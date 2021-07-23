夢幻新品上市！蘇格蘭低地之王 Rosebank 玫瑰河畔 30 年單一麥芽威士忌

被譽為蘇格蘭低地之王的 Rosebank 玫瑰河畔，回溯 1993 年起始的 26 年期間，玫瑰河畔酒廠大門深鎖，所有想探訪低地之王的威士忌藏家們，不得其門而入。然而，2017 年，由具備製酒熱情的麥立得洋酒重新開啟玫瑰河畔的大門，並於 2020 年上市玫瑰河畔 30 年單一麥芽威士忌全球年度發表第一版，隨著麥立得洋酒 (Ian Macleod Distillers ) 台灣分公司正式成立，玫瑰河畔酒廠釋出絕無僅有的窖藏，台灣首批限量鑑賞300瓶。

羅素家族從第一代創始者走到第四代，代代都對製酒工藝懷抱著無可匹敵的熱情。除了傳統技術的實力累積，家族成員也擅於應用新穎的思維，為獨立酒廠注入更多獨特且醒目的個性。2021年麥立得家族正式將台灣納入亞洲版圖的長期規劃之中，由家族成員 Tom Russell (羅元均) 擔任台灣區負責人，與總經理 David Li (李正祜)親自進行團隊招募，募集各路菁英，致力於提供更多非傳統酒商的服務，除了旗下品牌的烈酒銷售外，也包含威士忌及烈酒原料的交易及私有品牌的開發服務，為台灣烈酒市場帶來更多可能性。面對亞洲最重要的威士忌市場，麥立得依循數十年傳承下來的家族傳統精神，設下長遠的願景，讓台灣分公司成為麥立得亞洲區的領銜指標。

麥立得台灣帶入市場的第一支作品，即是低地之王：玫瑰河畔 30 年單一麥芽威士忌，也是麥立得洋酒收購玫瑰河畔酒廠後，全球正式發表的第一版新品，於關廠前三年的 1990 年蒸餾至 2020 年裝瓶，歷經三十年的關廠前珍稀酒液，同時也是酒廠有史以來最高年份原廠裝瓶，此款曾被全球首位華人威士忌首席調酒師暨輕井澤蒸餾公司 ( Karuizawa Distillers Inc , KDI ) 副社長張郁嵐盛讚：「我會給這款酒 99.9 分，它真的是趨近完美，身為調酒師來說，這是我夢寐以求的水平與境界。」玫瑰河畔30年單一麥芽威士忌依循低地傳統三次蒸餾的風格，獨特的蟲桶冷凝，並以高達62%雪莉桶熟成的酒液為主體，融合38%波本桶勾兌出完美比例，初綻玫瑰的芬芳與奶油的香甜相互激盪，些許辛香點綴更添華麗，讓開瓶後的氣味更加迷人。搭配手工打造優雅玫瑰雕刻圓筒形木盒，開盒時瞥見紅銅色金屬點綴呼應即將再度重啟的蒸餾器。如同張郁嵐品飲後所強調，「經過三十年熟成後昇華出來的香氣，它就是夢幻逸品。我會給它一個TDF的分數，因為基本上this is to die for (願意為它不惜一切)」。

玫瑰河畔的珍稀在拍賣市場上也能一覽無遺，節節攀升的價碼暗示著它在收藏家心中無可取代的地位。這款難得一見的玫瑰河畔30年單一麥芽威士忌全球發表第一版，於 2020 年上市，全球限量 4350 瓶多數市場已全數售鑿，為歡慶麥立得台灣成立，酒廠特別釋出絕無僅有的窖藏在台上市，首批限量鑑賞300瓶，建議售價為新台幣 NT 70,000，將於 2021 年 7 月 26 日開放預約諮詢。

《品飲筆記》



蘇格蘭低地之王 Rosebank 玫瑰河畔 30 年單一麥芽威士忌

香氣：溫和奶油般的香氣，伴隨層層疊疊的焦糖酥餅、香草及肉豆蔻

口感：細緻又乾淨俐落，輕柔的糖漿、洋梨和令人愉悅的橡木香氣達到非同尋常平衡

尾韻：綿長的尾韻伴隨著清晰的紫羅蘭花、柑橘和微微的薄荷

全球限量 4350 瓶 / 台灣首批限量鑑賞300瓶

700ml；A.B.V. 48.6%

建議售價 $70,000

未成年請勿飲酒，開車勿喝酒。