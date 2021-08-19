全新包裝升級｜亞洲首發「裸鑽雪莉」，喝出質感與人生

此次「裸鑽雪莉（Naked Malt）」以嶄新的面貌升級品牌包裝，初次將雪莉桶置放於酒瓶最耀眼之處，充分展現「裸」的意涵，也進一步提升品牌、強化溝通其最佳品質，期望更多新世代的威士忌愛好者，也能享受到如此醉人的口感與香氣。

頂級烈酒公司愛丁頓（Edrington）為旗下品牌－「裸雀（Naked Grouse）」更換新面貌，升級嶄新身份，另外，品牌新裝還突顯瓶中的佳釀天然酒色，並呈現其特立獨行的裸放精神；除了包裝升級外，品牌名稱也更改為「裸鑽雪莉（Naked Malt）」，以進一步強化其品牌精神與絕佳品質特性。

Naked Malt 裸鑽雪莉秉持一貫的高品質酒液，將單一麥芽威士忌勾兌熟成後，額外在初次（或稱裸桶）Oloroso 雪莉桶中熟成至少六個月，散發淡淡的奶油太妃糖和甜香料香氣，呈現香草、水果和葡萄乾的口感，飄散濃郁的雪莉桶餘韻。由於木桶從未裝填過威士忌，這個過程可賦予其最純粹的風味和木桶特性，創造出一種獨特的口感，濃郁而果香十足卻適合搭配任何調飲。其品牌精神是希望帶給新世代的威士忌愛好者，讓其盡情以自己獨有的方式享受威士忌，無論純飲、加冰塊還是調酒都極為適合。特別是代表性裸調－Naked Sour，可充分帶出其口感的全面性，輕鬆滿足不同的個人口味，最終實現擺脫傳統束縛的裸活（Live Naked）態度。



搭配全新升級上市活動，全台裸鑽雪莉指定販售菸酒專通路，更推出消費者活動：只要購買兩瓶全新 “裸鑽雪莉”即可獲得裸鑽雪莉造型悠遊卡及採用施華洛世奇水鑽的鑽石造型水晶燙貼，讓消費者能夠用最實用且時尚的方式，體驗裸鑽雪莉的閃耀升級。