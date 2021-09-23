堆疊經典｜麥卡倫雙雪莉桶 200%雪莉經典

威士忌的風味，有人說很大的部分取決於橡木桶的陳放及熟成的過程，你如果說橡木桶是威士忌熟成的「魔術師」，其實並不為過，尤其是受台灣人風靡的雪莉桶威士忌，更是屬於佳釀的經典品項，而麥卡倫透過歐洲紅橡木桶與美國白橡木桶製作的雪莉桶所「融匯」與「碰撞」而生的雙雪莉桶威士忌，代表兩個不同世界的對話所交融出的個性風格，層層疊疊地堆疊出經典，也堆疊出極致佳釀的精髓。

說起蘇格蘭威士忌，身為台灣人的你，第一個想到的一定是「雪莉桶」。雪莉酒可以說是西班牙的「國寶酒」，莎士比亞也稱其為「瓶裝的西班牙陽光」，而受它所浸潤過的橡木桶，似乎也等同將沐浴在陽光下的極致風味融於其中，不難想像陳年過雪莉酒的橡木桶，會為威士忌帶來什麼樣特別的風味—從果香、葡萄乾、巧克力、杏仁堅果、焦糖等甜美的味道融於其中，這樣甜美威士忌風格受到台灣人的青睞，其實並不讓人意外，而創造出雪莉桶威士忌極高標準的麥卡倫更以此基礎，創造出更有個性且具經典風格的精彩佳釀，它們是「雙雪莉桶」。

「麥卡倫雙雪莉桶系列」可以說是麥卡倫為詮釋「木桶工藝」的最新極致力作，這個雪莉桶的行家，是全球首位在西班牙「養」雪莉桶的威士忌酒廠，每年投資超過1,640萬英鎊，透過「潤桶」技術—歷經4年的自然風乾、將橡木側板內部含水率降到12%後，再手工製成木桶，同時注入Oloroso雪莉酒潤桶18至24個月—從西班牙帶回20,000個全新雪莉桶，這約占蘇格蘭威士忌產業總體雪莉桶95%的數量，可說是相當驚人；而這些透過專業潤桶技術的珍貴的橡木桶，也創造出威士忌不假人為的天然清澈酒色，從而造就麥卡倫威士忌的自然色感與細緻風味的精緻工藝。

兩個世界交融碰撞的美好

從這個角度出發，麥卡倫雙雪莉桶系列創造了更不一樣的視角，透過來自於西班牙北部和法國庇里牛斯山永續森林，能創造出更多辛香料風味且強而有力威士忌酒體的歐洲紅橡木（Quercus Robur），與來自美國俄亥俄州、密蘇里州和肯塔基州蔥鬱森林，能夠帶給威士忌柔和的香草甜味的美國白橡木（Quercus Alba）交互勾兌、交融碰撞而生獨特風格，創造出融合兩個不同世界的獨特韻味。

麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell嚴選出最平衡的威士忌原酒，歷經兩個世界的100%雪莉桶熟成，勾兌出完美平衡的200%雪莉桶威士忌，再次演繹麥卡倫「雙重雪莉桶」的經典詮釋；於是，在兩個不同環境中所熟成的精品原酒所呈現精彩而獨特的風格，經由Kirsteen Campbell 精湛工藝的獨特詮釋所創造的個性韻味，讓西班牙紅橡木桶與美國白橡木桶再次交融，可以說是均衡且獨具風格的精彩創作。



極致品味的堆疊追求

品味其中你會發現，麥卡倫雙雪莉桶12年創造出超乎想像帶有成熟均衡的風味，酒色呈現陽光金的亮度展示像豐收般的美好層次，透過香草卡士達醬、太妃糖蘋果等甜美口感為核心，創造出優雅卻有強烈風格的個性；而麥卡倫雙雪莉桶15年呈現像是奶油糖的金黃酒色，果乾、太妃糖和香草中蘊含蜂蜜、柑橘和巧克力香氣，入口後的口感柔滑，餘韻長且有層次感；至於麥卡倫雙雪莉桶18年，則帶有琥珀蜂蜜色調，香氣中散發乾果、柴燒龍眼和太妃糖的風費，溫潤的橡木辛香，也平衡了葡萄乾和蘇丹娜葡萄的濃香，也是頗有層次的精彩佳釀。你可以說麥卡倫雙雪莉桶系列是橫跨「兩個大洋」交匯「兩個世界」的有趣創作，而且是相當具有麥卡倫風格與優雅個性的精彩作品，這樣的恭維應不為過。

據說，過去雪莉桶受到青睞，其實是美麗的意外。當蒸餾酒藏在浸漬於雪莉酒桶內的創造出精緻而醇美的風格，從而成為風靡於世蘇格蘭威士忌的獨特形象，現在，雪莉桶威士忌在麥卡倫不斷地追求及注中創造出屬於經典的清晰形象後再度向前邁進，以「經典堆疊經典」的態度創造出融合精彩個性的「麥卡倫雙雪莉桶系列」，這是屬於威士忌的精彩堆疊，也象徵品飲者對於極致美好的不懈努力，值得追求極致的體驗者，細細品味。



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※ 警語：未成年請勿飲酒，開車勿喝酒