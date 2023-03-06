格蘭利威首次進駐麗晶精品開設快閃精品店，攜手台北晶華酒店鉅獻「奢創桶藝 利威舍宴」

不停探究風味顛覆感官想像、屢創品酩嶄新體驗，單一麥芽蘇格蘭威士忌全球領導品牌格蘭利威（The Glenlivet）將進駐被譽為「全台精品首府」的麗晶精品，以「奢創高年份」為主軸，打造品牌首座快閃精品店。

2023年3月3日至3月28日止，格蘭利威將於快閃精品店的「品鑑區」販售品牌全系列酒款，包括奢創高年份系列、獨獻台灣系列以及珍稀限量單桶威士忌酒款，亦提供全新12年首席三桶品酩體驗；另設有「風味探索區」讓消費者透過極致感官體驗，領會格蘭利威創立的斯佩賽標竿花果香。只要在社群媒體分享快閃精品店照片，即可體驗限量格蘭利威調酒膠囊，新創的品飲形式，將威士忌調酒提升到全新境界，感受酒液在口中爆破的衝擊口感。

除了能夠購買格蘭利威系列酒款之外，快閃精品店更開放給消費者付費報名的深度品酩體驗─《奢創桶藝 利威舍宴》品酩會，持續貫徹「台味覺醒」精神，以格蘭利威全新奢創高年份系列為核心，攜手台北晶華酒店華麗翻轉早年富貴人家宴席的私藏府城「阿舍宴」，蘊藏近乎失傳的繁序手藝、細膩刀工以及傳承世紀的動人故事，完美致敬格蘭利威奢創高年份系列，將品酩體驗推上無與倫比的頂奢境界。

以當代技藝重塑傳奇舍宴， 顛覆經典台菜味蕾記憶

格蘭利威《奢創桶藝 利威舍宴》品酩會，華奢鉅獻全新奢創高年份系列18年、21年，以繁複桶藝展現富饒口感，搭配為利威量身打造的阿舍宴菜色，開拓台菜與威士忌跨界交鋒的嶄新面貌，綻放味蕾的頂奢層次。榮獲超過50面國際烈酒金獎的利威奢創18年，交織流傳百年的嫁妝菜「白玉鳳眼」與工序繁複的經典「五印酢醋蝦 」，激盪出馥郁多重的味蕾驚喜。

奢創21年則搭配「鹹酥糖燻八寶雞」，這是格蘭利威邀請台菜廚神阿發師與其女兒共同開發出來的獨門菜色，師法阿舍宴經典的布袋雞，融入台式鹹酥概念新創而成，將八寶食材完整封藏於剔除雞骨的小春雞內，極致展現精細刀工與套疊菜色之美學，正與奢創21年開創繁桶奧秘的工藝相互呼應。

《奢創桶藝 利威舍宴》除了在味蕾上意圖嶄新突破，更力求在品酩的視覺美學上有所震撼，一道「芋泥蒙布朗及桂花蜜晶凍」以台式八寶芋泥概念出發，完美解構出華奢歐式的奇幻想像。選用以大甲檳榔心芋頭，以繽紛奪目的法式經典蒙布朗型態呈現，徹底顛覆品飲者對台式甜品的既定印象，呼應格蘭利威一路走來不斷突破的創新哲學，更為《奢創桶藝 利威舍宴》劃下最為驚嘆的終章。

格蘭利威快閃精品店資訊

活動日期： 2022年3月２日至3月28日

活動時間：午宴12:00-14:00 / 晚宴19:00-21:00

活動費用：每場次NT$ 2,980/位（當日現場可折抵購買格蘭利威酒款消費金額NT$600，每人每次僅限折抵乙次。）

活動網址：http://s.accupass.com/FDojl2

品鑑酒款

格蘭利威12年首席三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌（獨獻台灣，建議售價$1,290元）

格蘭利威18年單一麥芽蘇格蘭威士忌（建議售價$2,880元）

格蘭利威21年單一麥芽蘇格蘭威士忌（建議售價$5,800元）

格蘭利威16年單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌（建議售價$8,800元）

利威頂奢阿舍宴

首席頭盤迎賓九品集

白玉鳳眼八頭鮑

五印酢醋蝦

菊花干貝湯

鹹酥糖燻八寶雞

芋泥蒙布朗佐桂花蜜晶凍