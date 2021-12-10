歐洲奶油結合法式奶香，享受優雅午後帶來的愜意氛圍！

我們都知道奶油是麵包與糕點的美味核心，也是左右口感與香氣的靈魂所在，因此奶油的製程與品質也就至關重要。歐洲奶油在用心、嚴苛的規章制度下，製作高品質的頂級奶油，以世界知名的奶油產國法國為例，法國從牛隻的飼養到奶油製作全過程，皆不遺餘力的嚴格品管，只為達最佳品質，才能讓世界級的烘焙大師都指名欽點。

悠閒愜意的午後，不論是在家中亦或是咖啡廳，來一杯香醇咖啡再搭配熱騰騰的現烤可頌，先啜飲一口咖啡，緊接著一口可頌，酥脆的外皮漫溢的馥郁的奶香，溫柔的油脂融合麵包的柔軟，在這日常緊湊的生活中，帶來了滿滿的幸福氛圍，此時此刻沉浸其中，可說是再美好不過了！而為我們帶來如此療癒的感受，當中奶油可謂一大功臣，奶油不僅是重要的基礎原料，更是迸發出烘培食品特殊香氣與風味的靈魂所在，與一般普通奶油不同的是，法國產奶油都是由草飼牛乳發酵製成，並且完全沒有添加任何化學香料及防腐劑；法國酪農每日採集到的牛乳，都需經過嚴格的篩選、層層把關，合格的乳源才能進入工廠發酵熟成，依循傳統的工法，分離出奶油與脫脂牛奶，再利用乳酸菌發酵，製作出綿密細膩的質地，以及無法比擬的經典風味。在如此用心與嚴苛的規章制度監督下，就是為了保證法國奶油的最高品質。

看似簡單的奶油，實際上在品質、風味以及實用性都有著不可忽略的嚴格品管，以世界知名的優質奶油產區法國為例，其奶油長久以來受到法定保護與認證，是法國引以為傲的遺產之一；而法國奶油享譽世界除了地理優勢之外，更因歐盟及法國皆具備嚴謹的認證制度，從牛隻的人道飼養、牛乳來源控管到奶油製作過程，每個環節都經過嚴密監控，確保生產出的奶油達到最佳品質。先天優勢及後天全力培育，創造了法國奶油其無與倫比的風味，其油脂含量通常至少會在 82% 以上，高油脂的特性對做出酥鬆的成品非常有幫助。這當然也是在烘焙界能獨占鰲頭的一大原因。



談及法國奶油的品質和實用性，亞洲各地的主廚不約而同激賞法國奶油為烘焙帶來的畫龍點睛之效。擁有日本烘焙大師美譽的日籍主廚 Tetsuya Yamaguchi表示，雖然現在亞洲能買到各式奶油，但自己還是更醉心於法國奶油，尤其那獨特「發酵風味」。而台灣主廚，烘焙食譜《熊的麵包》作者的熊俊傑師傅最欣賞的是法國奶油的優良品質，他認為：「法國奶油的品質非常優良，因為沒有任何添加物。而且法國奶油的特點是口感清爽細緻，入口即化、絲毫不油膩，還帶有天然的乳酸香氣和奶香。」

來自韓國的 Eunyoung Yun 主廚則提出，受疫情影響，人們在家裡的時間更多，各種簡單可自行在家調理的冷凍麵團需求也增加，像是使用凍可頌麵團製成的「格子可頌」這類的半加工成品料理懶人包，在韓國就相當火紅。 她說明：「食品原料的品質優良與否，不僅影響口感和香氣，還關係到我們的健康，我認為這樣的關注在未來會越來越普遍。」而經由嚴謹生產、可提供穩定品質的歐洲奶油，因此受到許多亞洲烘焙主廚的親睞。



法國奶油不論應用於烘焙或者料理中都是世界知名的食材，憑藉嚴格的品管、絕佳的風味，席捲奶油市場，凡是法國奶油皆彷彿自帶優質認證，如果你覺得還沒試到過風味絕佳的奶油，不仿試試法國奶油，它將帶給你全新的味覺饗宴！