

1931 Café 體現裝飾藝術風格的精髓，室內裝飾別緻優雅，令人聯想起 1930 年代的豪華遠洋郵輪，以及電影場景的華貴魅力。咖啡店的設計採用黑白配色，並配以柔和溫馨的燈光，結合了閃亮的鉻合金、柔滑的絲絨、通透的玻璃和典雅漆木等經典裝飾藝術材料，更鋪設了裝飾藝術時代典型的幾何圖案拼花大理石地板。咖啡店中央可見由天花板懸垂而下的磨砂玻璃吊燈，座椅綴以三條金屬裝飾，呼應 Reverso 翻轉系列腕錶錶殼的三道裝飾刻紋，每項細節均經過特別訂製，別出心裁。

與名廚Nina Métayer攜手合作

積家與名廚 Nina Métayer合作，推出一系列設計別出心裁的精美糕點，令咖啡店更臻完美。這位常駐巴黎的年輕主廚曾兩次榮獲「年度糕點大師」（Pastry Chef of the Year）的殊榮，以新穎別緻、洋溢藝術氣息的美味甜點而聞名。主廚 Nina 為 1931 Café 設計了三道甜點，不但呼應咖啡店室內設計所體現的裝飾藝術美感，更帶領顧客踏上探索積家起源地瑞士汝山谷（Vallée de Joux）的旅程。

1931 Café將於6月13日至8月15日於上海市中心的藝術與時尚勝地—上海K11購物藝術中心接待訪客，隨後於秋季移師巴黎市中心。