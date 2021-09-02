致敬悠久非凡的威士忌釀造傳奇 Tales of The Macallan Volume 1

被票選為威士忌收藏家及投資人最愛的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌麥卡倫，推出全新系列傳奇之初Tales of The Macallan，此系列以非凡珍稀的單一麥芽威士忌，詮釋過去開拓者們為麥卡倫奉獻自己，打造傳奇的經典歷程，絕對是藏家們收藏的好選擇！

麥卡倫傳奇之初系列首部曲Tales of The Macallan Volume 1《伊斯特‧艾爾奇莊園的領主The Laird of Easter Elchies》(1659 – 1715) 描述了 John Grant 上尉篳路藍縷的傳奇故事，是麥卡倫對 John Grant 上尉的致敬之作。他在 1700 年以獨特的洞察力，發掘出Easter Elchies莊園的潛力，成就 1824 年以來矗立於此的麥卡倫酒廠。做為一位樹立全新卓越標準的開拓者，他的開拓故事反映近兩百年來推動麥卡倫不斷前進的傳統與工藝，以及堅持卓越、永不妥協的精神。

John Grant 上尉於 1659 年出生在斯佩河畔一個偏遠地區，年少時便投身軍旅，征戰沙場。直到 John Grant 上尉退役返鄉，才以具前瞻性的眼光，將他從家族繼承的這片荒野重建為「艾爾奇花園(Garden of Elchies)」—麥卡倫誕生之地。在 John Grant 上尉的天賦與辛勤耕作之下，他創造出最適合種植大麥的田地，打造一個小型農業社區，持續以自種的作物釀造威士忌。1700 年，他進一步擴建了Easter Elchies House，也是當今麥卡倫的精神莊園。

傳奇之初首部曲是由首席釀酒師 Sarah Burgess 精心創作，使用 1950 年所蒸餾的單一麥芽威士忌，並在 2021 年裝瓶。經過 70 年的醞釀，這款獨特珍稀的威士忌擁有卓越出群的風味與特性。非凡的單一麥芽威士忌盛裝於手工訂製的法國經典萊儷（Lalique）水晶酒瓶中，並被收藏在一本珍貴而獨特的書籍裡。這本可被稱做是藝術作品的書籍由英國版畫大師 Andrew Davidson 親自操刀。在這次的合作中，他利用木雕版畫技術，以手工為麥卡倫 傳奇之初 Tales of The Macallan 精心刻劃每一章節的插圖，描繪 John Grant 上尉的故事。

麥卡倫更與多位名家合作，集合水晶、皮革、紙藝與書籍裝幀的大師級精湛工藝於一體，成就風格獨具的包裝。法國經典萊儷水晶（Lalique）手工打造完美無瑕的水晶瓶，並於瓶身上雕刻 Andrew Davidson 的迷人插畫；倫敦傳統裝幀商 Shepherds、Sangorski & Sutcliffe 與 Zaehnsdorf 則採用高級皮革和 24 克拉金箔，以手工製作專屬書籍。書籍的內頁則由巴黎工藝印刷廠 Imprimerie du Marais 負責，採用專用紙張、墨水和高級印刷工序製作。

麥卡倫 傳奇之初首部曲

Tales of The Macallan Volume 1

色澤：飾繩金

香氣：葡萄柚皮、古董橡木、香草、甜瓜、燻木煙、肉荳蔻、成熟李子和杏仁。

口感：蜜桃和蘋果，生薑和淡淡丁香的木質香料，甜燻木煙和柚子。

餘韻：適中餘韻，飄散柑橘和甜橡木香。

酒精濃度：44.6%

全球限量350瓶

※ 警語：未成年請勿飲酒，開車勿喝酒