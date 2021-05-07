再次純。淬 — 格蘭利威「純｡淬 品桶會」再現南臺灣 Return To The Purest Taste

只有跳脫習慣的舒適圈，你才有機會獲得最純粹的體驗。再次顛覆品酩體驗的單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌—格蘭利威，在去年首創威士忌與頂級鍋物跨界交鋒的頂級奢華饗宴 ─「格蘭利威 純｡淬 品桶會」，今年四月移師高雄，再次從台灣人最愛的頂級鍋物料理出發，獨厚台灣的珍稀雪莉桶威士忌融合珍稀食材的多重碰撞之下，呈現奇幻跨界的味蕾體驗，值得期待。

每次聽到「台灣限定」的酒款，通常精神會為之一振，因為這代表烈酒品牌重視台灣這一群品飲者，也代表台灣的確是個在佳釀產業上有相當實力的地方。

很多人都會告訴你，台灣人消費威士忌的實力相當驚人，這是長期以來不爭的事實，而事實上，台灣人不但「能喝」，而且「會喝」—他們懂得威士忌的奧妙之處，也喜歡鑽研屬於威士忌的知識，所以，從知識傳遞、品牌推廣上，與台灣品飲者交流、互動，乃至於提供獨家且極致的體驗，對於品牌與品飲者來說，都是一件好事。而這一次，格蘭利威呈現了完全不一樣的體驗。

這項跨界合作，去年由格蘭利威與頂級鍋物品牌但馬家聯手打造，展現來自於威士忌和頂級鍋物的共同堅持，今年4月底「純｡淬 品桶會」將於高雄再現，將這份獨獻台灣的心意，透過海港城市最具特色的珍稀海味，再現奇幻跨界的創新品酩體驗。

這次跨界，從在地觀點出發。高雄場「純｡淬 品桶會」不但獨家客製屬於港都的獨享菜單，利用在地化的醬汁、高階食材進行多層次風味的堆疊，與精緻酒液交互碰撞，展現獨家且具巧思的創意思維。精緻的菜色從高雄茄萣烏魚子佐雪梨、海葡萄及些許鹹蛋黃出發，突顯格蘭利威13年雪莉桶的蜜餞風味與堅果香氣，而後再進入日本A4和牛以豐富的油脂，搭配台日混和的祕醬佐桂花，來帶出13年雪莉桶原酒的甜美與清香；最終，透過活體波士頓龍蝦佐在地特有紅燴醬，讓鮮甜滋味放大了15年雪莉桶的果香與辛香，這樣多重珍稀食材與酒液的碰撞下，反而融合出前所未有的絕妙搭配，珍稀原味的所有想像，都將被顛覆。

所謂「品桶會」，在酒款上也是不容小覷，清一色皆是台灣市場獨享的珍稀100%雪莉桶威士忌，除了活動獨家鉅獻的19年至臻雪莉單桶之外，消費者更能品飲「格蘭利威13年雪莉桶2021年限量珍藏版」，這支今年初甫上市的新品，採非冷凝過濾、不加一滴水稀釋，以60.2%原桶強度直接裝瓶讓原始濃郁的香氣充分展現，但在口感上卻能巧妙回歸酒廠細緻純淨的特色，甜美的成熟水果香氣濃郁卻又平衡，入口更能嚐到黑巧克力、橙皮與丁香、生薑、荳蔻等香料風味，層次口感溫潤豐富地帶出悠長細緻的尾韻，獨家獻給台灣每位顛覆威士忌世紀的品飲者。

格蘭利威「純｡淬 品桶會」提供百分百純正雪莉桶的垂直品酩體驗，巧妙搭配客製化頂級鍋物料理，層層堆疊的味覺饗宴，顛覆且重新建構你對珍稀原味的感官，相當有趣。

如此奢華的時光原味，不但跳脫大眾對品酒會的想像，更呼應格蘭利威對「封藏時光」的經典詮釋，這份獨獻台灣的心意，透過海港城市最具特色的珍稀海味，再現奇幻跨界的創新品酩體驗，絕對值得你的參與。

※禁止酒駕，未成年請勿飲酒