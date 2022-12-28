百年酒廠Bowmore攜手漫威大師，打造年度限量免稅獨賣The Changeling系列

波摩酒廠（Bowmore）推出限量The Changeling系列全新單一麥芽威士忌，由波摩首席釀酒師Ron Welsh攜手知名插畫大師Frank Quitely醞釀而生。

限量The Changeling系列全新單一麥芽威士忌僅在全球免稅通路獨賣，同時在桃園機場第二航廈昇恆昌免稅店打造Bowmore The Changeling快閃店，邀請旅客們一同體驗島上的神話故事及客製調酒，在機場的旅程增添豐富的享受。

承續首版（No corners to hide）完售佳績，在漫威（Marvel）和DC動漫界饒富盛名的Frank Quitely的合作下，創造了艾雷島波摩酒廠及神話故事的第二版限量系列The Changeling，在酒款與其傳奇故事的結合，以其深具創意的視角，重新演繹了當地最引人入勝的傳說。

The Changeling故事敘述一名鬼才鐵匠與承襲了其才華的兒子，某日兒子突然癱瘓在床，且無法言語。一名智者來到打鐵舖告知鐵匠，鐵匠兒子的靈魂已被精靈調換。（譯註：changeling的原意）。於是，鐵匠聽從智者的指示前往精靈之丘，在胸口放一本《聖經》，將一把匕首插在仙凡交界處，把一隻啼叫的公雞扔進精靈國度，才終於救回了兒子。回到鐵舖後，父子齊心鍛造出一把曠世的寶劍，也自此翻轉了人生。而這故事也完美賦予波摩（Bowmore）The Changeling系列神秘而引人遐想的奇幻色彩。

波摩The Changeling系列於全球免稅獨賣，22年與33年兩款為年度限量版威士忌。

波摩The Changeling 22年

酒精含量：51.2%

數量：6667 瓶

沈浸在美國橡木桶中熟成20年，勾勒出波摩的經典風味。如同故事中鐵匠的兒子，酒液在橡木桶中歷經了一番變化，再進入白波特桶熟成兩年，進一步為酒體堆疊出溫柔花果香的豐富層次。

波摩The Changeling 33年

酒精含量：48.7%

數量：667 瓶

在美國重組桶中熟成31年6個月，創造出波摩的經典風味，再進入茶色波特桶熟成18個月，進一步為酒體堆疊出水果與香料的豐富香氣，精巧的結合獨特且明確的風味，同時在味蕾上歌頌著這段神話故事。

〈禁止酒駕，未成年請勿飲酒〉