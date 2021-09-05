為禮讚舉杯｜杯觥交錯之誼 A Moment Of Salute

你怎麼品飲威士忌？可能是與朋友歡聚時刻分而享之，可能是在夜深人靜的時候靜靜地啜飲。很多酷愛杯中物的品飲者，會對調和威士忌複雜而多層次的風味有著獨特偏愛，因為它是極致地成就了屬於「人」的精湛工藝，透過酒液的細緻優雅風味，可以說是與首席調酒師的深刻對話，尤其是皇家禮炮這個許多威士忌行家讚譽稱其為「威士忌藝術中的大師」，更可說品味的極致展現。

皇家禮炮不但適合獨酌品味，更適合與知己至交、好友親朋共享，從而展現屬於共飲者的深度品味，這不但是極致風格的追求與傳世的經典象徵，也讓有「威士忌之王」之稱號的皇家禮炮，理所當然地成為與知己至交舉杯的最佳選擇，只要有皇家禮炮之處，必是禮讚。

人說「好東西要跟好朋友」分享，烈酒也是如此，當與知己至交與親朋好友杯觥交錯中，都是聯絡感情與暢述心曲的最佳媒介。

在不同情境下，即便是相同的酒液，品味的的滋味恐怕隨著環境的不同產生不一樣的觀感，但有故事的酒一進場，自然話題也跟著多元起來，而它也成為知交時刻的最佳催化劑。這樣的時刻，「有歷史」的調和威士忌絕對是最佳選擇，因為它就是來自於「人」的技藝與「時間」的醞釀所融合出的佳品，尤其是有「威士忌之王」之稱的皇家禮炮，更是其中之佼佼者。

技藝的極致展現

的確，每一款佳釀都是調酒師透過酒液與品飲者溝通的橋樑，「心意」會影響酒體的風味、層次，在不同的情境與不同的品飲心情，都有可能創造出有不同的感受，而想傳達的意念也得以藉由酒液的神韻來傳達給品飲者，心意與調和的技藝加諸於酒液，其實也帶有滿滿的意義，而源自於「禮讚」皇家禮炮，當然是最極致的經典標的。為了慶祝英國女王伊莉莎白二世登基於 1953 年特別推出的皇家禮炮 21 年紀念酒，可以說是作為禮讚的極致佳釀，「21」也成為成為皇家禮炮眾所週知的標誌，它不但以最尊貴的「21 響禮炮」作為致敬意向，而瓷瓶內以至少陳放 21 年以上的酒液作為基礎進行調和，讓「別人的終點僅是我們的起點」，展現了屬於「時間」的珍貴所在。

除了熟成，對品飲者來說，威士忌的「調和」更是件有趣的事。你可以想像，雖然威士忌是製作工藝的極致展現，但隨著時間（陳放年份）、空間（橡木桶）、 環境（橡木桶儲放空間與氣候變數）與原料（大麥、穀物、酵母與水）等各種不同變數的揉合，每一批次、甚至每一桶酒所呈現的滋味、香氣或個性都會有相當程度的不同，但調和威士忌卻可以掌握屬於自己的風味、香氣與質感，這是來自於調和威士忌最有趣的核心價值－如何面對、掌握這些變數，讓威士忌可以呈現品牌的經典個性，在此之間，首席調酒師的「技藝」可說是居功厥偉，而皇家禮炮兼顧經典與創新思維，首席調酒師 Sandy Hyslop 的極致功力可以說是最重要的角色，面對、掌握不同的變數，讓威士忌可以呈現品牌的經典個性，也是皇家禮炮的最重要的價值所在，也是最有故事的一道環節。

禮炮所在就是禮讚

皇家禮炮是一直在兼顧經典與自我創新中不斷突破的極致佳釀，而在 Sandy Hyslop 紮實而深厚的功力加持下，更讓皇家禮炮創造出完美調和、經典細緻且複雜多層次的酒液，從而展現出屬於經典但具不同個性風格的極致佳作，從屬於經典風格、展現極致調和工藝的不凡風範的「皇家禮炮 21 年威士忌」暢銷全世界，到採用橫跨蘇格蘭五大產區、超過 21 種陳年 21 年以上單一麥芽威士忌所調製出色又完美和諧的「皇家禮炮 21 年調和麥芽威士忌」，乃至於以 100% 台灣 DNA 打造、融入台灣專屬「東方美人茶」香氣與富含熱帶水果如龍眼、鳳梨、芒果和香蕉果香風味、專屬台灣的「皇家禮炮 23 年威士忌」等個性作品，不但傳承經典風格，更創造了屬於精品級調和威士忌的獨特品味，讓皇家禮炮更別具一格。

而近期皇家禮炮推出全球罕見的高年份調和穀物威士忌「皇家禮炮 21 年調和穀物威士忌」，有著「王者之鑽」個性稱號的它，來自於 Sandy Hyslop 精選已消逝的「鄧巴頓酒廠」珍貴酒液進行調和，這些超過 21 年以上的酒液是由 Sandy Hyslop 親自嗅聞挑選每一款美國橡木桶，精準拿捏細緻比例選出，並以絕佳完美平衡的比例調和，為酒體注入柔滑順口的細膩酒感。基本上，創造高年份穀物威士忌，對調酒師來說，背後蘊含的是複雜的製酒工藝與挑戰，他除了必須長期投注心力嚴格監控製酒過程，支持他的是紮實深厚的製酒經驗，如此才能孕育出高年份穀物威士忌細緻獨特的酒體層次，除了創造出市場上少有個性品項外，更彰顯出「皇家禮炮 21 年調和穀物威士忌」的獨一無二，與系列品項的相映成趣。

一支好酒可以感受到屬於它的個性與風格，皇家禮炮就是如此，品味它，不需要在乎什麼壓力，而這也是在任何時刻都值得細細品味的極致佳釀，皇家禮炮在任何場合，都是最具親和力的象徵。於是，對我們來說，皇家禮炮就是歡慶，舉杯觸動美好、邁向未來，代表極致的尊榮，也代表我們對於未來殷殷期盼，更是對於知己至交的驕傲與祝福，這些沈浸在酒液中閃閃發光，讓有皇家禮炮所在之處，都是最高的慶賀禮讚。

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※ 警語：未成年請勿飲酒，開車勿喝酒