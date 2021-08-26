米其林新星｜「富錦樹台菜香檳敦北店」榮獲米其林一星殊榮

2021年對餐飲業來說是無比艱難的一年，疫情猶如巨浪來襲，打亂了所有人的節奏。但即使面對困境，仍然有著一群為美食饗宴、餐廳氛圍與品質而努力的人。米其林於8月25日隆重公布《臺北臺中米其林指南2021》星級餐廳完整名單，這次迎來了米其林新星「富錦樹台菜香檳敦北店」，首次入選，就獲得一星殊榮，他們以「道地臺灣菜概念、法式的飲食節奏」，翻轉台菜飲食型態，在悠閒舒適的環境中，享受慢食樂趣的「台式宴飲新文化」。

▲左：經營者－吳羽傑 Jay 。右：行政主廚－黃旅毅。

獨樹一幟的臺菜氛圍，香檳佐臺菜

旅居加拿大、日本多年的創辦人吳羽傑 Jay 以香檳佐台菜作為引領潮流的創新概念，因為他認為不分國籍，香檳是美食同好的共同語言！店內香檳酒單一字排開多達 17 支，從百搭的入門款到講年份的頂級款兼備，都是 Jay 親自嚴選的經典。隨著餐廳逐漸展開的知名度與口碑，「富錦樹台菜香檳敦北店」創店以來力求凸顯的「台菜價值」也如香檳杯中不斷湧現的華麗氣泡、持續攀升。

▲富錦樹台菜搭配香檳

廣義台味不設限，嚴選好食材

「富錦樹台菜香檳敦北店」菜單反映台灣發展兼容並蓄的多元風情，從常民小炒如「寶島米粉」、「樹子水蓮」、鮮活海產攤必備的「油條蒜蓉鮮蚵」、經典辦桌料理「紅蟳米糕」，到「特調白斬雞」、「佛跳牆」、「魷魚螺肉蒜」等酒家菜代表一應俱全，甚至因緣際會在台落地生根的外省味也被納入廣義的「新台菜」之列，例如「松花蒼蠅頭」、「富錦口水雞」、「老皮嫩肉」都是店內極受歡迎的人氣佳餚。 Jay 強調：「這些菜都是我熟悉的、喜愛的滋味，尤其人在異鄉時，生命的認知告訴我：『它們就是家鄉味！』」當然，「富錦樹台菜香檳敦北店」的食材嚴選也從不馬乎，行政主廚黃旅毅認為，食材是決定料理美味的關鍵，廚師只要在品質上確實把關，不需要過度烹煮或調味，就能呈現食物的原味與特色。

▲富錦樹台菜香檳－敦北店

唯一國外拓點的星級台菜，2019成功插旗日本

「富錦樹台菜香檳敦北店」不僅是榮獲今年米其林指南的一星餐廳，更是成功跨足海外的星級台菜。創辦人 Jay 克服食材取得的種種困難，終於在2019年正式開張於東京—「富錦樹台菜香檳日本橋店」。並成為當地時尚餐飲的指標之一。 Jay 也欣慰表示：「長久以來，我希望用台菜『把台灣帶向世界、把世界帶進台灣』的夢想終於實現了！『富錦樹台菜香檳』有幸得到國際最權威的米其林指南肯定，對我和團隊而言無疑是莫大鼓勵！」

▲富錦樹台菜香檳－日本橋店