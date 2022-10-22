威士忌的文化形塑｜Cultural Shaping Of Whisky In Taiwan

威士忌應該是台灣品飲者最熟悉的烈酒，但它不是一時半刻就變成現在的樣貌，而台灣人的品飲文化隨著環境的變遷與經濟的發展，也一步一步地形塑出屬於自身的靈魂與個性，這些「狀態」可以說是屬於台灣文化、技藝與來自於蘇格蘭威士忌的碰撞與對話，但展現的個性也成為台灣品飲文化中不可或缺的有趣想像。

台灣的威士忌「文化」發展，其實台灣的經濟發展樣態可以說是息息相關。

80年代台灣經濟起飛，台灣這個「亞洲四小龍之首」從開發中國家期待邁向已開發國家之林，商業活動可說是非常頻繁，而在國際貿易蓬勃發展的情況下，商務應酬絕對是這項貿易行為中重要的一環，於是乎，「酒」也在這樣的契機中成為重要的「搏感情」媒介。不過，早期台灣雖然普遍存在飲酒習慣，但「台產」的品項通常不是頂級品，因此在此時的台灣人眼中的「上等好酒」，通常是外地品質醇良的知名品牌，尤其是「飄洋過海」來台的（不管是從台灣海峽過來的中國白酒，或是從太平洋過來的歐美烈酒）更是佳品，於是乎在商務應酬中，以法國干邑為首的「洋酒」因為品牌名聲響亮，加上具奢華感的包裝與「偏甜」的口感，自然成為商務應酬中頗受青睞的烈酒品項，自此，「干邑獨大」維持了好長的一段時間。

不過，這樣的態勢因為「關稅政策」產生了變化。1991年台灣為加入關稅暨貿易協定GATT，將歐美威士忌的關稅從每瓶400元降到185元，而干邑雖然在次年也跟著開放，但一年時間的「差異」，也讓威士忌因有比較好的「利潤空間」而創造了不一樣的契機，僅僅利用三年的時間，就在1995年以年度進口100萬箱的態勢，正式名正言順地超越了干邑在台灣屹立不搖的「上等好酒」身份。

酩悅軒尼詩品牌大使張立成 Murphy Chang分析，其實威士忌的崛起，可能可以說是當時的台灣人對於烈酒仍處於一知半解，但卻是相當有好奇心的時刻：「在烈酒的開發中市場，品飲者大多在意的是品牌的知名度，以及品飲的口感讓人覺得不錯就行了，所以，只要你的風味有一定的水準，搭配品牌強力推廣，自然品飲者對你就有一定程度的忠誠度。」不過，從品牌與口感出發的忠誠度，其實也很容易被取代，「干邑的風味其實相對而言比較相似，所以當你『喝膩』的時候，就會想要試試看其他風味的烈酒飲品，這時相較於干邑更有競爭力的蘇格蘭威士忌，很可能在這樣的態勢下，就脫穎而出了。」於是，蘇格蘭威士忌這個後起之秀因為政策上的「偶然」，反而成為可以跟當時的老大哥干邑分庭抗禮，甚至成為後來居上、至今仍傲視群雄的經典烈酒品項。

從發展中邁向成熟

不過，政策上的偶然仍不足以造成這樣的態勢，Murphy分析台灣的烈酒品飲市場在此之時逐漸成熟，其實是蘇格蘭威士忌有機會大放異彩的重要原因之一，「開發中市場品飲者在意的是口感，逐步進入到成熟市場時，品飲者會開始懷疑自己：『這真的是我喜歡的味道嗎？』當這樣的品飲觀點慢慢形成氣候時，品飲的『個人品味思維』可以說是讓烈酒市場趨於成熟的重要契機。」張立成是目前台灣烈酒界仍在執業的最資深品牌大使，但他在進入酩悅軒尼詩時，卻是酩悅軒尼詩全世界第二位品牌大使，「當時的酩悅軒尼詩團隊，其實是已經看到消費者已經開始有興趣瞭解屬於烈酒的『知識』的需求，而品牌也有義務解決這些消費者的期待與解惑，所以品牌大使這個職務在台灣啟動運作，其實是從知識性與體驗性的觀點出發，期待讓烈酒、餐飲與生活可以創造更精彩結合的想像。」他說，在此之前雖然品牌中也有類似品牌大使這樣的角色，但面對的對象通常是品牌內部訓練，甚或是對通路或經銷商的教育訓練，很少是以消費者（品飲者）為核心進行這樣的「知識性互動」，最多就是透過通路邀請他們的VIP參與活動，而酩悅軒尼詩透過品牌大使與通路合作協助品飲者認識品牌，從而增加品牌認同度與銷售量，其實也創造了一波新的烈酒消費熱潮。

同一時期，大約2000年前後，威士忌品牌也開始試圖直接面對消費者，希望透過舉辦品酒會與金字塔頂端族群直接對話，意圖持續與「對的人」深度互動將自身產品以「有質感的行銷活動」進行推廣、提升知名度，這一波以麥卡倫為首的威士忌品牌，一方面透過高頻率的行銷曝光建構「單一麥芽威士忌」的形象，另一方面則以直接面對消費者創造品牌認同感，這樣的策略也讓台灣品飲者真正認識所謂的「單一麥芽威士忌」。這一波行銷的成績，在1999年進口量還不到5000箱的單一麥芽威士忌，到2002年時就已成長達到近50萬箱的成績，同時期除了麥卡倫，最大的進口品牌則是經典的「台皮蘇骨」的馬諦氏，光是2004的進口量就近40萬箱，可以說是「單一麥芽威士忌」的最佳代表。

時間逐步進到2006年左右，這一段時間，威士忌品飲者逐漸邁入成熟期市場時希望找到「屬於自己風格」的威士忌的期待，這時包括「威士忌達人學苑」、「台灣單一麥芽威士忌品酒研究社」等社團開始成立，而台灣最大的威士忌展「Whisky Live Taipei」也在2009年開始舉辦，單一麥芽威士忌的品飲風潮，可以說也在這個時期開始蓬勃發展，而在此間投入大量資源的最佳代表，則是酩悅軒尼詩集團在2005購入的蘇格蘭威士忌品牌—格蘭傑。2007年，格蘭傑宣布啟動「國際拓展」計畫，以全新形象透過全球行銷正式投入威士忌市場，當時已成威士忌亞太重點地區的台灣即成為上市首站，更同時規劃一系列的「格蘭傑奢華上市晚宴」，試圖與當時市場先行者創造分庭抗禮的效果，這似乎也成為威士忌品牌創造獨特體驗的濫觴，從而也創造了相當有趣的話題。

知識化與細節化的推手

Murphy分析，這一段創造的品飲者，其實似乎是經過「洗牌」的結果。因為當時兩岸貿易蓬勃發展，前面提過「商務應酬型」的品飲者大多移轉到中國，這一波透過行銷與品酒會所影響而進入威士忌世界的品飲者，其品飲行為就更「個人化」，而且更爲喜歡討論屬於威士忌的細節與故事，「這一群新的品飲者是新一代，他們對於資訊的渴求度是相較於上一代更為增加的，他們開始喜歡問『為什麼它會產生這樣的表現？』『是原料的關係、釀造的關係、氣候的關係，還是釀酒師故意的？』」這些新世代的品飲者有十萬個為什麼，因為不管是獨酌、或是跟朋友分享，雖然消費「量」不像第一代那種以「好幾箱」作為購買基數那樣的大，但他們卻是對於威士忌有獨特觀點的品飲者，Murphy 笑說，這樣的態勢雖然不能說是威士忌品牌大使創造出來的風潮，「但煽風點火一定有品牌大使的一份。」因為消費者對於品飲開始好奇，試圖理解的時候，品牌大使必須有辦法回答他們的問題，「這變成一個循環，但是花了25年。」當風向潮流開始往知識方面邁進時，自然需求就開始存在，加上社群平台的推波助瀾，也讓「知識化」、「細節化」的威士忌討論成為必然。

說起最「知識化」的品飲體驗，第一個讓人想到的應該就是Mortlach 慕赫。這個號稱「2.81蒸餾」的技法，融合了科學邏輯思維， 繁複的精密計算源自於1896年 酒廠創辦人之子亞歷山大‧考威（ Dr. Alexander Cowie）所發明的蒸餾過程，並沿用至今，未曾改變。慕赫使用三對 （六座）不同 尺寸、形狀的蒸餾器，創造出三種風格各異的新酒， 其中最後一支稱為「小女巫Wee Witchie」的小型蒸餾器，更為品牌創造了獨一無二的肉質鮮甜口感，受到威士忌行家們的追捧，而這也成為他們品酒會的經典橋段，從威士忌的蒸餾製程探討威士忌風味的「學術性討論」，創造了在品飲現場相當深度且有知識性的有趣體驗。

的確，人都是好奇寶寶，當一個市場趨於成熟，你會期待知道更細節的事情，放到威士忌世界，品飲者對know how的期待就是因應這種態勢發生的原因。當然，另一方面是也是因為教育程度的提升，從識字率跟對於收集訊息的能力同時成長，加上網路蓬勃發展，訊息量更是過去數以百倍的成長，「一但聊到其中一些關鍵字，延伸性的議題就開始產生碰撞，所以現代的品牌大使跟20年前就完全不同。」Murphy說，從製酒細節到對議題的深度瞭解，都是品牌大使需要花心思整理與規劃，另外像是酒廠的軼事與典故與現代的釀造技術可能都會有些關係連結，這些對品牌大使來說，會有更多「知能」的需求，「品牌大使回到最後，以酒類產業來說，消費者已經潛移默化地在意不少事情，品牌大使需要在生活中的不同面向中與品飲做連結。」Murphy說，其實品牌大使就是園丁的角色，從行銷端到消費端的「意識鋪陳」，需要時間、有節奏地去推廣，才有可能形成氣候。

格蘭菲迪品牌大使詹昌憲James Chan則是另一個類型的品牌大使代表。2009年入行的他，剛好是見證了台灣蘇格蘭威士忌蓬勃發展、品飲者對威士忌相關知識渴求的那個年代，「我一開始其實也不知道品牌大使是什麼樣的工作，以為就跟業務一樣，負責推銷威士忌就好。」直到入行，才發現沒有這麼簡單；他眼中的品牌大使，其實是「為威士忌說故事的人」：「我們專注在品牌的歷史、精神與故事，透過不同類型品酒會與發聲平台，把品牌重視的事，用故事的方式敘述出去。」他認為，品牌大使其實是透過威士忌推廣生活風格的人，而這也是台灣威士忌品飲者相較其他國家更重視「生活觀點」、「品牌文化」與「屬於威士忌的文化與歷史」的原因。

不同思維的品飲世界

根據James觀察，台灣的品牌大使與國外的品牌大使其實差異很大，而在意的角度也有很多不同，「對我來說，因為烈酒是『生活風格』的展現，有歷史風貌的文化觀點。」因為酒是文化的產物，能跟生活領域結合，就讓它成為了生活的一部分，既然要好好生活，品飲就不會只有「感官上的刺激」，必須要有一些深度的想像與不一樣的體驗，甚至可以起心動念前往我所說的地方去看一看，「一支酒要有深度，它必須要有文化加持，因而也造就了台灣威士忌品牌大使的『各具風格』。」台灣的威士忌品牌大使與國外的品牌大使其實有不小的差別，James認為是因為與烈酒的銷售結構有關，由於國外仍是以調和威士忌為主力，品牌針對的主要對話對象是以「夜點（也就是酒吧）」為主，希望可以透過調酒師的推薦來擴大威士忌的銷售；而台灣主要的溝通則是直接面對消費者，他們必須要面對更多不一樣的問題，需要在意的領域也比較多，「所以國外的品牌大使大多是調酒師出身，他們必須要有能力設計酒譜，透過調酒師的網路推廣自己的品牌，於是乎，國外的品牌大使期待的資訊大多是在『應用層面』，而台灣的品牌大使重視的則是『生活風格』的塑造，期待與生活各個層面進行充分的結合。」這樣的思維，其實也帶動了威士忌的跨界體驗。

「跨界非常重要，但要跨界，必須首先要存在一個成熟的市場，如果品飲者對於酒的品牌本身形象清晰的話，這樣的跨界會產生話題，也會產生意義。」James分析，跨界的目的是在創造威士忌品飲的樂趣，它在製程之外賦予了威士忌不一樣的想像，其實也更趨近生活、趨近威士忌的文化，「所以，遇到蘭姆桶我講古巴、雪莉桶我講西班牙，我以帶著品飲者走回酒鄉的方式，讓威士忌愛好者重新認識威士忌。」透過這樣的模式，James發現這是一種另闢蹊徑，因為品飲者喜歡這樣的想像，「當連結這些跟酒有關的文化、從環境的觀點出發，探尋什麼樣的文化、生活習慣產生了這些潤桶原酒的風味，而這些風味，你可以在這支威士忌中怎麼找出來，這也等於讓品飲者跟著我走了一趟有趣的旅程。」

的確，台灣威士忌的品飲世界仍在持續變化中，各種新鮮的想像、文化的體驗與思維的直觀，都會創造不一樣的品飲思維，這是一種威士忌的百花齊放，值得觀察卻也值得期待。