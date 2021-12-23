《麥卡倫The Harmony Collection Rich Cacao可可協奏曲》開創和諧之旅，點亮感官體驗！

眾所矚目的麥卡倫全新年度限量系列首發款《麥卡倫 The Harmony Collection Rich Cacao 可可協奏曲》，甫推出即造成話題及搶購，其概念及風味讓威士忌愛好者們引頸期盼。

以同樣理念打造的「THE HARMONY 造訪 Cacao 星球探索和諧之旅」沉浸式體驗，於台中正式開幕，將麥卡倫與西班牙米其林三星餐廳 El Celler de Can Roca 的創作味覺之旅搬到中台灣，邀請民眾一起造訪 Cacao 星球，踏上可可與威士忌的極致風味旅途。透過AR 擴增實境技術和特製濾鏡，探索年度限量款《麥卡倫 The Harmony Collection Rich Cacao 可可協奏曲》的可可魅力在自然與工藝完美交融的星球秘境，親身領略席捲感官的和諧之旅！

沉浸式體驗重現可可協奏曲的深邃奧妙 結合虛擬及實體的感官饗宴

麥卡倫釀酒師 Polly Logan 親自選用的窖藏 200 ％ 雪莉桶威士忌珍釀，奢華金色酒液流露出的濃郁黑巧克力味道層次，成了他的靈感。特別攜手西班牙米其林三星主廚 Jordi Roca，與其所創立的精品巧克力工坊 Casa Cacao，打造全新的味覺感受。可可與威士忌的味覺層次堆疊，宛如金黃色漩渦般，讓味道像協奏曲般華麗且奔放地衝擊著感官。如此誘人且神祕的特色，正是麥卡倫今年度限量首發款《麥卡倫 The Harmony Collection Rich Cacao 可可協奏曲》。

為了讓更多人能體驗金色旋渦的魅力，台灣麥卡倫特別以「可可協奏曲」為概念，打造「 THE HARMONY 造訪 Cacao 星球 探索和諧之旅」特展，並且選定在「人文薈萃、美食之都」，不僅是米其林指南最新的城市，更匯集了極多創意及新興能量，以及頂級品味人士的台中市，作為首發落腳之處。民眾不僅能透過展場內的規劃，循序探索 Polly Logan 及 Jordi Roca 對可可風味的詮釋，還可以經由特別設計的 AR 擴增實境技術和特製濾鏡，探究可可協奏曲的創意與概念，在虛實交錯下，即能沈浸在可可協奏曲的金色漩渦中，可說是拍照打卡及社群互動的絕對亮點，按照指示及指定步驟觀賞完展區後，還能在現場品酩雙雪莉桶12年。

頂級威士忌與台灣職人巧克力的絕佳搭配 打造獨特的味蕾享受

除了上述的沈浸式體驗，參觀民眾更有機會在特設的 Bean to Bar 現場品嚐台灣限定的「可可協奏曲」，首二週由麥卡倫攜手榮獲世界巧克力大賽認證的台灣巧克力職人—土然 TERRA 的楊豐旭，推出限量：一杯可可協奏曲及一片特製巧克力（現場售價$ 300 ），依照 Jordi Roca 所建議的品飲方式， 先啜飲一口 Rich Cacao 可可協奏曲，讓香草、蜂蜜、肉桂等香氣縈繞口中，如漩渦般席捲入喉後，讓口腔中充滿馥郁雪莉桶威士忌獨有的深邃黑巧克力餘韻時，輕嘗一口巧克力，此時口腔中如同正在演奏協奏曲一般，威士忌與巧克力的交疊層次在味蕾迸發，進而帶向前所未有的境界。

除了土然 TERRA，接下來，麥卡倫將聚集全台的可可職人，持續推出台灣限定的搭配，為消費者打造奢華的威士忌與巧克力感官體驗，敬請期待後續合作店家。

節慶佳節的最新去處 以感官體驗來體驗世界頂級饗宴留下永誌回憶

歲末年終，恰逢聖誕節、跨年、農曆新年及西洋情人節，THE HARMONY 造訪 Cacao 星球 探索和諧之旅，可說是台中市民及遊客們年節週末造訪的絕佳選擇。不僅能夠體驗結合經典與科技的「可可協奏曲」，品飲到麥卡倫舉世聞名的 200 ％雪莉桶威士忌，更可以實際品嚐到世界級職人們所精心設計呈現的《麥卡倫 The Harmony Collection Rich Cacao 可協奏曲》味覺饗宴。

用手機進行AR及拍攝濾鏡，留下的是讓親友們稱羨的社群紀錄，用感官體驗 The Harmony Collection ，留下的是這輩子難忘的回憶，尤其是留在味道記憶深處的麥卡倫雪莉桶威士忌的迷人可可韻味。





《麥卡倫 THE HARMONY 造訪 Cacao 星球 探索和諧之旅》期間限定沈浸式體驗

日期：2021 年 12 月 21 日（週二）至 2022 年 2 月 28 日

地點：新光三越台中中港店 2F （台中市西屯區台灣大道三段301號2樓）

時間：11：00～22：00（週六日10：30～22：00）

＊本活動僅限18歲以上參與