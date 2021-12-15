格蘭利威 12 年首席三桶磅礡登場，國際名廚江振誠攜手動力火車，號召全台威士忌老饕一起「台味覺醒」

單一麥芽蘇格蘭威士忌全球標竿品牌格蘭利威 （The Glenlivet）近年持續深耕台灣市場，繼獨獻台灣的珍稀雪莉桶系列引起市場熱烈迴響之後，首席調酒師艾倫・溫徹斯特（Alan Winchester） 第三度為台灣量身打造全新鉅作－「12 年首席三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，企圖以黃金三桶完美比例所創造的多層次熱帶果香，再度讓「台味覺醒」。

日前格蘭利威攜手國際名廚江振誠與動力火車，號召全台威士忌老饕一起「台味覺醒」，在充滿台式底蘊的迪化街，展開一場料理 X 音樂的台味跨界對談，該影片創下最佳影片觀看率並獲得空前好評，也呼應了格蘭利威把最好的威士忌獨留台灣的決心。格蘭利威堅持品牌初衷、不斷創新突破的精神，與江振誠秉持初心、以嶄新巧思翻轉台灣味的精神不謀而合；也與動力火車出道至今堅持熱愛音樂初衷，創造出許多膾炙人口的神曲，並挑戰自我跨界 YouTube 等創新之舉相應。

延續格蘭利威「台味覺醒」主題，江振誠在發表會上特別為 12 年首席三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌搭配了一道具有百年歷史的牛肉茶，不同於一般牛肉湯由牛骨熬煮，這道養生茶使用上等日本和牛及各式新鮮香草加以風乾，在水中浸泡數小時後，只需加鹽調味，保留牛肉本身鮮味和淡淡青香，如同剛割下的嫩草，不僅與 12 年首席三桶巧妙搭配，也保留住溫和茶品在冬日暖心保健的效用。動力火車則在現場以「莫忘初衷」一曲，帶出格蘭利威「創新出眾 不變初衷」的品牌精神，療癒溫暖的歌聲輝映主廚特製牛肉茶，與 12 年首席三桶的滑順細緻口感交織出完美的感官饗宴。

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。