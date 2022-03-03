線上品酩會玩轉創意 格蘭路思佐趣味料理

擁有豐厚歷史底蘊及精緻釀造工藝的格蘭路思，在不斷突破創新和與時俱進之餘，亦專注於品質；以長時淬煉出每一滴珍貴，並將酒液「封存」於頂級100%雪莉桶中熟成佳釀。

創立於1879年，格蘭路思雖於堅持傳統之下，也毅然走出與其他雪莉桶威士忌截然不同的新思路；品牌特與頂級進口罐頭酒吧及美食料理職人攜手創作，為格蘭路思打造出能夠挑動味蕾、驚豔五感的「封味美學」品鑑組，透過線上品酩會方式，使品酒愛好者能夠在安心安全之環境中享受封存美學的新思路、亦能盡情徜徉於酒食搭配後碰撞出的驚喜味蕾感受！

「格蘭路思封味美學」線上品酒會，特邀罐頭酒吧-Ｍr. Kanso及美食料理職人-克里斯丁共同激發創意，以「封存美味」為主軸，調配出最適合與格蘭路思單一麥芽威士忌一起享用的高級進口罐頭料理。無形中呼應了將酒液封存於稀有珍貴的雪莉橡木桶之概念，隨著時間淬煉，使酒體風味與口感能夠趨近完美、爾後再加以裝瓶；頂級的罐頭料理也採用相同方式，在食物最佳狀態時將其密封，藉此保持美味。

美食料理職人克里斯丁於線上品酩會熱情現身，分享創作「封味美學」品鑑組心得，同時揭秘如何運用罐頭烹調出能夠與格蘭路思相輔相成的封存美味。品酩玩家還能學到克里斯丁的獨門招式，只要運用罐頭就能夠輕鬆豐富每日餐桌菜色，活動大受好評增開第二波，於3/16、3/23限量加場！

「封味美學的必經思路」品鑑組：

格蘭路思經典酒款介紹：

1.格蘭路思12年單一麥芽威士忌：

[風味筆記]

香氣：帶有香蕉與香草的淡雅清香

口感：香蕉、檸檬、蜜瓜的香味，搭配些許的肉桂，口感豐富濃郁

餘韻：蜜瓜的甜味帶有些許的馨香，餘韻回味無窮

2.格蘭路思WMC單一麥芽威士忌

[風味筆記]

香氣：木質調的香氣與糖漬蜜餞釋放出誘人氣味

口感：濃郁滑順的香草包覆著味蕾，帶出清新的橙皮口感

餘韻：悠長的橙皮果香調性，透出些許的肉豆蔻曼妙餘韻

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。