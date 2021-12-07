溫柔的力量：麥卡倫X賓利汽車的美學、設計與永續的想像 From Art, Design and Future

一個「文化」得以傳承，來自於「時間」與「美學風格」在一塊土地上的不斷累積，以麥卡倫與賓利汽車這兩個來自於英國、擁有深刻文化底蘊的品牌來說，雙方的非凡合作所啟動的非凡旅程，所碰撞出的火花絕對是有趣且精彩的交互作用，這，也是來自於設計與精彩工藝在時間融會下的交融。這一次，PRESTIGE 帶你體驗品牌中屬於「溫柔底蘊」的觀點，它們來自於麥卡倫威士忌大師 Kirsteen Campbell 和賓利汽車色彩與美學總監 Maria Mulder 與對於設計、工藝與文化的親身觀察，探討麥卡倫與賓利汽車這兩個擁有深厚文化底蘊的經典品牌，對於「永續社會」及「極致工藝與設計」的想像與期待，透過兩人不同眼光來進行解構，對於兩者合作的契機與對於建構永續社會的觀察，這是屬於經典品牌的溫柔力量的獨特視角，值得細細品味與思索。

TEXT GERSHWIN CHANG IMAGE THE MACALLAN

以麥卡倫與賓利的觀點，賓利與麥卡倫都是有悠久的文化與歷史，你們覺得品牌中哪些概念是最符合此次合作的意象？品牌間是否有不同觀點需要磨合？而又如何磨合？

Kirsteen Campbell（以下簡稱Kirsteen）：在麥卡倫眼中，賓利汽車代表著工藝、創造力和創新方面的典範。對麥卡倫來說，我們與賓利汽車有共同的目標—推動的永續發展的旅程，以保護地球、地球上的人和我們周圍的社群；所以，與來自不同行業的合作夥伴合作，是可以透過不同的視角，加速達成我們所期待的目標，所以在賓利汽車合作的同時，雙方都能夠以不同的角度看待事物，並以不同的方式完成想像中的願境。我很高興參與這段合作的旅程，以及這條路的終點將會帶我們走向何方。

Maria Mulder（以下簡稱Maria）：麥卡倫與賓利汽車都是專注於創造卓越的品牌，並始終以成為領域中的佼佼者作為不斷前進的目標。對賓利來說，品牌所代表的文化與歷史傳承其實是創造經典不可或缺的一部分—賓利與麥卡倫都代表著迷人的傳統、生動的想像力以及創造清晰的未來願景，這些都透過品牌的文化為主導，創造出屬於品牌的經典價值。

兩位都是女性，在一個傳統印象中多屬於男性的產業中，你們怎麼看待自己的在這個產業的角色？兩位的女性角色，又在這個專案中提供了什麼樣的不同視角？

Kirsteen：作為麥卡倫成立近 200 年以來第一位擔任威士忌大師的女性，能夠參與創造屬於麥卡倫的「故事」這件事，的確是令人興奮的，我希望我的角色能激勵其他女性挑戰傳統威士忌行業的既有觀念。對我來說成為一位製作威士忌的「工藝師」不但需要激情、辛勤工作和奉獻精神，尤其是天生的感官能力，對男性和女性來說，都是在製作威士忌時的重要因子。現在愈來愈多的女性開始對威士忌青眼以待，我很高興看到這樣的轉變，而且在愈來愈多的女性開始從事威士忌製作的趨勢下，我很高興成為其中的一員。

Maria：就我在這裡的經驗來看，我的建議是相信自己所學，並有勇氣面對自己在經驗累積中所獲得的知識，這成為讓你被別人看到你才華得機會—如果我們沒有足夠的勇氣克服這個先天上的環境挑戰，對於性別所造成的「天花板」只會繼續存在。

從這次合作中，你們覺得麥卡倫與賓利是否從對方品牌中學到最重要的事情？而永續社會思維在賓利與麥卡倫中，透過屬於自己的文化與極致工藝，在這個合作專案中又會創造什麼樣不同的思維？

Kirsteen：對麥卡倫來說，一切的技藝都應該融合過去技術、工藝，同時面對現今的持續進步發展，而有所因應。這當然適用於麥卡倫製造單一麥芽蘇格蘭威士忌的領域，並持續在我們的包裝及專案規劃上不斷進步，我們有責任在「創造奢華」與「保護地球」上，持續與我們合作的供應商之間建構出兩者的平衡。舉例來說，最近的一個例子是 The Macallan Red Collection，這是一系列的高年份限定款的單一麥芽威士忌系列，它體現了麥卡倫對傳統文化和工藝技法的深深尊重，透過麥卡倫最古老的威士忌為特色，每種威士忌都裝在製作麥卡倫酒桶的歐洲橡木製成的木盒中。我們在設計包裝時，內襯採用來自蘇格蘭供應商Bridge of Weir Leather的環境友善皮革，這家供應商也為賓利汽車提供內裝的材料， Bridge of Weir 所提供的皮革，最近被證實是世界上碳含量最低的皮革生產商，所以我們欣然接受這樣具有核心價值的材料供應商與我們合作。

Maria：我覺得，在永續社會所面對第一個面對的課題，就是在材料的採購上，必須思考成本與材料壽命之間的關係。材料的壽命，在永續性議題上可以說是至關重要，符合奢華與創新性的材料所在多有，但如果我們所使用的材料只有短短數年的壽命，這絕對是與環境永續的思維是相互違背的，「環境永續」與「真實性」是賓利汽車面對材料科學，在近幾年投入相當豐沛資源的研發面向，一旦我們實踐延長材料的壽命，「永續性」的課題被滿足了，再來透過卓越的設計和工藝來創造品牌的價值，就變得輕而易舉。這些領域的長足進步是我們在過去一個世紀中慢慢地累積，到今天仍然是我們不斷關注的課題。

麥卡倫與賓利汽車之間，有許多協同合作的計畫，我們很高興與擁有傳統文化和工藝技藝為核心的合作夥伴合作，這是面對永續社會的最好示範。

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