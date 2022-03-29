設備與設計感兼具的蒸餾廠—小諸蒸餾所

輕井澤蒸餾酒製造株式會社（Karuizawa Distillers，簡稱 KDI）旗下的首座蒸餾廠──小諸蒸餾所（Komoro Distillery）第一階段的地面工程已於日前完成。這座雄心勃勃、充滿創新設計，並且號稱是目前全球設備最先進、設計最前衛的蒸餾所，如今即將正式進入建造階段。

小諸蒸餾所的廠址，是輕井澤蒸餾酒製造株式會社創辦人暨執行長島岡高志（Koji Shimaoka）歷時五年的尋覓，認為最適合建立威士忌酒廠的最完美地點。全球絕大多數蒸餾廠為求方便運送原料及產品，都選擇落腳在平地或地勢平緩之處，但是創辦人島岡高志和知名調酒師張郁嵐（Ian Chang）最終卻選擇了這個地勢如波浪般起伏而具挑戰性的地點設廠，目的是為了獲得完美的水源，和理想的熟成環境，這是 KDI 建廠理念中至關重要的一環。

KDI創辦人暨執行長島岡高志(Koji Shimaoka)：

過去五年來，我不斷尋找完美的地點，並希望能打造出能配得上這個地方的威士忌酒廠，如今終於水到渠成，對我來說就是夢想成真。而作為當地第一家酒廠，小諸蒸餾所對於整個小諸和輕井澤地區來說，也具有振興地方經濟的重大意義──不僅能夠提供就業機會，還能成為威士忌旅遊勝地，帶來觀光人潮，因為我們所打造的是一個貨真價實的全球品牌！我對小諸團隊感到無比驕傲，也極為看好這座終於要成形的酒廠本身。

KDI共同創辦人兼首席調酒師張郁嵐（Ian Chang）：

能夠對外宣布，我們正在打造一間前所未有的蒸餾廠，讓我感到非常驕傲和興奮。我非常感激我們的建築師十河彰與十河麻美夫婦，他們為我們設計了如此現代化、創新，且獨一無二的蒸餾廠。這個設計將我們酒廠的三要素：團隊（人）、自然環境（當地）以及威士忌（酒液）完美和諧地融合為一體。這不僅體現於生產方面，最重要的是體現在我們備受期待的威士忌熟成上！」

儘管近兩年面臨新冠疫情的嚴峻挑戰，我們預計仍能如期於2023年春季開始蒸餾作業；這無疑是本團隊能力的明證。我非常希望蒸餾設備能夠盡快到達現場，最好下個月就到。我很確信目前已經來到關鍵階段，而這令我感到興奮不已。

這座由建築師十河彰（Akira Sogo）和十河麻美（Mami Sogo）所設計的超現代酒廠，除了配備了頂尖設備，更是全球第一間內、外牆皆以落地玻璃建成的酒廠。參訪者將能夠在酒廠的任何一個角落，欣賞被壯麗自然景觀所圍繞的蒸餾設備。除了建物的設計，銅製壺式蒸餾器的設計和安裝，更是相當關鍵，足以影響威士忌釀造流程的成敗，因此小諸蒸餾所選擇由世界知名的專業技術團隊──蘇格蘭路思鎮（Rothes）的 Forsyths 公司一手包辦。

小諸蒸餾所的建設階段正依計畫進行，並於 2023 年春季開始蒸餾作業。這個蒸餾廠朝南面座落於可以俯瞰小諸市的山頂上，且位於國立公園旁，擁有絕佳的地理方位；距離位於御代田鎮的舊輕井澤酒廠遺址僅十一公里路程，並比該舊廠更靠近同一水源，屆時將生產限量的日本單一麥芽威士忌。

由於許多投資人對島岡高志與張郁嵐的願景極具信心，使得小諸蒸餾所取得了超乎預期的充裕資本；其中並有部份的投資方為上市公司。小諸蒸餾所是全日本目前興建中的酒廠裡規模最大的，且已獲得當地政府的全力支持。