2021歲末饗宴推薦｜繽紛耶誕迎元年，PRESTIGE推薦六大餐廳，讓您感受滿滿節慶氛圍！

又到了充滿節慶氛圍的歲末年終，聖誕節、跨年夜直至迎新春，當然要與至交好友們共同歡慶，而與家人的團聚舉杯更是不可缺少，在 2021 的尾聲與PRESTIGE 用美食佳餚為今年劃下完美的句點，也期許新的一年能拋卻疫情的陰霾，迎接嶄新且美好的未來。

義大利餐廳 「Bencotto」

連續四年榮獲米其林餐盤推薦，以及全台灣唯一獲得義大利紅蝦評鑑 （Gambero Rosso）２叉 （two forks）殊榮的義大利餐廳 「Bencotto」，自 2021 年 12 月 23 日至 26 日推出節慶限定三道式午間套餐，以及四道式午間套餐，其中豐盛佳餚包含：脆皮馬頭魚佐烤番茄、櫛瓜與海鮮醬，慢燉澳洲和牛牛頰佐野菇與奇揚地紅酒醬汁等，精美的餐點擺盤搭配豐富的舌尖饗宴，令貴賓的視覺與味覺都獲得無比滿足！除此之外，2021 年 12 月 31 日的晚餐時段，「Bencotto」加碼提供豪華六道式跨年夜晚間套餐，一同恣意享受幸福和樂的歡慶時刻。

台北文華東方酒店「青隅」

台北文華東方酒店 1 樓酒店大廳的「青隅」，自 12 月起至 2022 年 1 月 9 日推出「耶誕繽紛」下午茶饗宴，由行政西點主廚趙崇曦精心打造一系列勾起味蕾的絢爛甜點，將雪花、聖誕老人、聖誕樹等佳節元素融入美點之中，呈現出一個個驚豔傑作；而鹹食的部分則邀請位於文華精品的「Café de Lugano」 法籍主廚菲德烈克．朱利安（Frederic Jullien）首度跨界創作午茶鹹點，菲德烈克．朱利安主廚發揮創意巧思，將尼斯沙拉、鴨肝、煙燻鮭魚等經典佳餚幻化成小巧可愛的精緻鹹點。「青隅」此次以繁華歡樂的聖誕佳節為靈感，為貴賓帶來高雅精緻的節慶午茶食光！

L’ ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳

迎接年底佳節，位於 BELLAVITA 寶麗廣塲 5 樓的 L’ ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳推出頂級美味的耶誕饗宴，由法籍主廚 Florence DALIA 運用法國頂級黑松露及 Oscietre 魚子醬入菜，更有新鮮美味的鴨肝、比目魚、及帝王蟹作成一道道美味創新的法式料理，最後也是最重要的，一道美味的甜點－帶有甜酸滋味、口感清爽的紅桃慕斯與蔓越莓冰沙以及不膩口的覆盆子慕斯搭配 Manjari 64% 巧克力甘納許佐覆盆子牛奶冰淇淋，完美收尾。今年聖誕，您將於 L’ ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳，留下最溫馨與難忘的美好回憶！

Smith & Wollensky

Smith & Wollensky 亞洲首店落腳於台北微風南山 47 樓，並在今天秋冬推出全新菜色，運用品牌超過 40 年的乾式熟成技術，推出全新大份量頂級牛排，其中，夏多布里昂牛排是法國貴族的最愛，且每頭牛僅能製作兩份，此塊牛排取自菲力中段，是整頭牛最軟嫩的部位，S&W 以低溫慢烤再加上高溫炙烤的方式，呈現令人食指大動的獨特風味。另外，S&W 也推出了升級版威士忌熟成帶骨肋眼以及全新前菜甜蝦酪梨韃靼，更於前菜中聚集了世界三大珍饈-肥肝、魚子醬與松露，以奢華為主題打造節慶儀式感，絕對是您選擇聖誕餐廳的一大首選。

誠品行旅 In Between 之間餐廳

可飽覽信義區絕美景致的 In Between 之間餐廳，自 2021 年 12 月 24 日至 12 月 31 日午晚間時段推出「樂閱耶誕跨年套餐」，以豐美海陸美味為整年的辛勞寫下美好驚嘆。其中主餐內容包含美國 Prime 肋眼牛排、巨型海大蝦再佐以日本赤海膽與白酒熬煮而成的醬汁、紐西蘭小羊排與石斑魚佐以帶有白酒香氣的香草芥末籽辣根醬汁，頂級佳餚將於舌尖演繹華麗樂章。「樂閱耶誕跨年套餐」均含兩道前菜、湯品、主菜、餐後甜點與飲品，此外，加價 600 元則可再享碳烤波士頓龍蝦半隻，非常適合家人朋友至誠品行旅內的 In Between 之間餐廳享受一場愉悅豐盛的饗味時光。

Asia49 亞洲料理及酒廊

擁有耶誕城第一排視野的「 Asia49 亞洲料理及酒廊」，今年再度與耶誕城同步，於 2021 年 12 月 3 日至 2022 年 1 月 2 日推出「歲末饗宴」，其中主要菜色包含新加坡麥角肉骨茶、滋補養生的韓式人蔘雞、炭烤泰國蝦佐綠海鮮醬以及泰式香料炸雞翅等，最後再為貴賓呈現別具風味的異國甜點，每天新鮮現做的椰子奶凍以及斑蘭椰汁千層糕，豐富的口感必能挑起您的味蕾。餐廳的調酒師團隊也設計了三款耶誕特調，以豐盛的贈禮為象徵，用麋鹿造形杯架盛裝，香氣馥郁的玄米茶、綜合果汁和酷狗威士忌完美交融，一同於冬季聖誕佳節的節慶氣氛中，享受這誘人的滋味吧！