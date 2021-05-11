烈酒之王的巔峰之作：Talisker 泰斯卡 X 系列 43 年限量原酒

威士忌投資已經成為近年的顯學，尤其珍稀威士忌價值在過去十年整體上漲582%，是近十年增值最快的奢侈品，被投資專家喻為「潛在回報最高奢侈品資產」。要成為一款價值潛力非凡的珍稀威士忌，必須滿足「限量稀少」與「高年份」這兩項不可缺少的重要元素。帝亞吉歐身為全球烈酒趨勢領導者，2021年為全世界的收藏家隆重獻上Xpedition Oak系列的限量原酒 ─《泰斯卡 X 系列 43 年限量原酒蘇格蘭單一麥芽威士忌》，這不僅是泰斯卡有史以來年份最高的威士忌，同時也是一款代表泰斯卡「無畏冒險、勇於挑戰」之創廠精神的大西洋挑戰賽紀念酒。

泰斯卡Talisker身為斯凱島唯一的麥芽威士忌酒廠，兼具火山與海洋的雙重特性，更曾經被威士忌玩家譽為海洋風味最鮮明的威士忌酒廠，如此「明確」的個性風格，些許也離不開其不安於室的品牌「瘋」格，其中最值得被討論的即是泰斯卡獨有的特殊的兩對三的蒸餾系統（兩支初餾蒸餾器wash still與三支再餾蒸餾器spirit still配對），這可是全球唯一不對稱的蒸餾器工法，蒸出來的酒比常見的二次蒸餾的新酒更細緻優雅，但又比傳統低地區三次蒸餾的保留更多酒廠獨有個性。

除了不對稱蒸餾，泰斯卡在林恩臂上的設計上多出了獨有的U型結構，以增加酒液與銅的接觸時間；冷凝的部分更採用傳統的蟲桶冷凝（worm tub），僅取酒心中段65% -76%的部分，讓泰斯卡的新酒在裝桶熟成前已穩坐烈酒之王的寶座。常銷款泰斯卡10年以獨特的45.8%酒精濃度裝瓶，讓酒體中海洋的鹹味、沉穩的泥煤味和濃烈的煙燻味彷彿層次分明卻又完美融合，打造出其他島嶼皆無法效仿的雄偉壯魄，無可比擬的海洋風味和辛香料氣息就此誕生。泰斯卡威士忌在全球烈酒比賽獲得眾多獎項，酒體風味辨識度極高，每一支新推出的酒款都備受威士忌行家矚目。

《泰斯卡X系列43年限量原酒蘇格蘭單一麥芽威士忌》使用10個頂級美國橡木Hogshead豬頭桶熟成，全球限量僅1,830瓶，以酒精濃度49.7%的原桶強度裝瓶，完美保留泰斯卡經典的海洋胡椒風格，並採精美手工木盒包裝，盒內還附有一小片跨海至蘇格蘭的木桶片作為珍貴紀念，更增添收藏價值，建議售價NT$138,000元。

【品飲筆記】

《泰斯卡X系列43年限量原酒蘇格蘭單一麥芽威士忌》



容量：700ml

天然原桶強度裝瓶：49.7%

建議售價：NT$138,000元

酒色：深琥珀寶石色。

香氣：迷人且豐富的蘋果、鳳梨、蜜蠟、辛香料氣息，木質香氛混合著溫暖的海風氣息，交織隱而不顯的蠟質調性和煙燻鹹味。

口感：酒體飽滿，口感醇厚，停留在舌尖上的質地圓潤滑順，帶來甜美多汁、豐富強烈的風味體驗，鮮明且平衡的海風鹹味席捲出包裹著味蕾的溫暖辛香料餘韻。

餘韻：回味悠長，甜美的香料氣息迴盪著整個喉間。