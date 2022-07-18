屬於台灣的味道｜Spirits Of Taiwan

台灣人愛喝威士忌，光是喝就可以喝到前幾名，而且在榜上一下就好多年；不過，我們也不只會喝，釀造好酒這件事也不遑多讓。你可以說，自從2002年開始台灣加入世界貿易組織，開放民營酒廠許可後，在近20年的努力之下，台灣威士忌也已逐步展露頭角，創造屬於台灣風土的精彩魅力。

2002年，台灣加入世界貿易組織（WTO），整個「世界」就變得不一樣了。你可以說加入WTO後，台灣開啟經貿國際化的大門，使台灣可以「走入世界」，但也因為自由貿易的需求，讓台灣的產業發生了相當程度的變化，你一定記得（或許也只記得）由於加入WTO必須開放市場，同時為了公平競爭，美國要求台灣必須將米酒按照「一般酒類標準」課稅，雖然我方一再力爭米酒在台灣主要是料理使用，但未被接受的情況下，所以在入WTO前的2001年，市場預期米酒價格將翻倍下，民眾大量囤積米酒，導致市面米酒缺貨而引發的「米酒之亂」（是不是很有既視感？跟2020年的「衛生紙之亂」好像！）。而後，台灣在入WTO後為解決米酒高價問題煞費苦心，財政部在2009年重新修訂《菸酒稅法》，並以多種配套措施進行補救，米酒問題才因而得以解決。

不過，在自由貿易的架構下，其實也還是有不一樣的變化的，那就是「民營酒廠」的許可設立。2002年1月實施《菸酒管理法》，開放民間酒廠製酒許可，過去菸酒公營專賣的禁制解除，台灣正式進入酒類世界的自由競爭市場。再開放初期，最踴躍申請設立酒廠的是各地農會，想藉農村釀酒業行銷地方特色、推動觀光，或是小型在地酒廠鎖定目標客群，融合在地文化與創意（或者說是搭著巨人肩膀），推出玲琅滿目的酒品；另外一條線，則是飲料大廠與原屬於菸酒公賣局的酒廠，試圖走出屬於自己的道路，從而向外學藝，反而另闢蹊徑創造出專屬於台灣風格的精彩佳釀。

台灣威士忌先行者 奠基優質觀點

我說的飲料大廠，就是「金車」。依時間序，台灣開始真正製造屬於台灣的單一麥芽威士忌的品牌，當數金車旗下的KAVALAN（至於公賣局轉型的生的台灣菸酒雖然也有威士忌，但主要仍是以中酒齡的蘇格蘭威士忌爲基酒調合而成的調和威士忌為核心，直到2004年才開始加入台中酒廠釀造的穀類威士忌、2008年南投酒廠釀造出的單一麥芽威士忌，讓這支台酒的「玉尊調和威士忌」加入了專屬台灣的DNA，而這，都是後話了）。這間距離宜蘭市區20分鐘車程的酒廠，可以說是台灣進入單一麥芽威士忌的先鋒—2005年，金車董事長李添財觀察到台灣品飲威士忌的市場開始成長，決定投入經費研究設廠，不過，即便三年後第一瓶真正台灣自製的威士忌上市了，當時大多數的品飲者仍不相信台灣有能力自立釀製威士忌，甚至質疑是否跟台酒一樣是「國外買酒回來勾兌」的，直到2015年3月，KAVALAN獲得WWA世界威士忌競賽最佳單一麥芽威士忌獎，人們才漸漸發現，原來台灣威士忌還是有些名堂的。

另一個在台灣崛起的新秀，則是出身國營事業的南投酒廠。台酒大約是於80年代開始引進蘇格蘭威士忌的原酒，然後再製成調和威士忌販售，直到2008年當時南投酒廠的廠長林錦淡遠赴蘇格蘭學習威士忌釀造技術，開始嘗試自釀威士忌，更在2009年正式成立威士忌酒場，將釀造「一條鞭」化，更開始向南投酒廠原就專長的水果酒取經，透過水果酒過桶的技術，創造出相當有個性的「風味桶」威士忌，展現屬於自身的風土滋味。

兩間酒廠雖然都取法蘇格蘭，但他們對於自身的「定位」，也讓他們的威士忌走向了完全不同的道路，但也就是因為如此，發展出相當豐富多彩的台灣威士忌風格。身為金車集團的LAVALAN因為沒有傳統束縛的包袱，在投資原料、設備與人員上都不手軟，甚至當初在建廠時就邀請了在蘇格蘭擁有「威士忌界愛因斯坦」之稱的資深顧問Dr. Jim Swan協助設計酒廠，透過專業的觀點，從原料採購、製程到整體設備都仔細規劃，用極端科學化的規劃方式（包括麥芽磨碎的粗細、糖化與發酵的溫度到蒸餾的流速的數據鉅細彌遺地「斤斤計較」）打造出台灣第一瓶本土威士忌的製造系統，創造出一個媲美蘇格蘭製程，卻深有台灣風格的新興品牌；而身處國營事業的台酒，則是透過土法煉鋼的方式，透過團隊自身的點滴學習，從品飲、釀造到調和，從零開始進行不斷的實驗與體驗，創造出屬於自身的價值，而且為了跟市場上現有威士忌產品差異化，南投酒廠將自身的長處「水果酒」加以應用，透過潤桶、過桶的技術將酒廠本身專長的荔枝、梅子、葡萄、柳丁等水果酒放入橡木桶潤桶，再將已於波本桶桶陳的威士忌放入經水果酒潤桶的橡木桶中吸取水果的風味，在不斷地嘗試之下，創造出屬於台灣風土的「風味桶威士忌」。

從個性創造經典 展現屬於風土的形象

至於品牌風格，兩個酒廠也是因緣際會「長出」自身的經典樣貌。

據說當初KAVALAN建廠規劃時，Jim Swan一開始連台灣在在那裡都不知道，在研究了台灣氣候與風土資料後，發現台灣的氣溫高出蘇格蘭10多度，這個被一般人眼中認為是成本大敵的數值，在他的巧手設計下反而創造了另一種力量—因為這樣的溫度「波形」其實與蘇格蘭差異相近，加上廠址所在處宜蘭員山的濕度也與艾雷島新近，於是乎Jim Swan規劃KAVALAN酒廠的建置仍以蘇格蘭傳統釀製方式為核心，針對溫差問題進行細部調整，從而創造出帶有鳳梨、芒果等亞熱帶水果特色的酒液風格，這也奠定了KAVALAN以蘇格蘭觀點為核心的風格架構；至於營運風格較為保守的南投酒廠，雖然受限於傳統官方色彩相當明顯的台酒框架，但在框架中，南投酒廠也走出屬於自身的道路—受限於採購法限制，南投酒廠無法投注大筆資金購入特殊橡木桶，於是轉用全世界品質差異不大的波本桶進行長時間桶陳（至於剛離職的台中酒廠廠長潘結昌在美國肯塔基州學到的多元製桶技藝觀點，將有可能會為未來的台中酒廠的桶陳創造出相當不一樣火花的未來，就是後話了），加上自日據時代就傳承下的經驗進行整合性的調整，創造出品質穩定、細緻的波本花香威士忌基酒也為後來的「風味桶」創造了非常好的基礎，加上讓南投酒廠火速提升水準的時任廠長潘結昌帶領的團隊，願意以不斷的實驗與豐富的想像力，從蒸餾、存酒到桶陳均鉅細彌遺地精準掌控，持續創造層次感與平衡兼具的佳釀，展現屬於在地滋味的獨有風土故事，也是經典。

不過，不管是KAVALAN或是南投酒廠，台灣威士忌可以在短期中展露頭角，其實並非無故。很多人覺得台灣的氣候位處亞熱帶，相較於高緯度的蘇格蘭來說，光是「蒸發」的問題就讓製作成本大幅提升，但台灣威士忌卻能從這個劣勢轉為優勢，創造出相當豐厚的佳績。由於台灣的氣候相較蘇格蘭較為炎熱，一般人認為在熟陳威士忌的過程中，因為蒸發速度過快（蘇格蘭約3%，台灣平均約8％）而產生較高的成本，但也因為這個蒸發的緣故，威士忌的酒體也在這樣的作用下反而可以用更短的時間紮實地凝聚再一起，反而因為「熱熟成」的緣故產生更深層的變化，所以很可能會讓在台灣熟成三至四年威士忌的水準不輸在蘇格蘭熟成十二年以上的酒款；加上短時間熟陳所「壓縮」出的風味複雜度相對而言也更為強烈，在酒款對比時也比較會讓人有「印象深刻」的感受，這個「溫度」的問題，反而從劣勢變為優勢，創造出屬於台灣威士忌的價值，其實也是有趣的觀點，也成為台灣威士忌的經典利基，從台灣出發面向全世界。

（內文標）群雄並起的多元發展契機

除了KAVALAN與南投酒廠，近一兩年，台灣的威士忌與「類威士忌」也逐漸嶄露頭角，展現屬於台灣的觀點。像是與南投酒廠同屬台酒的台中酒廠，它過去以清酒起家，而後與埔里酒廠合作紹興酒，在1976年研發的花雕酒更成為酒廠的代表作之一；近年將其早期投入以代工為核心的穀類威士忌「精品化」，使用小麥為原料，以柱式連續蒸餾器蒸餾，再分別於波本桶及雪莉桶熟成後，以非冷凝過濾單桶原酒限量裝瓶，展現出與單一麥芽威士忌截然不同之風味體驗的「穀蘊原桶強度單一穀類威士忌」，展現出不同於單一麥芽威士忌風格的台灣風味，而現在已擁有單一麥芽威士忌與單一穀類威士忌原酒的台酒（尤其是台中酒廠，之前南投酒廠有一批單一麥芽威士忌，放在台中酒廠換廠儲存），似乎很有機會推出專屬於台灣的「全台自製調和威士忌」，這是值得期待的一環。

另外，包括萬家香旗下的大武山酒造在去年推的「波本桶熟成系列」的燕麥酒，加上金色三麥在今年年初推出的「drip工藝麥芽蒸餾酒」，宣示進軍烈酒市場的「群雄並進」，其實在某些層面上，也代表了台灣烈酒群雄並起、百花齊放的多元想像。

尤其是今年邁入第十年，在桃園五酒桶山下成立的「恆器製酒」，以台農五十七號為核心所製造的地瓜蒸餾酒出發，創造出相當具有台灣個性的地瓜酒觀點。主理人羅己能以多元化的實驗嘗試，以及與台灣水果組合的多樣可能性，創造出不同類型觀點的「類威士忌」，展現屬於台灣烈酒的精彩韌性，尤其是恆器製酒的招牌過桶地瓜酒「金樽魔（Taruma Gold）」因帶有桶陳威士忌特有的木質香器，尾韻又有地瓜酒特有個後勁，特殊的風味，讓金樽魔在今年的SFWSC舊金山世界烈酒競賽中脫穎而出，獲得其他類威士忌銀牌的殊榮，也讓人看到了屬於台灣物產的可能性，相當值得期待。

回到最初，就是因為台灣人的實驗精神與執著，創造了屬於台灣威士忌的「不同」，而這樣的不同也在每位專業者的努力之下創造了屬於台灣的威士忌的個性，這樣的態勢仍在「演化」中，未來台灣威士忌的世界會有什麼樣的改變，其實在目前仍難以預測，但可以預期的是，台灣威士忌的想像仍然蓬勃，而台灣威士忌的發展，仍是多元而活潑的存在。