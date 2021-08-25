CHAPTER 2.0｜新巴黎風格再進化

PRESTIGE 拜訪了近來話題十足、走新巴黎派風格的餐廳 Belon，並且與 Belon 主理人 Matthew 與 Lauren Kirkley 夫婦暢談了他們的餐飲理念。

TEXT MARTA COLOMBO TRANSLATION MEGAN HUANG

隱身在香港蘇豪區（SoHo）中一條最熱鬧街道上的一棟不起眼建築裡，Belon 全新的餐廳空間已與它之前的樣貌有了明顯的距離。過去的店址只在距離幾百公尺之遙,跟現在卻有著明顯的對比，包含了鮮明色系、木質調細節，以及偌大且可將街景盡收眼底的窗戶，且當窗戶蓋上了深藍色的鑲板，運用了深色理石與諸多現代元素都給予了這個餐廳一個非常都會的氛圍。

在過去四年之間，Belon 是這個城市中最時髦的餐廳之一，它起先只是一個溫馨且座落在街邊的新巴黎派（neo-Parisian）法式小酒館，不過，超越了眾人的期待，後來成了一個擁有米其林一星與擠身亞洲最佳 50的熱門餐廳，更重要的是，在這一地區眾多的法式餐廳中，它更征服了許多擁有高標準鑒賞力的本地與國際美食愛好者的味蕾。

就當樹下功績的前任主廚 Daniel Calvert 離去，去年十月之後，Belon 閉店了，新任的主廚 Matthew Kirkley 跟他的妻子，也是現在負責餐廳外場服務的 Lauren，帶領這間餐廳走進入下一個篇章。

Kirkley 如此說道：「我們有了一個新空間與新餐廳，不過，我們依舊稱作 Belon，這並不全然只是開啟一個新概念或是創造新事物，而是我們開始試著要對過往進行一場革命。」他補充：「Lauren 跟我都是舊Belon 的粉絲，我們愛著這間餐廳，它也是我們在香港第一間吃的餐廳，前任主廚 Daniel Calvert 也是一個我們最親愛的朋友。」在美國時，Kirkley 來自於巴爾的摩的郊區，他的廚藝生涯開始青少年時期於連鎖瑞士起司火鍋餐廳工作，之後他曾在美國與世界上一些有名望的餐廳工作過，在他成為侯布雄（Joël Robuchon）餐廳副主廚之後，他也分別帶領芝加哥的 L2o 與舊金山的 COI 成為米其林二星與三廳餐廳；至於只需要聊一下,就可知道擁有靈活的社交能力與超凡個人魅力的 Lauren 曾在 Thomas Keller 主廚充滿傳奇色彩的餐廳 The French Laundry 以及 Quince 餐廳工作過。「我對於烹飪很有熱衷，我也被它背後的生活風格所吸引，就像是熬夜到很晚，然後跟大孩子們一起喝著啤酒這樣的事情。不過，作為一個興趣盎然的讀者，我花很多時間閱讀食譜書，之後每一件事都改變了。」Kirkley 解釋說道。 Lauren 則笑著補充：「移居香港唯一難過的事情就是我們必需把重達 8,000 磅的書本留在美國，你就知道藏書有多少了。」對於 Kirkley 來說,在紐約曼哈頓開過知名餐廳 Gotham Bar and Grill 的美國名廚 Alfred Portale 與 The French Laundry 的 Thomas Keller 的食譜書大大地啟發了他，幫助他了解身為一個主廚是一個令人尊敬的專業，更是一生值得追求的志業。

這對夫妻檔在喧囂擁擠的香港餐飲地景上帶起一番新氣象。新一代的 Belon 雖然以它的菜單、服務與擺盤展現出了優雅，但事實上,它一點都不正式拘謹，相反來說，它的菜色與風格充滿活潑朝氣，這是由多年的深厚餐飲底蘊精鍊而成，一種來自香港以外的經歷才會有的新意。「在香港是很容易被許多令人讚嘆的食材或是頂天級的粵菜廚藝所影響。」當我們討論 Belon 的餐飲理念時， Kirkley 這麼告訴我：「我認為 Daniel 在將東方食材引入法餐脈絡這條路上走的很好，我想保持了這樣的特性，而不是改變風格走入很容易地讓人弄得全身泥濘迷失方向的融合（Fusion）菜色風格裡。」我在 Belon 2.0 用完晚餐後，就可以從那些創意菜色中顯而易見地感受到這樣的精神。就像是乳鴿千層派，將中等熟度的乳鴿胸肉以奶油餡皮油封在塔皮中，美味但擺盤相當極簡，是 Belon 2.0 的招牌菜，變化自舊 Belon 的一道知名料理。另一道多寶魚佐上奶油海鮮醬汁的菜色,有著藝術感的擺盤與讓人記憶深刻的醬汁，這或許是 Kirkley 向曾經影響他的主廚們致敬—醬汁是法式料理最重要的靈魂之一。 Belon 2.0 裡許多菜都展現出強烈的風味，一方面是為了顯現其正統巴黎法餐傳統，一方面也是要展示 Matthew Kirkley 的多元餐飲背景。就以開胃小點來說，有讓人愛不釋手，塞滿了碎蒔蘿的小胡蘿蔔鬆餅，散發出如法國鄉村般的自然香氣。另一道是充滿現代感的漂浮之島佐杏仁與焦糖，這道甜點是瑞士蛋白霜漂浮在一層有白蘭地調味的奶黃醬上，口感甜蜜讓人有滿滿的幸福感。

當我問 Kirkley 夫妻在 2019 年時，跟孩子們一起移居香港時是什麼樣的感覺？他們都急於表態且興奮地想要談論他們的新家：「如果我們還在美國，我完全不能工作，因為我們有三個小孩，負擔不起照顧小孩的費用，但是待在這裡，我就可以工作了。」 Kirkley 則是補充：「我們在香港給照顧的很好，這個城市的各種建設、安全性與多元性，這跟我們所來自的地方有著天差地遠的差距。」終究來說，這個城市的風味、食材與文化遺產，也影響了身為廚師的Kirkley：「我在美國時從未想過要把雞肉放進高級餐廳的菜單中，因為這對於料理美國雞肉而言，完全是浪費時間，不過，到了這裡，我在優先順序上做了些許的調整。」他說道：「我真的覺得很幸運，我的意思是，那種幸運的感覺就像是現在沒有疫情的存在，而且還可以在現在這時候開餐廳營業，這真是一個特別境遇呀！」