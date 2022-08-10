藝術家的極致收藏｜吳東龍 x 慕赫 30年單一麥芽威士忌

藝術創作者對於創作與收藏均有自身的獨特觀點，吳東龍是台灣中生代少屬純專注於抽象藝術的創作者，而他近幾年的《符號系列》創作，也有相當精闢且深入的哲學觀點，想像一下，這樣的創作者他眼中的極致收藏會是什麼？而他這麼多年來所精心收藏的台灣抽象藝術作品，又讓他在創作與生活風格之間，傳達了什麼樣不一樣的想像？這一次，PRESTIGE邀請吳東龍與慕赫對話，從「追求極致珍稀」的角度出發，跟讀者聊聊他眼中的收藏、創作與生活的極致觀點。

PHOTOGRAPHY YUN NAN LIU

踏入位於新店屈尺的吳東龍工作室時，吳東龍的表情顯得自在，他笑著對著我與攝影師說：「不用拖鞋喲，放輕鬆就好。」簡約空間中掛著吳東龍的作品跟他的抽象畫收藏，跟吳東龍的作品精準的色調、質感與符號式的輪廓相映成趣。

吳東龍的藝術創作一直給人「冷靜」的觀感，對他而言，無論是細膩或是複雜的色調變化，都有著特定的表情與情緒，但創作的精準與情感的表達，對吳東龍而言，都是創作的重要一部分。或許藝術家自己也無法解釋創作過程中做出的每個決定，但在吳東龍的眼光中，精準地做好所有的預劃，是藝術創作者必須擁有的基本知能，而後再透過自身的身體記憶，以直覺與既有經驗累積做出反應，「從外表看，你會覺得整個過程很嚴謹，從內而外，要調整呼吸、肢體的移動速度，但創作者本身其實維持著一種輕鬆的狀態，因為只有那樣的心態才能製造變化，展現藝術的感性面貌。」

這種類似於「反射動作」的創作思維，雖然創造了一定程度的不確定性，但對吳東龍這樣精準的創作者而言，反而是一種有趣的驚喜，「我的創作不像一般繪畫創作一樣可以持續堆疊修改，而且在媒材的限制下，其實無法在創作時完整一窺全貌，但當最終將作品畫面攤開來完整檢視時，對於佈局所創造出的驚喜，其實是創作時最無以復加的樂趣。」

理性與感性的交融

吳東龍說，就像釀造威士忌一般，當蒸餾完成的新酒放入橡木桶進行熟成時，時間的遞移造成橡木桶與酒液間的對話，即便在此之前酒廠在種種過程中透過精準計算取得最高水準的新酒，桶陳間、發生的化學變化，其實也難以完全掌握，「就像我在創作時一樣，只有在揭曉的最後一刻，才會知道它的完整面貌，而這時分，可以說是就是屬於創作者最重要的一刻。」

作品是創作者與聆賞者對話的介質，每一件作品都是創作者透過構圖展現自己的「心思」，尤其是更為「寫意」的抽象畫，而聆賞者則透過作品的畫面與自身經驗連結，從構圖中閱讀屬於自身的想像，這是一種創作者與聆賞者間「跨越時空」的心靈交流，可以說是極致且獨一無二的觀點連結；無怪乎藝術創作跟限量威士忌一般，因為體驗的「獨一無二」讓品飲者透過酒液跟釀酒團隊對話，兩者之間的「介質」也跟藝術創作帶給人們的感受一樣，可遇而不可求。這其實是一種循環，從創作者連結到作品，再從作品連結到聆賞者，讓創作者與聆賞者產生連結，進而從反饋中建構創作者再創作的動力。

慕赫創造的對話，也是如此。創立於1823年的慕赫，可以說是威士忌界相當有個性的品牌。作為威士忌首都—蘇格蘭斯貝賽區的達夫鎮中首座擁有合法執照的酒廠，慕赫可說是見證了威士忌的輝煌歷史，也影響了整個威士忌產業，這間在20世紀前多用於頂級調和式威士忌的基酒，對很多人來說是可遇不可求的精煉創作，更因其獨一無二的肉脂（Meaty）風味與醇厚口感，被知名威士忌專家Dave Broom譽為「達夫鎮的野獸 The Beast of Dufftown」；而慕赫的「精彩」，就是來自於經過2.81蒸餾工藝「煉金術」般的反覆蒸餾，最後再以不為人知的神秘比例調和，代代相傳流傳而造就了有別於斯貝賽區其他酒廠的獨特風情，完美融合了柔順和醇厚口感，對於深度品飲者來說，可以說是精彩至極且具優雅風格的獨特佳釀，尤其是高年份的珍稀經典—慕赫30年，更是此中之最。

慕赫30年單一麥芽威士忌以「慕夜」為名，這支30年珍罕原酒源自慕赫2.81蒸餾工藝，在繁複的蒸餾過程中「精準」創造酒液的深度；歷經波爾多紅酒桶、蘋果白蘭地酒桶、瓜地馬拉蘭姆桶三桶熟成反覆淬煉，創造醇厚、層次豐富的酒體，圓潤中帶有迷人馥郁的香氣。這支全球限量350瓶、台灣謹獻 21瓶的珍稀佳釀，其實與吳東龍眼中「無法複製」卻又精準地展現創作者思維的藝術作品，有著相似思維的異曲同工之妙。

無法複製的極致收藏

完美的創作無法複製，完美的酒液同樣也是珍稀逸品，身為創作者的吳東龍也是收藏家，自然懂得創作者與聆賞者之間關係的奧妙之處。問起對他意義最深刻的收藏品，吳東龍說自己身為抽象藝術創作者，自己的藏品大多也跟台灣抽象藝術有關的作品，「但對我來說，我覺得意義最深刻的藏品，其實更多的是與我的生命與創作產生關聯性的物件。」

他的第一件藏品，其實是蕭勤的一件版畫。蕭勤在台灣乃至於華人抽象藝術界是相當重要的前輩藝術家，吳東龍自述蕭勤是20年前他在台南藝術學院唸研究所時的老師之一，「老師在學校，常分享他在旅居義大利時的所見所聞，尤其是他所觀察到的當代藝術趨勢與思維，讓我獲益良多。」畢業那年，蕭勤邀請吳東龍到他位於木柵的工作室「聊聊」，「到了工作室，蕭勤老師對我說：『這邊有幾張版畫，你可以選一張自己喜歡的帶回去。」吳東龍說自己當時嚇了一大跳，老師竟然願意把他的作品跟自己分享，對他來說，蕭勤的藝術世界的成就可以說是「重量級」的長輩，而當時才是學生的吳東龍竟然可以擁有一件在藝壇相當有代表性前輩的作品，而蕭勤所分享給吳東龍的作品更是她在1970年代時的相當具代表性的版畫，對吳東龍來說，更是獨一無二的禮物，「這可以說是我第一件『正式』的抽象藝術作品，它跟著我也已經超過20年了，時不時拿出來看，就好像跟一位經典當代藝術家對話，很有感覺。」

吳東龍說，每一件收藏對於他的「收藏者角色」來說，都是一件禮物，也是一個與創作者之間共同的故事，但對於他的「創作者角色」而言，這些收藏的作品更是屬於他自身在藝術觀點的滋養，所有的連結都產生了相當豐沛的想像與啟發，「就像品飲珍稀威士忌一樣，每一次啜飲都讓人期待。」吳東龍說，「獨處」對他來說是最「獨特」的時刻，可以連結自身的內心與外在，沉淨心思，這時聆賞自身的收藏，或者啜飲心目中最獨特的威士忌，都是美好的時光，「作為創作者，最重要的意念，其實是『放下』，將自身的心靈感知放大，讓內在與環境對話，而這些讓你感動的各種人、事、物，都會是接下來創作的動力。」吳東龍說，每一次可遇不可求的體驗，都是藝術創作者創作的能量，他享受這樣的時刻，也期待透過感知，創造屬於自身心靈的收藏，「這才是藝術創作最精彩的面向。」

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