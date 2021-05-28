格蘭帝25年單一麥芽威士忌獲得「世界最佳威士忌」殊榮

在今年的舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）中，格蘭帝25年單一麥芽威士忌榮獲「最佳烈酒（Best in Show）」獎項。來自坎貝爾鎮（蘇格蘭最小的威士忌產區之一）的蘇格蘭單一麥芽威士忌，在評委們的評比下獲得比賽總冠軍，成為2021年世界最佳威士忌。

舊金山世界烈酒競賽是全球最知名的烈酒競賽之一，大賽的評委皆為在各自之領域中具有數十年經驗的知名專家。 該大賽始於2000年，為世界上歷史第二悠久的烈酒競賽，且是美國最悠久、規模最大的烈酒競賽。今年，SFWSC 在針對31個不同類別的3800名參賽酒款進行評選後，最終由格蘭帝25年單一麥芽獲評為最佳威士忌，成為2021年全球最佳威士忌。

格蘭帝酒廠的首席釀酒師伊恩‧麥卡利斯特（Iain McAlister）表示：「在此項知名競賽中獲得傑出認可，以及被授予最佳烈酒獎項，不僅是一項殊榮，也大大的鼓舞了整個格蘭帝酒廠團隊。」

格蘭帝25年單一麥芽（酒精濃度48.8%）是一款無比出色的威士忌，多年來已榮獲多項知名獎項。但是對酒廠來說，獲得此殊榮絕對是至今為止最感到自豪的時刻。而格蘭帝25年單一麥芽不是該酒廠在今年競賽中唯一獲獎的威士忌，另外還有格蘭帝15年單一麥芽威士忌獲得金牌獎，以及格蘭帝Harbour單一麥芽威士忌獲得銀牌獎。

現在，雖然坎貝爾鎮是蘇格蘭最小的威士忌產區，但是，在鼎盛時期的維多利亞時代曾經擁有多達30多間釀酒廠，被稱為「世界威士忌之都」。儘管如今僅剩餘三間酒廠

，但是，格蘭帝酒廠運用從坎貝爾鎮歷經數世紀之釀造過程中學到的知識、經驗、工藝和熱情，生產出一系列優秀的蘇格蘭威士忌，完美的呈現了經典、海洋風坎貝爾鎮威士忌特色。

【品飲筆記】

格蘭帝25年單一麥芽蘇格蘭威士忌

香氣：撲鼻而來的大西洋海風帶出明顯的海洋風味。

口感：紅蘋果與奔放的橙皮香氣，香草糖漿和焦糖的香甜包覆整個味蕾。

尾韻：不可思議綿長的海鹽味道，引領出絕妙的暖薑香氣及辛香料的尾韻，令人回味無窮。

※未成年請勿飲酒，開車勿喝酒