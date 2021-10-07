對話觀點：麥卡倫 X 賓利汽車的永續社會想像 Together, More Better

蘇格蘭，近期一個眾所矚目的品牌跨界合作正式成形，而合作的雙方都是英國經典且相當具有歷史、文化的精緻生活品牌，它們是麥卡倫與賓利 ; 它們的合作，來自於兩者對永續社會與精緻文化的極致想像，而兩者的結合對於精緻生活的極致想像，也讓人充滿不同的期待。今天，PRESTIGE 邀請了麥卡倫企業永續高級行銷經理 Elizabeth McMillan 與賓利汽車碳中和事業經理 Alex Quelch-Cliffe 來跟我們聊聊，關於這兩個經典品牌對於「永續社會」的想像，以及對於兩者合作的契機與對於未來發展的觀點。

TEXT GERSHWIN CHANG IMAGE THE MACALLAN

麥卡倫與賓利的合作，其實可以說是眾所矚目且相當吸引人們目光的組合，而這兩個品牌的合作，的確也會讓喜歡佳釀與名車的愛好者眼睛一亮。畢竟，以兩者深厚而悠久的文化與傳統為基礎的思維出發，攜手踏上屬於兩者共有的非凡旅程，共同建構屬於永續未來的遠大願景，也的確直得期待。這兩個品牌的「個性」與「文化」，來自於對專業的執著與經典的傳承。1824 年創辦的麥卡倫，可以說是我們現在眼中經典單一麥芽威士忌代名詞的品牌，以高品質的單一麥芽威士忌受全球愛好威士忌的品飲者所讚賞而青睞 ; 而 1919 年在倫敦成立的賓利汽車，則自賽車運動界聲名鵲起，並以其獨特的創意結合設計思維，創造出融合汽車「經典豪華」與「極致性能」的作品，進而在汽車界確立了「高階而經典」 的頂尖地位。麥卡倫與賓利兩者可以說是英國最具獨特意象與創造力的品牌，這是奠基於傳統文化的經典又不斷地持續創新，這項合作自然是順理成章，也必然成為眾所矚目的關注焦點，而它們合作的契機與對未來的想像，就由麥卡倫企業永續高級行銷經理 Elizabeth McMillan 與賓利汽車碳中和事業經理 Alex Quelch-Cliffe 來跟我們聊聊。

為什麼選擇「永續發展」作為麥卡倫與賓利合作的起始點？

Elizabeth McMillan(EM)：永續發展是麥卡倫與賓利一直以來的一貫指導原則和思維方式，我們能夠與不同業界 「先驅品牌」交流、分享在永續社會上的經驗以及學習的累積，這是這次合作的核心，也是很好的經驗傳承與碰撞。

Alex Quelch-Cliffe(AQC)：就我個人而言這項合作，不僅對麥卡倫與賓利兩個品牌可以帶來的直接效益有所加分， 而且我更感興趣於對麥卡倫的「洞察力」是否可以在為汽車行業面臨的挑戰，帶來不同視角和解決方案的潛力，這是我非常期待的一環。

此次合作在永續發展面向是否有創造出新的突破？

EM：透過「知識交流計劃」和「創新計劃」的分享，兩個品牌對於永續發展的轉型，透過對方的專業知識交流，麥卡倫和賓利都獲益良多。像是我們將在 2030 年麥卡倫莊園實現碳中和，而賓利在英國的第一家經過認證的碳中和豪華汽 車製造工廠，也已開始運作，我們都同意與有共同目標的組織建立「夥伴關係」，來共同面對重大挑戰、一起尋求解決方案，是企業創造價值的最佳選擇，諸如此類的想法，我們可以說賓利汽車獨具眼光的永續發展願景，與麥卡倫本身的 願景可以說是相互輝映。

對於社會永續發展面向，兩個品牌有什麼樣的規劃？

EM：我們雙方將聚焦於多個核心領域，包括兩個品牌共同邁向碳中和之路、研究創新採用永續物料以及合作尋找與分享永續的在地供應商，更創造負責任的採購以及培養全球工匠社群 ; 此外，麥卡倫和賓利也將在未來幾年推動更廣泛的合作計畫，包括共同開發產品、規劃客戶體驗活動以及聯合舉辦品牌活動，透過兩者對極致工藝與對永續社會的承諾， 創造非凡工藝的不同想像。

面對「永續社會」的議題，品牌所面對的最大挑戰是什麼？

AQC：團隊最興奮的事情並不是面對挑戰、解決問題，而是看到對方品牌在文化、生活態度豐富的表述，以及兩者均可在此共享學習和協作發展的機會。我們發現，從製程與企業整體進行永續化的改造，其實對我們雙方都是會有相當助益的事，這可以說，我們兩者的共同點比第一眼看到的還要多。

第一次收到對方合作的邀請，你們的心情是什麼？

EM：與像賓利這樣的高階豪華汽車合作，其實是可以將麥卡倫的影響力擴大到烈酒品類之外，透過新的、引人入勝的理念，將單一麥芽威士忌的美好帶給世界各地不同領域的消費者，讓現有的愛好者帶領這些不同領域的同好，創造不一樣的熱情和樂趣，其實也是有趣的一件事。

AQC：接到這項合作時其實覺得似乎有點無法想像，但是在進一步研究之後，我發現兩者對「永續」議題存在諸多想像，我一直很清楚，我們的是很多相似之處的品牌，而且我們也在我們的所處的業界算是一種經典，所以，作為真正的英國高端品牌，我們兩者的品牌協同效應是顯而易見的。

關於這次前所未有的合作，兩位覺得這是對 PRESITGE 讀者提供了什麼樣的訊息？

AQC：通過賓利與麥卡倫的全球品牌合作，我們將繼續前行，用我們的想像力來創造對未來世界的有趣想像，踏上一 段激動人心的非凡旅程、走向未來，其實是非常令人期待的。

EM：兩個品牌的夥伴關係建立在長期共同承諾的基礎上，從尋求解決雙方面臨的重大挑戰的解決方案出發，走向更寬廣的視野，也可以讓自己本身能力可能無法實現「永續社會」想像，將有機會透過我們的全球品牌合作夥伴關係得以實現。賓利與麥卡倫兩個品牌，從創新、環境績效和社區發展視角，都展現了對於永續社會發展的極致期待與貢獻，當兩者共同幫助彼此實現我們的願景，一定更為精彩可期。

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