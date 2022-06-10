蒐藏極致｜羅芙奧春季拍賣百富專場創佳績  收藏珍稀佳釀的精緻觀點

百富單一麥芽威士忌今年參與羅芙奧春季拍賣威士忌專場，從首席調酒師傳奇一生的「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」、以及一瓶難求的「Vintage Cask」等威士忌夢幻逸品，這些屬於百富單一麥芽威士忌的經典在當天創造全數拍出的「白手套」紀錄，展現收藏家對這些精彩佳釀的關注，威士忌的收藏風潮，也在此次拍賣會上，精彩展現。

威士忌，可以說是與當代藝術作品拍賣風潮不相上下的精彩逸品。從2010年開始威士忌在拍賣場開始展露頭角，截至2021年底，加權合計漲幅平均高達6倍，也讓市場開始追逐這批「液體黃金」，各類精彩的專場或者主題拍品成為藝術拍賣外的另一關注標的，也成為收藏家與參與拍賣專家們期待的另一焦點。

此次羅芙奧春季拍賣—百富拍賣會專場就是在這樣風潮下的矚目焦點，參與拍賣會的威士忌，也是眾多藏家競逐的的夢幻逸品，也因此35件拍品全數成交、獲得「白手套」的拍賣佳績。

首先創造紀錄的是全球第一次全套25瓶一同於拍賣會上亮相的「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒 The Balvenie DCS Compendium」，此系列與藝術家范承宗設計的專屬藏酒藝術品，以1011.5萬新台幣（以下均含買家服務費）落槌成交。這系列源於向首席調酒師大衛史都華長達近60年的製酒傳奇之旅致敬的精彩作品，自2016年第一章推出至今就備受全球威士忌迷矚目，它是以「威士忌的學問」為出發點，從第一章〈酒廠風格〉強調百富經典風格，展現百富經典風味在不同桶陳時間下的不同樣貌，第二章 〈橡木桶的影響〉以5個不同種類的橡木桶做為代表，呈現橡木桶為威士忌風味帶來的影響；第三章〈酒窖的秘密〉探討大衛史都華對於酒窖庫存管理的哲學，以酒廠當時最高年份的1961年蒸餾作品詮釋大師對於威士忌熟成的觀點，第四章〈期待中的驚喜〉則是大師用來述說於酒窖中各種出乎意料的驚喜與巧遇，5款威士忌皆有著令人意想不到的風味；而最終第五章〈調酒大師的特權〉則是體現大衛史都華在歷練超過半個世紀後精準辨識高品質酒桶的慧眼，收錄的5款原酒呼應著他職業生涯中最具意義的成就與觀點，可以說是大衛史都華在酒廠累積的寶庫，以及他在工作中所梳理出的學問與經驗示範的「大成之作」。

而百富針對這首次一同亮相的逸品，特別邀請台灣藝術家范承宗為全套組及其中最高年份1961單瓶獨家設計一款可供藏酒的藝術作品。范承宗長期堅持傳統手工觀點，透過樂理當中五線譜和音符的組成變化，不同訊息在時間與空間之外產生了各種繚繞與流動，從「樂章」觀點設計出以實木手工雕刻打造，呼應到威士忌最關鍵的元素之一橡木桶的作品，以實木雕塑詮釋流動和諧的旋律，代表大衛史都華長達60年的製酒工藝；整個展架以實木雕刻，展現范承宗在聆聽交響樂經驗中體驗的「音符纏繞感」，他說自己在品飲百富的經驗中，第一個聯想到的就是在音樂廳裡，交響樂音符縈繞在空間中的體驗，「那是一種鬆開腦袋，創造移動視角的精彩想像。」而他也將這樣的觀點展現在展架上，讓胡桃木的紋理與整體展現的流動感，與品飲百富的經驗融合，更是致敬大衛史都華在威士忌產業不斷創造精彩觀點。

除此之外，The Balvenie 1952 50 Years Old Cask 191這支備受矚目的羅芙奧2022春拍圖錄封面拍品，也在歷經多口競價後最終以309.4萬高價成交。1952年蒸餾，全球僅有83瓶。百年傳承的百富向來藏有許多珍貴的高年份酒液，這不僅是百富首度發表全程雪莉桶陳年作品，更是當年酒廠最高年份且發行數量最少的酒款，也在此次競拍中表現亮眼。

這一場可以說是在台灣「精銳盡出」的專場拍賣會，成果相當亮眼，它不但締造了34項拍品全數拍出的白手套紀錄，當中更有19項拍品以超過最高預估價落槌。所謂在拍賣界的「白手套」，其實可以說是拍賣官的一種最高榮譽，當一場拍賣專場達到100%的成交率，拍賣公司將贈送給拍賣官一副潔白的手套，以示尊敬和謝意，也代表著對拍賣官最高度的認可；這種類似在體育賽事中獲得的大滿貫的榮譽，其實代表拍賣官對拍品的熟稔，更是拍賣官透過自身的專業獲取參與拍賣者的共鳴所創造出的佳績。於是，此次在百富專場中能創造出白手套佳績，不但是拍賣官的專業始然，更是參與拍賣者對百富這次推出的拍品青眼有加。

的確，面對威士忌的專場拍賣，你可以將這些珍稀佳釀當成是收藏投資，也可以在此浸淫屬於百富的魅力，這些限量佳品都是屬於百富單一麥芽威士忌的經典，絕對值得你到現場一窺究竟，而這樣精彩的拍賣成績，也代表了這場專拍的確真的是絕對不可錯過的經典。