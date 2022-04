寵愛媽咪｜由 MICASA 時尚花禮喚醒微醺好時光

「懂生活也能很時尚」是都會時尚女性的座右銘。為家庭無私奉獻的媽咪,在忙碌的日常中,也不忘品味優雅生活,今年母親節好好享受孩子的愛,將特別的愛留給特別的妳。



時尚女王 Coco Chanel 曾說:「In order to be irreplaceable, one must always be different(想要無可取代,就必須與眾不同)」想犒賞平日辛勞的媽咪,送禮就得送到心坎裡,有甜點界愛馬仕稱號的 Micasa Dolci 不落俗套,以 3 個暖心之舉讓媽媽感受子女滿滿愛意。看好年輕辣媽市場,精品甜點 Micasa Dolci,推出限定版「紅粉佳人香檳禮盒」,打開白色禮盒,充滿節慶氛圍的酩悅粉紅香檳 Moët&Chandon Rosé Impérial 映入眼簾,搭配手工焦糖巧克力與招牌草莓夾心餅乾,飲上一口粉紅香檳,清新花香恣意在口腔蔓延,莓果香氣與微酸草莓餡完美融合,淡淡玫瑰餘韻畫龍點睛,氣泡特有沙口感襯托焦糖香味,看似簡單卻恰到好處的平衡。



說到甜點,又怎能忘記 Micasa Dolci 的高人氣「水果千層蛋糕」!為確保品質在最佳狀態,堅持當天手工製作,將法式可麗餅與新鮮水果層層堆疊,抹上厚厚一層主廚特製法國鮮奶油,香滑奶油在口中化開,細緻香氣刺激味蕾,堪稱對味覺的最高禮遇。

此外,花卉亦為炙手可熱送禮首選。Micasa Dolci 找來花藝品牌浪花 Wave flower 合作,揉合焦糖巧克力、草莓夾心餅乾雙元素,打造「浪漫極饗永生花禮盒」,讓送禮更有誠意。特製永生花以餅乾夾心餡為靈感,粉色康乃馨綴以小花妝點,永不凋謝花朵象徵媽媽無盡的母愛,寓意對子女無私奉獻,搭配低調沈穩的古銅金、白色餅乾包裝設計,優雅又時尚。



今年母親節,讓媽媽同時擁有浪花設計的限定鮮花、水果千層蛋糕,嬌嫩欲滴的粉色玫瑰襯以康乃馨,洋溢著浪漫的粉紅泡泡,搭佐特製插牌與緞帶裝飾的水果千層蛋糕,從細節表達對媽媽的珍愛之情吧。

※禁止酒駕,未滿十八歲請勿飲酒