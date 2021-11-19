愛爾蘭WATERFORD沃特福單一莊園 The Cuvée 交響曲藝術獨創限量款

專注於大麥品種與土壤所創造的風味區別，愛爾蘭WATERFORD（沃特福）聞名於全世界第一個完全釀造（Single Farm Origin）的威士忌，首次推出特選多個單一農場所產出的各種風味，具有代表性與整體風味的單一麥芽威士忌The Cuvée 交響曲系列，邀請當地藝術家Leah Hewson創作瓶身酒標，於2021年11月在台上市。

「單一莊園威士忌，全部由愛爾蘭當地的大麥釀製而成，每一款都有明顯的差異， 那些沃特福單一麥芽威士忌，第一次集結在一起。如此的結合讓交響曲比獨奏來的更為豐富，這就是我們試圖創造出風味最複雜、最深刻的單一麥芽威士忌。」Cuvée在葡萄酒界中代表的是某個特定酒莊的最高混釀品質葡萄酒，將此命名帶入威士忌的沃特福酒廠創辦創始人Mark Reynier，因受到波爾多最偉大葡萄酒莊園的啟發，將香檳葡萄酒釀造的知識運用在單一麥芽威士忌製作，創造出一款風味極其複雜、顛覆威士忌界的酒款。

The Cuvée 交響曲系列由首席蒸餾師 Ned Gahan將25款來自於愛爾蘭南部、帶有各自風土特色的沃特福單一莊園威士忌調和而成，每一款都是在優質的美國和法國橡木桶中熟成而生；散發紅蘋果、吐司邊、綠葉、薰衣草、比司吉、橙子、新鮮的薄荷、咖啡蛋糕、和顯著的油脂風味。淺嚐一口，在舌尖上感受葡萄柚、檸檬皮、黑巧克力、櫻桃、穀物燕麥、和果醬，帶著綿延悠長的尾韻。

The Cuvée瓶身上色彩豐富的藝術作品酒標，為藝術家Leah Hewson的作品Binary Assimilation（二元同化）；以其錯覺、色彩、活力和形狀的作品而聞名的Leah Hewson，與Waterford蒸餾過程中「層次和復雜性」製酒精神相呼應，因而受邀為品牌獨家創作The Cuvée的酒瓶標籤，以抽象藝術手法展現威士忌製成與品牌精神。

創作概念主要表現這支威士忌的複雜性：「二元同化是向Waterford威士忌生產方法的多層次和複雜性致敬。酒廠科學、有條不紊的方法反映了我自己的（繪畫）方法，這為我提供了靈感，以視覺作品同時展現藝術、風味和個性並引人注目，透過顏色分層構建這件作品，我以全新的創作角度效果來詮釋 The Cuvée的整體概念。」

Cuvée指「一種令人趨之若鶩，由多個更小成分所組成的風格。」亦是一種創造性的聯想，對於The Cuvée交響曲系列而言，整體比部分簡單相加更重要；結合不同農場的香氣融合起來，轉化成不同的風味，讓酒體層次更加豐富，層層堆疊的風味，創造出令人驚艷、印象深刻的味蕾。