2021歲末饗宴推薦｜繽紛耶誕迎元年，PRESTIGE推薦六大餐廳，讓您感受滿滿節慶氛圍！

又到了充滿節慶氛圍的歲末年終,聖誕節、跨年夜直至迎新春,當然要與至交好友們共同歡慶,而與家人的團聚舉杯更是不可缺少,在 2021 的尾聲與PRESTIGE 用美食佳餚為今年劃下完美的句點,也期許新的一年能拋卻疫情的陰霾,迎接嶄新且美好的未來。

義大利餐廳 「Bencotto」

連續四年榮獲米其林餐盤推薦,以及全台灣唯一獲得義大利紅蝦評鑑 (Gambero Rosso)2叉 (two forks)殊榮的義大利餐廳 「Bencotto」,自 2021 年 12 月 23 日至 26 日推出節慶限定三道式午間套餐,以及四道式午間套餐,其中豐盛佳餚包含:脆皮馬頭魚佐烤番茄、櫛瓜與海鮮醬,慢燉澳洲和牛牛頰佐野菇與奇揚地紅酒醬汁等,精美的餐點擺盤搭配豐富的舌尖饗宴,令貴賓的視覺與味覺都獲得無比滿足!除此之外,2021 年 12 月 31 日的晚餐時段,「Bencotto」加碼提供豪華六道式跨年夜晚間套餐,一同恣意享受幸福和樂的歡慶時刻。

台北文華東方酒店「青隅」

台北文華東方酒店 1 樓酒店大廳的「青隅」,自 12 月起至 2022 年 1 月 9 日推出「耶誕繽紛」下午茶饗宴,由行政西點主廚趙崇曦精心打造一系列勾起味蕾的絢爛甜點,將雪花、聖誕老人、聖誕樹等佳節元素融入美點之中,呈現出一個個驚豔傑作;而鹹食的部分則邀請位於文華精品的「Café de Lugano」 法籍主廚菲德烈克.朱利安(Frederic Jullien)首度跨界創作午茶鹹點,菲德烈克.朱利安主廚發揮創意巧思,將尼斯沙拉、鴨肝、煙燻鮭魚等經典佳餚幻化成小巧可愛的精緻鹹點。「青隅」此次以繁華歡樂的聖誕佳節為靈感,為貴賓帶來高雅精緻的節慶午茶食光!

L’ ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳

迎接年底佳節,位於 BELLAVITA 寶麗廣塲 5 樓的 L’ ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳推出頂級美味的耶誕饗宴,由法籍主廚 Florence DALIA 運用法國頂級黑松露及 Oscietre 魚子醬入菜,更有新鮮美味的鴨肝、比目魚、及帝王蟹作成一道道美味創新的法式料理,最後也是最重要的,一道美味的甜點-帶有甜酸滋味、口感清爽的紅桃慕斯與蔓越莓冰沙以及不膩口的覆盆子慕斯搭配 Manjari 64% 巧克力甘納許佐覆盆子牛奶冰淇淋,完美收尾。今年聖誕,您將於 L’ ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳,留下最溫馨與難忘的美好回憶!

Smith & Wollensky

Smith & Wollensky 亞洲首店落腳於台北微風南山 47 樓,並在今天秋冬推出全新菜色,運用品牌超過 40 年的乾式熟成技術,推出全新大份量頂級牛排,其中,夏多布里昂牛排是法國貴族的最愛,且每頭牛僅能製作兩份,此塊牛排取自菲力中段,是整頭牛最軟嫩的部位,S&W 以低溫慢烤再加上高溫炙烤的方式,呈現令人食指大動的獨特風味。另外,S&W 也推出了升級版威士忌熟成帶骨肋眼以及全新前菜甜蝦酪梨韃靼,更於前菜中聚集了世界三大珍饈-肥肝、魚子醬與松露,以奢華為主題打造節慶儀式感,絕對是您選擇聖誕餐廳的一大首選。

誠品行旅 In Between 之間餐廳

可飽覽信義區絕美景致的 In Between 之間餐廳,自 2021 年 12 月 24 日至 12 月 31 日午晚間時段推出「樂閱耶誕跨年套餐」,以豐美海陸美味為整年的辛勞寫下美好驚嘆。其中主餐內容包含美國 Prime 肋眼牛排、巨型海大蝦再佐以日本赤海膽與白酒熬煮而成的醬汁、紐西蘭小羊排與石斑魚佐以帶有白酒香氣的香草芥末籽辣根醬汁,頂級佳餚將於舌尖演繹華麗樂章。「樂閱耶誕跨年套餐」均含兩道前菜、湯品、主菜、餐後甜點與飲品,此外,加價 600 元則可再享碳烤波士頓龍蝦半隻,非常適合家人朋友至誠品行旅內的 In Between 之間餐廳享受一場愉悅豐盛的饗味時光。

Asia49 亞洲料理及酒廊

擁有耶誕城第一排視野的「 Asia49 亞洲料理及酒廊」,今年再度與耶誕城同步,於 2021 年 12 月 3 日至 2022 年 1 月 2 日推出「歲末饗宴」,其中主要菜色包含新加坡麥角肉骨茶、滋補養生的韓式人蔘雞、炭烤泰國蝦佐綠海鮮醬以及泰式香料炸雞翅等,最後再為貴賓呈現別具風味的異國甜點,每天新鮮現做的椰子奶凍以及斑蘭椰汁千層糕,豐富的口感必能挑起您的味蕾。餐廳的調酒師團隊也設計了三款耶誕特調,以豐盛的贈禮為象徵,用麋鹿造形杯架盛裝,香氣馥郁的玄米茶、綜合果汁和酷狗威士忌完美交融,一同於冬季聖誕佳節的節慶氣氛中,享受這誘人的滋味吧!