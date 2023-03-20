打破框架，用創意打開新思路─頂級奢華訂製威士忌《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》

《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》於珍稀手工訂製雪莉桶內陳釀酒液，以「只在最美好的時刻」的理念裝瓶，裝盛的水晶酒瓶更由英國在地頂級水晶品牌手工訂製完成，並首次採用鮮豔彩色包裝，呈現最頂級奢華訂製質感，台灣只限量首發42瓶。

你可曾想像過頂級訂製的威士忌會是什麼模樣？答案會是《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》。創立於1879年，位於蘇格蘭斯貝賽（Speyside）產區的高級威士忌品牌The Glenrothes格蘭路思，擁有承襲百餘年釀造工藝，懷抱「雪莉桶新思路」的創新態度，讓每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌，都能有如限量藝術品般的存在。

奢華訂製，台灣限量首發 42 瓶

2023年格蘭路思全球鉅獻《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》，由品牌首席釀酒師Laura Rampling以巧手釀製，跳脫其他一般傳統制式的製酒框架，完美反映出新思路的意象概念，除了於珍稀手工訂製雪莉桶內陳釀酒液，更結合唯一英國在地生產Dartington Crystal手工訂製水晶酒瓶，每一個頂級手工酒瓶都是由八位具備40年以上精湛水晶工藝經驗的工匠，秉持最嚴謹的態度、以最高品質的11道繁複工序，純手工打造而成，體現出低調奢華的高質感，呈現最頂級訂製等級質感的蘇格蘭單一麥芽威士忌。全球限量1,134瓶，而且台灣限量首發42瓶，僅獻予眼光獨到、品味非凡的您。

裝盛著《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》酒液的水晶酒瓶更是擁有象徵橡木桶的多重刻面，搭配運用六角形切割工法的藝術花紋，展現出琥珀色酒液經時間淬煉而染上的璀璨韻味。外包裝首次採用鮮豔彩色包裝，將酒廠腹地的風貌以彩色等高線盡收眼底，並以銀色線條代表舖地式酒窖倉庫，展現與過往作品截然不同的設計風格，展現將現代與經典融合的創新。

美好時刻的最佳註解

《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》創作靈感來自首席釀酒師Laura Rampling對於威士忌風味多年來的深入了解與堅持不懈，相信「只在最美好的時刻Bottled only at the perfect moment」裝瓶的品牌理念，打破常規以特定年份裝瓶的習慣，在格蘭路思酒廠中時間與風土的淬鍊下，將42年這最美好的絢燦歲月裝填入匠人無與倫比的水晶雕刻酒瓶。

將琥珀色酒液注入杯中，一嗅酒香，最初洋溢著帶有肉荳蔻與輕淡新鮮雪松木的優雅香氣，接著是彷似經過陽光暖曬的成熟橙皮或糖漬杏仁氣息。順暢入喉，在優質雪莉桶中歷經歲月更迭的層疊渲染，賦予酒液中帶有紅糖蜂蜜的濃郁甜味，伴隨著混合香草和烤杏仁的奶油味悠長尾韻，還有些許淡淡且獨特的橡木和橙油香味。由舌入喉，感受長達42年時光淬煉的珍釀酒液，可謂人生美好時刻下了最佳註解。

與 Daniel Wong 共創品酩儀式感

人生美好時刻的最佳註解莫過於與擁有共同品味者一同品酩。知名服裝設計師Daniel Wong出生於加拿大，童年成長於蘇格蘭，自幼受到蘇格蘭高地文化所薰陶，是有想法、懂生活的質感品味人士。Daniel Wong在設計領域上以印花堆疊的創意手法，交疊拼接巧妙交織出新種時尚印花瘋，呈現經典與前衛和諧並存的時尚創意，顛覆世人想像、驚艷大眾目光，他用色大膽也常將藝術融合設計，變成一場色彩與奇想的盛宴。《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》就是經典與現代的融合，讓百年酒廠與前衛設計師，兩者看似平行的領域，卻在蘇格蘭擁抱傳統、尋求創新的文化底蘊上，產生共鳴與交叉點。

Daniel Wong分享：「我非常欣賞格蘭路思這次突破格局的酒款設計，不論是致敬大自然鮮艷色彩的外盒設計抑或是採用匠人工藝手工水晶酒瓶都充滿俐落、簡約的摩登時尚，跟我所熟悉的蘇格蘭，傳承經典、不斷創新的文化DNA不謀而合。」Daniel Wong同樣也認為，如此的酒款就是要與志同道合者一同分享，將品酩《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》的儀式感與具有相同品味的人一起分享。