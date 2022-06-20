印象。風韵—格蘭路思雪莉單桶印象系列台灣限定上市 推出「3D線上藝廊」跨界「元宇宙」全台首發限量單桶序號NFT

藝術與佳釀你可以說是兩個不同觀點的同一件事，它們都有來自於時間累積所創造出的文化底蘊，也有屬於創作者的技藝所融會而出的豐厚內涵，兩者互為表裡，透過跨越時空與地域的對話，相互成就屬於文化的靈感泉源與鮮活風格。這一次，格蘭路思將兩者融合為一，將印象派大師的藝術觀點與「雪莉單桶印象」系列交錯對話，結合藝術與佳釀觀點，展現跨越時空與地域的獨特魅力。

不管對藝術是否深入瞭解，你一定對印象派的繪畫作品「印象」深刻。從未經修飾而寬廣無邊的筆觸，到著重於光影的改變、對時間印象的凝結，以及對生活中的平凡事物做為描繪對象的創作主題，印象派的藝術創作可以說是現代繪畫的起點，更融會到藝術形式的獨特的審美價值進行大膽探索，印象派藝術家們也為現代藝術的產生奠定了基礎，這其實與格蘭路思對於頂級威士忌秉持傳統工藝結合創新思維的佳釀觀點，有著異曲同工之妙；而這一次，格蘭路思以印象派藝術作品推出2022年台灣限定版「雪莉單桶印象」系列，融合了印象派大師的光影與時間的凝結視角，創造了「雪莉單桶印象」系列線上特展，以三位印象派大師的創作連結格蘭路思15、16、18年三款單桶原酒的風格，跨界展現屬於藝術與佳釀在時間與生活的觀點對話，如此跨越時間與地域的藝術風格展現，值得藝術與佳釀的愛好者細細品味其中的文化韻味。

印象派的藝術創作，的確跟格蘭路思對於極致佳釀的創造過程，有著極為相似的特點：兩者的創作理念都在傳統觀點上有著創新思維，期待在經典中找到更鮮活的觀點共鳴；兩者所創造出的作品風格細膩，融合自然與哲學觀點看待事物的生成，展現屬於藝術最不加矯飾的清晰面貌；兩者也都是以自身的作品傳達自然與人文社會觀點的美好，並期待在生活中展現觀點，在變與不變中找到屬於自身獨立的新思路。如果說印象派是傳統藝術轉折走向現代藝術的起點，而格蘭路思也是在經典與創新風格中創造自身意義的精彩佳釀，而融合兩者的格蘭路思雪莉單桶印象系列，就是這兩者融會的精彩之作。

威士忌對比印象派藝術觀點 創造台灣限定精彩佳釀

格蘭路思2022年新推出的台灣限量版「雪莉單桶印象」系列，以15、16、18年三款單桶原酒單一麥芽威士忌，透過各自橡木桶在酒窖存在的時光，用原始天然的酒色、迷人的風味與獨特的雪莉印象，創造屬於品酩者獨一無二、凝結於光與影中的精彩體驗。格蘭路思「雪莉單桶印象」系列全為100％初次雪莉桶威士忌，使用初次雪莉桶熟成的威士忌，啜飲一口，就能夠感受其迷人的香氣與淡雅的花香，單桶威士忌本身所創造的獨一無二風格，也與印象派大師在畫布上留下的光影，只為完美而存在，每一滴都是極致觀點，值得品飲者用藝術觀點，細細珍藏品味的精彩佳釀。

融合「印象」觀點，格蘭路思雪莉單桶印象系列的三款酒，也在系列線上特展與三位印象派大師的經典代表作相互對話：格蘭路思15年雪莉單桶 #6747，連結的是印象派藝術大師梵谷的《夜晚露天咖啡座》，以2005年蒸餾的純淨新酒，在歐洲初次雪莉桶中陳年的精彩佳作，與微涼夜晚的露天咖啡座，相得益彰—清澈的夜空意象與純淨的酒體呼應，果乾及甜美的薑餅風味層次堆疊與天上的繁星交互掩映，入喉後伴隨著太妃糖的香甜及木質調性尾韻，讓人回味無窮；而格蘭路思16年雪莉單桶 #8416，則以風格介於印象派與立體主義的大師塞尚的作品《牛奶罐和水果的靜物》作為詮釋，以2004年蒸餾的純淨新酒在美國初次雪莉桶陳年，厚實的原酒與畫作中略為低調的背景對話—香草奶油風味、熱帶水果奔放果香與迷人的柑橘調性，與作品中的水果及牛奶罐靜物在背景的襯托下展現亮點，可以說是品飲者最有層次感的品味饗宴；而此次年份最高的格蘭路思18年雪莉單桶 #3118的代表，則是以印象派創始大師莫內的《吉維尼的莫內花園》來創造連結，以2003年蒸餾的純淨新酒，在歐洲初次雪莉桶陳年，就像莫內之於印象派的代表性，這支值得收藏的高年份珍釀原酒也可以說是格蘭路思的經典代表—風味層次像是吉維尼花園中充滿著各種不同的光影悸動，融合無花果果乾、太妃糖的香甜延伸出變化多端悠長的各種甜香料尾韻，你可以想像漫步在花園中走向另一頭的日本橋與蓮花池畔的情調，佳釀中的複雜層次也代表著屬於格蘭路思的優雅風情。這些觀點，你可以在線上特展中悠然品味，讓格蘭路思與印象派大家的對話與碰撞，展現屬於品酩的文化藝術觀點，讓喜愛藝術的品酩者可以在家一邊品酩格蘭路思，一邊用360度的多重視角欣賞印象派大師的畫作，實為獨家而有趣的風格饗宴。

自06月10日至07月10日，只要線上聆賞三款濃厚藝術風格的珍稀雪莉單桶威士忌的朋友，在完成指定互動後，都有機會獲得指定酒吧折價券，更可參加抽獎，有機會獲得全台限量10組的格蘭路思單桶系列迷你酒精品禮盒 、限量3組的整套雪莉單桶系列認購權，以及其他精美好禮（300名）。除此之外，格蘭路思更將此系列三款雪莉單桶帶入「元宇宙」視角，全台首發限量序號NFT，消費者有機會在8月15日獲得格蘭路思雪莉單桶限量NFT空投；這枚在Polygon鏈發行與各款單桶相同數量的序號NFT，持有者除了將有機會在今年格蘭路思所舉辦之活動獲得優先VIP資格外，更可以參與「NFT對對碰」活動，持有者所購買的格蘭路思雪莉單桶與NFT為同款、同瓶號，前三名即贈送限量格蘭路思單桶系列迷你酒精品禮盒一組，品酩藝術與佳釀的跨界與跨域饗宴，就在此時、此刻。