愛與珍的時光饗宴 Sharing Love With LOUIS XIII

你有多久沒有跟自己最愛的人表達愛意呢？你與自己最愛的人有最獨有專屬的慶祝與值得紀念時刻嗎？PRESTIGE邀請了我們的好友與他們心愛的人─夫妻、父子、母女以及創業好閨蜜組合，一同品酩有「瓶中世紀」珍釀美譽的干邑路易十三 LOUIS XIII，一同分享他們的珍愛故事。
Words: Ailing Tsai、Gershwin Chang、Mick Wu、William Chen Photography: Brain Lin
愛是無法言喻，但愛卻是由許多令人難以忘懷的小細節與珍貴的美好回憶累積而成。愛有多種形式，但最終仍是由無數個貼心、真摯、講究細節與充滿愛的小動作所構成。當然，愛最重要的還是分享與交心，透過親暱的分享與交流，才能真正心繫彼此的心意。
在開春之際最重要的第一件事是讓我們來向最珍愛的人表達愛意，PRESTIGE邀請了我們與路易十三LOUIS XIII的好友們與他們心愛的人─夫妻、父子、母女以及創業好閨蜜，一起品酩有「瓶中世紀」珍釀美譽的干邑路易十三LOUIS XIII，一起與好友們一同向最珍愛的人表達愛意，並分享生命中最深刻的愛的記憶。
好比對方做過最令你感動與感到窩心的舉動是？有沒有曾經在什麼時刻、在什麼場合向對方表達心中的愛意？以及有沒有專屬彼此最值得紀念的時刻？在這個值得紀念的時刻，又都是怎麼慶祝？我們就來看PRESTIGE的好友們是如何向自己珍愛的人表達愛意。
親密友誼
邱元逸、吳昭慧
和成集團控股公司副董事長、副董事長夫人
「比起夫妻關係，我覺得我們還比較像閨蜜！」問起兩人相處，邱元逸給了個有些令人意外的答案，「我們就像好朋友一樣無所不談，任何時間、地點，只要在一起，什麼事情都可以聊。」笑說自己喜歡跟妻子一起成長，邱元逸對此是興味盎然：「光是心情的分享，我覺得就是很棒的交流。」吳昭慧也說，邱元逸很喜歡帶著她一起出差，而她也很珍惜這樣的相處時刻，「我們喜歡同進同出，而且在生意上的事務我也能幫他出些點子。」她覺得這樣的相處，很是愜意。
此外，從婚前、有小孩一直到現在，邱元逸與吳昭慧每個週末都會把時間空出來，對他們而言，這是「家庭日」:「或帶小孩，或就是我們自己，不管是吃浪漫的晚餐，或是一起看部電影，都是美好的時刻。」吳昭慧說，現在孩子慢慢長大忙碌於自己的課業，自己跟先生忙碌於工作，相處的時間更為寶貴，所以自己也喜歡有這樣的相聚時刻，讓小孩不會在成長的此刻關上與家人溝通的門，「所以或許是從小就養成這樣的習慣，他們其實也把我們當朋友一樣，這個家庭日對我們全家人來說，都很重要。」
陪你在一起
呂佳恬、黃立翰
維多麗亞酒店執行董事、大豐機器股份有限公司副董事長
「我們應該算是戶外咖吧！」問起兩人的相處，呂佳恬說，「平常白天我們兩個各自忙各自的，小孩下課以後就是忙小孩，但我們兩個都很喜歡運動，所以如果遇到假日時就一起去騎車，騎小摺，這是我們的小約會。」黃立翰也說，他們的行程大多是台北近郊，他會帶著呂佳恬走出戶外，「開車帶著小摺出門，花半天到一天的時間上山下海，我們喜歡這樣的生活，這是生命中的小確幸。」他們「反其道而行」地接觸大自然，「好好維持健康的體魄，才能長久地一起相伴。」
另外，因為黃立翰喜歡攝影，家人自然也成為他理所當然的模特兒，「當不了網紅，至少還是要拍出網紅照！」黃立翰說家中有一個小區域被他改造成小型攝影棚，從妻子的時尚照、小朋友的紀念照（「連畢業照我們也可以在家裡拍好！」黃立翰很是得意）都可以搞定，對他們來說這就是一種儀式感的小確幸，「看著孩子慢慢長大，我們也很『努力』地不要變老，這其實還蠻溫馨的。」喜歡生活中的小小體會，他們覺得只要在一起，什麼都很值得。
用旅行創造獨處時光
侍懷鳳、Harrison
SHEE’S FINE JEWELRY 設計師兼創辦人、創投基金合夥人
兩人都熱愛收藏腕錶，隨時隨地創造生活中的小驚喜，好比快要接近結婚週年紀念日時，身為丈夫的Harrison會買錶送給妻子侍懷鳳。「會特別在意送的物品有沒有紀念價值、有沒有品牌歷史價值，而且更注重是否可以傳承。」Harrison笑著說：「其實我收藏的烈酒更多。我也有一瓶路易十三黑珍珠系列。在還可以正常旅遊的情況下，選擇一個城市去旅行也是紀念結婚紀念日不會少的方式。」
說到旅行，他們兩人表示，只要與朋友一起出國玩，會在最後幾天給自己安排自由行。「結了婚後兩人能夠獨處的時間不多。」兩人異口同聲表示。Harrison接著告訴我們，「求婚絕對是我們兩人關係最重要的時刻。侍懷鳳那時在紐約念鑽石鑑定、珠寶設計。我認為她就是要與我走一輩子的人。我選了紐約最難訂的餐廳求婚。那間餐廳我只去過三次，高中畢業、大學畢業以及求婚。當晚求婚的鑽戒也是照她的生日訂製鑽石克拉數─10.25 克拉。」
「我太太幾乎是每一天都會用語言文字表達愛意。」而侍懷鳳則笑著說：「主要是對小朋友比較多。」Harrison 說：「我太太是很會誇獎的人，而我則是行動派。」
如父如兄
謝秉達、謝富駿
RMS三兄弟願景長、NAMESAKE創意總監、NAMESAKE行銷總監
父親與兒子謝秉達（Michael）、謝富駿（Steve）一同出現在品酒會現場時，父子三人以不同風格帥氣登場，經典與潮流的混搭，從穿搭就讓我們感受到這對父子檔不凡的魅力。不同於華人印象中的父子關係，Michael與Steve這對兄弟檔與父親的相處宛如好朋友般，非常親密，甚至彼此還能像兄弟般有話直說、嬉鬧。
在品酒會前夕，LVMH Prize官方正式公布2023準入圍名單，其共同創立的品牌NAMESAKE也榮鷹入圍名單中，可說是近期台灣時尚圈最令人振奮的消息。NAMESAKE象徵的正是「以父之名」，通過服裝闡述著三兄弟印象中家的溫暖，傳承著父親自小給他們的穿搭印象，分享著彼此間的成長經歷，NAMESAKE這一品牌在看似極具街頭潮流文化的外表下，其實內心蘊含純粹的愛與關懷。
談及這次入圍，父親言談中看似理性，其實可以感受得到他是真正地以三兄弟為傲。他表示，收獲入圍榮耀固然開心，但最重要的是兄弟檔能有機會到真正的時尚之地與各個國家的設計師切磋，拓展更多的思想與世界觀，就如同當年他將孩子們送到國外留學，鼓勵他們發掘這世界更多變的樣貌。從小到大父親從來不會限制兄弟任何的發展，多以鼓勵的方式，帶領他們成長，現在的品牌NAMESAKE，父親也放手讓兄弟三人大膽去嘗試不同挑戰，讓他們用自己的力量帶領品牌走向國際，而父親會在背後成為他們最堅實的後盾。
陪伴每一刻
錢德月、董若彤
名媛、新生代名媛
說起母女之間的親密關係，錢德月說花時間陪伴最重要，「我女兒從小到現在都跟我很親，我們倆現在還睡在一起。Tiffany去倫敦念大學時，我有時間我就一定去倫敦找她。她高中有兩年在美國念寄宿學校，我跟她一起到美國，我那時每個星期三接她出來吃飯， 以及星期五接她出來，星期天送她回去。」雖是母女，但兩人就如同姊妹滔般無話不聊，「Tiffany會與我分享所有秘密與八卦，她的朋友我都認識。」Tiffany 說：「比一般的母女更親，更像好朋友。」
Tiffany 說：「差不多三年前我生了一場大病，在醫院住了五個禮拜，媽媽每天都在醫院陪我。這是我人生最低潮的時候，我很感激媽媽每一天都在我身邊陪伴。」我們問Tiffany有沒有對媽媽的愛有所表示呢？「每天都抱著媽媽哭。」錢德月說：「我們兩人每天都抱著彼此在病床上追劇。護士還說你們一定要這樣擠在一起嗎？」
最後錢德月說只要Tiffany說「媽咪，I Love You」或是生日傳祝賀簡訊，這些小舉動都會讓她很開心。最後我們請他們分享彼此的優點，錢德月說：「Tiffany心地善良，個性隨和，聽話。」「我媽很偉大，她是最美麗的媽媽。跟媽媽出去時我身邊的朋友都認為她是我姐姐。」
最親密的依靠
張沛瀅、路永佳
Abysse Beauty總經理與創辦人
一個天馬行空、一個冷靜理性，擁有截然不同個性的的兩個人是如何從最親密的閨蜜到合作共事的事業夥伴，都能成為彼此的心靈支柱，這就是張沛瀅（Tiffany）和路永佳（Clare）兩人相識三十年來的人生故事。Abysse Beauty是兩人共創的心血結晶，縱使有意見不合的時候，她們總能透過各自的觀點作出協調，將每件事情導向最完美的結果，也因為互補的個性，讓Abysse Beauty突破層層關卡，不斷造就出最好的產品給顧客。
Tiffany告訴我們：「『還好我們有一起創業』這個想法經過了八年，仍然持續在我的腦海中，我永遠記得當初Clare義無反顧地告訴我願意加入這個事業一起努力的感動與感激。」因為兩個人都對美的事物很感興趣，所以願意為了共同的目標持續努力，將美的方法傳遞給更多人。 Clare更透露等品牌成立十週年時希望和Tiffany來場歐洲之旅，沈澱心靈的同時還能激發更多靈感。即使天天相處，她們仍珍惜每一個相聚的時刻，我們可以深刻感受到，無論是談心還是論正事，她們都將成為彼此生活中最親密的依靠。
生活中的簡單幸福時光
Chin Chin
CHIN CHIN集團CEO
跟Chin Chin的話題本來想要以如何愛自己為開場，但Chin Chin跟我們分享了一句頗發人深省的話，「要先學會愛別人才會懂得愛自己。」Chin Chin說人會隨著年齡改變生活型態，不同的人生階段會追求不同的生活，現在想放更多的愛在家人身上。「愛是分享，更需要經營，現在的我想多分享時間給我的家人。有時間孝順長輩是一種福氣。」
接著我們聊到有沒有屬於自己的Me Time？平常會不會買什麼東西犒賞自己？「人生來與去都帶不走任何東西，我現在對物質已無慾望。我喜歡與好友聚餐，去沒去過的新鮮國度旅行，去喜歡的國家Long Stay，早上起來去市集看看當地有哪些蔬果與新鮮蔬菜，或是去造訪酒莊品酒深度體驗文化。現在去旅行已經不太買精品。現在的我屬於自己的Me Time生活是週六時會煮菜，一邊煮菜一邊開一瓶好酒品飲，聽聽音樂，或是與父親分享一杯好酒。現在的我追求的是生活上的快樂，過簡單的生活。」