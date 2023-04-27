愛與珍的時光饗宴 Sharing Love With LOUIS XIII

陪伴每一刻

錢德月、董若彤

名媛、新生代名媛

說起母女之間的親密關係，錢德月說花時間陪伴最重要，「我女兒從小到現在都跟我很親，我們倆現在還睡在一起。Tiffany去倫敦念大學時，我有時間我就一定去倫敦找她。她高中有兩年在美國念寄宿學校，我跟她一起到美國，我那時每個星期三接她出來吃飯， 以及星期五接她出來，星期天送她回去。」雖是母女，但兩人就如同姊妹滔般無話不聊，「Tiffany會與我分享所有秘密與八卦，她的朋友我都認識。」Tiffany 說：「比一般的母女更親，更像好朋友。」

Tiffany 說：「差不多三年前我生了一場大病，在醫院住了五個禮拜，媽媽每天都在醫院陪我。這是我人生最低潮的時候，我很感激媽媽每一天都在我身邊陪伴。」我們問Tiffany有沒有對媽媽的愛有所表示呢？「每天都抱著媽媽哭。」錢德月說：「我們兩人每天都抱著彼此在病床上追劇。護士還說你們一定要這樣擠在一起嗎？」

最後錢德月說只要Tiffany說「媽咪，I Love You」或是生日傳祝賀簡訊，這些小舉動都會讓她很開心。最後我們請他們分享彼此的優點，錢德月說：「Tiffany心地善良，個性隨和，聽話。」「我媽很偉大，她是最美麗的媽媽。跟媽媽出去時我身邊的朋友都認為她是我姐姐。」

最親密的依靠

張沛瀅、路永佳

Abysse Beauty總經理與創辦人

一個天馬行空、一個冷靜理性，擁有截然不同個性的的兩個人是如何從最親密的閨蜜到合作共事的事業夥伴，都能成為彼此的心靈支柱，這就是張沛瀅（Tiffany）和路永佳（Clare）兩人相識三十年來的人生故事。Abysse Beauty是兩人共創的心血結晶，縱使有意見不合的時候，她們總能透過各自的觀點作出協調，將每件事情導向最完美的結果，也因為互補的個性，讓Abysse Beauty突破層層關卡，不斷造就出最好的產品給顧客。

Tiffany告訴我們：「『還好我們有一起創業』這個想法經過了八年，仍然持續在我的腦海中，我永遠記得當初Clare義無反顧地告訴我願意加入這個事業一起努力的感動與感激。」因為兩個人都對美的事物很感興趣，所以願意為了共同的目標持續努力，將美的方法傳遞給更多人。 Clare更透露等品牌成立十週年時希望和Tiffany來場歐洲之旅，沈澱心靈的同時還能激發更多靈感。即使天天相處，她們仍珍惜每一個相聚的時刻，我們可以深刻感受到，無論是談心還是論正事，她們都將成為彼此生活中最親密的依靠。

生活中的簡單幸福時光

Chin Chin

CHIN CHIN集團CEO

跟Chin Chin的話題本來想要以如何愛自己為開場，但Chin Chin跟我們分享了一句頗發人深省的話，「要先學會愛別人才會懂得愛自己。」Chin Chin說人會隨著年齡改變生活型態，不同的人生階段會追求不同的生活，現在想放更多的愛在家人身上。「愛是分享，更需要經營，現在的我想多分享時間給我的家人。有時間孝順長輩是一種福氣。」

接著我們聊到有沒有屬於自己的Me Time？平常會不會買什麼東西犒賞自己？「人生來與去都帶不走任何東西，我現在對物質已無慾望。我喜歡與好友聚餐，去沒去過的新鮮國度旅行，去喜歡的國家Long Stay，早上起來去市集看看當地有哪些蔬果與新鮮蔬菜，或是去造訪酒莊品酒深度體驗文化。現在去旅行已經不太買精品。現在的我屬於自己的Me Time生活是週六時會煮菜，一邊煮菜一邊開一瓶好酒品飲，聽聽音樂，或是與父親分享一杯好酒。現在的我追求的是生活上的快樂，過簡單的生活。」