欣利實業新總上任 威士忌精品化經營

By Jasmine Ko
21 Feb 2022
欣利實業新總上任 威士忌精品化經營
Wine & Dine
欣利實業新總上任 威士忌精品化經營

曾任全球最大烈酒集團台灣分公司總經理的王孝倫，近日正式宣布擔任欣利實業總經理，未來將為台灣酒類市場帶來更多優質品牌與酒款；欣利實業為國內知名老牌代理商欣臨企業與金巴利集團合資成立，欣臨集團的烈酒業務都將統整於欣利旗下管理。

王孝倫於帝亞吉歐集團任職期間，帶領團隊將業績從30億躍升至50億，創下該公司在台成長最快的七年；其後到中國負責白酒市場，在短短一年半的時間，讓該品牌的股價成長三至四倍。因緣際會回到台灣，欣利實業剛好正籌備成立，需要具有豐厚市場經驗者來帶領，他認為是個很好的機會，台灣已經走向分眾市場，金巴利集團旗下幾個小而美的品牌，他有信心能夠做出品牌差異化，並且經由精準的定位，滿足口味愈來愈挑剔的台灣消費者。

主力產品「格蘭冠Glen Grant單一麥芽威士忌」，王孝倫將以精品化Premiumization作為主要品牌定位。隨著台灣人口老化，對於快速消費品FMCGFast Moving Consumer Goods）來說並不是好現象，但是酒並非一般消費品；而台灣人消費能力強、對於威士忌的鑑賞力亦高，此特點為全球市場獨特之存在。台灣消費者願意提高金額購買高年份或者特殊酒款，因此面對消費趨勢的改變，品牌精品化、高檔化的設定與操作是必要的。

若仔細了解格蘭冠品牌故事，其創辦人格蘭冠兄弟(James & John Grant)建設了蘇格蘭北部第一條鐵路，而繼任者格蘭冠少校(The Major James Grant)讓格蘭冠成為斯貝河畔第一個擁有電氣設備的蒸餾廠，並在蒸餾器上裝了純化器(Purifier)，造就其獨特且優雅之細緻酒體，他們皆為極具遠見與創新的開創者，所追求之人生風格也極具獨特性。格蘭冠一直強調如何將生態與生活去做一個最理想的連結，而非追逐所謂的工業化和產能極大化的概念；雖然格蘭冠在蘇格蘭眾多的酒廠中早已擁有一席之地，但就台灣目前威士忌市場來說，偏向鮮為人知的「小清新」。

王孝倫認為，格蘭冠之前因為各種原因未被重視，但他將為台灣威士忌愛好者拓展新路線，能夠嘗試不同的威士忌風味；未來也會針對台灣市場陸續推出更多高年份酒款，並將於三月份發表一款重量級酒款，絕對會引發市場關注，敬請拭目以待。

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。

Glen Grant 格蘭冠 蘇格蘭單一麥芽威士忌 王孝倫總經理 欣利實業

Jasmine Ko
Spirits single malt whisky Scotland

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