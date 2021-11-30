女神隋棠演繹英國藍玫瑰 皇家禮炮限定珍釀美學前衛

以高級訂製服概念詮釋「皇家禮炮21年新奢時尚系列–藍玫瑰限定版」，頂級威士忌香氣芬芳溢動，高級時裝絲線輝煌交織，金黃酒液與湛藍玫瑰彼此繚繞疊纏；攜手英國女王欽定的新銳設計師Richard Quinn，跨越現代與傳統的藩籬，以新銳、前衛重新詮釋英國皇室的經典元素，推出令人心醉神迷的全新系列首部曲。
品牌發表大秀以超現實美學打造一座六感沈浸式靜謐花園，如夢如幻的湛藍玫瑰呼應著如同百花盛開的限定款，香氣散發於味蕾間；邀請女神「隋棠」擔任嘉賓，董事總經理王德勤，也親自登場與隋棠一起走上伸展台；她詮釋設計師大膽鮮明的創作，瑰麗高貴的斗篷式洋裝和緊身裙裝、誇張裙擺廓形的長禮服，呼應了皇家禮炮經典酒瓶，優雅而氣宇非凡的展演華麗訂製禮服，邀請大家一同透過一杯威士忌的時間好好的沉澱自己及享受皇家禮炮的新奢魅力。
「皇家禮炮21年新奢時尚系列–藍玫瑰限定版」特別選用來自31家不同酒廠超過21年以上的珍貴麥芽和穀物威士忌原酒進行調和，其中更封存三家已消逝酒廠絕世之味；打造出層層堆疊的紅蘋果及甜桃香氣，伴隨綿密柔和的烤布蕾、榛果巧克力及橙皮丁香，並以清晰誘人的花香收尾提綴；豐富奔放的杏桃和芒果風味，接續香草巧克力及薑的香甜柔順包覆，尾韻悠長飽含馥郁香氣。
全新「皇家禮炮21年新奢時尚系列 The Couture collection」首款作品，設計師以英國國花玫瑰作為繆思，繪製藍玫瑰瓶身，推出「暮光白」和「月夜黑」兩色；象徵無論黑夜或白晝皆為皇家禮炮向至高無上的極致成就喝采，打造出花園百花盛開的氣息，如夢如幻的湛藍玫瑰，代表頂級製酒與高端時尚雙重工藝加乘的不凡之作。
隋棠覺得威士忌是送禮非常好的選擇，尤其是皇家禮炮不僅送禮給長輩時相當體面，送給朋友也非常適合；特別是這一次的藍玫瑰限量版包裝相當特別，韻中優雅清新的花香，如同一座味蕾的花園，相信大家一定會喜歡。
如果說世人普遍認定時尚是一種語言，那麼「皇家禮炮21年新奢時尚系列–藍玫瑰限定版」自是如同英國文豪莎士比亞筆下，那一首首音韻悅耳且詞藻華美的十四行詩；如此內蘊涵雅且又不失豐富情感，更甚外顯獨特視覺魅力。