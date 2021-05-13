品緻風華 Into The History Of Life

很多人會問，台灣料理是什麼？1923年4月，仍是皇太子的裕仁訪察台灣，在台南當時的州知事官邸舉辦的「台灣料理攝政宮皇太子御宴」奠定了屬於台灣料理一詞點的國際地位，這13道菜式藉由味、視、觸、聽、嗅等五感交疊的沈浸式體驗，可以說是有系統地開啟了屬於台灣料理乃至於台菜風格的有趣面貌。而今，台南晶英酒店與知事官邸生活館合作，重新復刻這場具代表性的美食與文化融合的精彩饗宴，更在曾經接待過超過20位日本皇室成員的「御泊所」所在地—擁有百年歷史的知事官邸生活館，讓賓客在此直接舉箸、身歷其境地感受這這場華美宴席的精彩風味。

原州知事官邸轉型而成的「知事官邸生活館」位於台南市東區，兩層樓高、四面拱廊加上中間與兩側凸出的傳統八角造型的空間，由英國人建造、有著南洋殖民建築特色的樓方，因屋頂的山牆圖騰狀似時鐘而有「時鐘樓」的別名。台南晶英酒店與知事官邸生活館合作，不但復刻當時攝政宮皇太子御宴，更用歷史文物營造復古氛圍，期待帶領時刻穿越時空，享受屬於五感的沈浸式用餐體驗。主廚團隊從當時《臺灣日日新報》的報導中探究菜式的端倪，更考究當時的宴席方式、餐桌與餐具的細節，甚至連當時的餐桌儀式與禮儀都試圖復刻；菜色以「一乾一濕」的上菜順序平衡食客味覺口感，中間也穿插「即席料理」展現廚藝，更重新詮釋裕仁所鍾愛的八寶飯展現屬於台南台菜的亮點，14道完整菜色的組合也可以說是相當有趣的極致體驗。

此外，台南晶英酒店也規劃「皇太子台南行啟」之旅，帶領想要探索屬於台灣文化的朋友們追隨育仁皇太子的步伐，透過專業導覽員的解說，走遍原台南州廳轉型的國立臺灣文學館、台南孔廟、台南公園等歷史足跡，感受舊時皇家巡禮的氛圍。來次有風格、有歷史文化的精緻體驗之旅吧！何樂而不為？