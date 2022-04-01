寵愛媽咪｜由 MICASA 時尚花禮喚醒微醺好時光

「懂生活也能很時尚」是都會時尚女性的座右銘。為家庭無私奉獻的媽咪，在忙碌的日常中，也不忘品味優雅生活，今年母親節好好享受孩子的愛，將特別的愛留給特別的妳。



時尚女王 Coco Chanel 曾說：「In order to be irreplaceable, one must always be different（想要無可取代，就必須與眾不同）」想犒賞平日辛勞的媽咪，送禮就得送到心坎裡，有甜點界愛馬仕稱號的 Micasa Dolci 不落俗套，以 3 個暖心之舉讓媽媽感受子女滿滿愛意。看好年輕辣媽市場，精品甜點 Micasa Dolci，推出限定版「紅粉佳人香檳禮盒」，打開白色禮盒，充滿節慶氛圍的酩悅粉紅香檳 Moët&Chandon Rosé Impérial 映入眼簾，搭配手工焦糖巧克力與招牌草莓夾心餅乾，飲上一口粉紅香檳，清新花香恣意在口腔蔓延，莓果香氣與微酸草莓餡完美融合，淡淡玫瑰餘韻畫龍點睛，氣泡特有沙口感襯托焦糖香味，看似簡單卻恰到好處的平衡。



說到甜點，又怎能忘記 Micasa Dolci 的高人氣「水果千層蛋糕」！為確保品質在最佳狀態，堅持當天手工製作，將法式可麗餅與新鮮水果層層堆疊，抹上厚厚一層主廚特製法國鮮奶油，香滑奶油在口中化開，細緻香氣刺激味蕾，堪稱對味覺的最高禮遇。

此外，花卉亦為炙手可熱送禮首選。Micasa Dolci 找來花藝品牌浪花 Wave flower 合作，揉合焦糖巧克力、草莓夾心餅乾雙元素，打造「浪漫極饗永生花禮盒」，讓送禮更有誠意。特製永生花以餅乾夾心餡為靈感，粉色康乃馨綴以小花妝點，永不凋謝花朵象徵媽媽無盡的母愛，寓意對子女無私奉獻，搭配低調沈穩的古銅金、白色餅乾包裝設計，優雅又時尚。



今年母親節，讓媽媽同時擁有浪花設計的限定鮮花、水果千層蛋糕，嬌嫩欲滴的粉色玫瑰襯以康乃馨，洋溢著浪漫的粉紅泡泡，搭佐特製插牌與緞帶裝飾的水果千層蛋糕，從細節表達對媽媽的珍愛之情吧。

※禁止酒駕，未滿十八歲請勿飲酒