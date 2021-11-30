女神隋棠演繹英國藍玫瑰 皇家禮炮限定珍釀美學前衛

以高級訂製服概念詮釋「皇家禮炮21年新奢時尚系列–藍玫瑰限定版」，頂級威士忌香氣芬芳溢動，高級時裝絲線輝煌交織，金黃酒液與湛藍玫瑰彼此繚繞疊纏；攜手英國女王欽定的新銳設計師Richard Quinn，跨越現代與傳統的藩籬，以新銳、前衛重新詮釋英國皇室的經典元素，推出令人心醉神迷的全新系列首部曲。