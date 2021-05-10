釀之精萃 The Spirits Of Art

說起烈酒，你會想起什麼？這幾年單一麥芽威士忌在台灣造成一股風潮，但說要真正能讓人迷人風韻的的烈酒，當然還是干邑。我們總說干邑是藝術，因為最終干邑真正魅力來自於精湛的調和工藝，調酒師會依照不同酒款風味設定，精心調配出獨一無二的干邑，而這調合勾兌的技術，也是干邑最迷人之所在，而軒尼詩這個可以說是現行我們熟悉的干邑標準創始者，更是代表了屬於生命之水的極致精萃，而它的經典酒款—百樂廷，更是此中之最。

TEXT GERSHWIN CHANG IMAGE HENNESSY

說起烈酒，當然必須從蒸餾酒說起。蒸餾酒起源自今仍眾說紛紜，現存蒸餾酒的最早紀錄，來自於希臘時期，據說煉金術士為尋求長生不老藥，意外發現所謂的「生命之水」，但直到阿拉伯人廣泛應用蒸餾技術後，它才被傳布到世界各地，成為人們的重要飲品。

近幾年台灣人眼中的蒸餾酒，拜單一麥芽威士忌所賜，以「穀物」為核心的蒸餾酒，更讓人感到熟悉。拜威士忌之所賜，台灣人對烈酒的情有獨鍾，可以從品飲威士忌的風潮略觀一二，根據蘇格蘭威士忌協會（Scotch Whisky Association）最新發佈的 2019 年蘇格蘭威士忌年報，2019 年蘇格蘭威士忌出口總價值台灣就排名第四，僅次於美國、法國、新加坡，且是全球十大市場中成長最快的市場。而且雖然 2017 年、2018 年，台灣威士忌進口數量有些微下跌，但在 2019 年卻有13.2% 高幅度的成長，根據分析，2019 年的成長，除了與主流威士忌產品的消費量提高之外，「高階」與「高年份」的酒款受到行家的青眼以待，可以說是重要的因素之一。

在台灣，如果你是資深品飲者，或許已習慣於常規款威士忌的口感與風味，有機會「另闢蹊徑」的話，自然更期待獨一無二的體驗，這的確是品飲文化趨向成熟的必然現象。於是乎，這也助長了現況上台灣人在高單價品項大幅成長吧消費力—「量少」但「質精」的品飲態勢，其實促成原廠願意在台釋出高年份珍稀品項的動力。但說實在話，最初帶領台灣進入烈酒品飲文化的，似乎仍是以葡萄為主要原料，所蒸餾出來的烈酒—最有名的莫過於法國干邑，這絕對值得記上一筆。

成就天時、地利、人和的經典面貌

相較於葡萄酒的重視風土 — 談「天時」與「地利」之間的關係所造就的風味，我們都知道烈酒最重視的該是「人和」— 所謂「人」的功力:從蒸餾前後的釀造規劃、橡木桶的挑選與儲藏技術，到熟成後的風味調和，呈現的都是「人」的技術，於是乎，如果你品飲到不同的滋味，這都是人的精心規劃，另外再搭上與天時、地利等其他元素融合所產生的結果，尤其是調和勾兌，那絕對是調酒師的精細感官與經驗交互作用所建構出的成果，而這些因素，也讓烈酒的精彩繽紛而燦爛紛呈，尤其是干邑，更是「人和」之最。在干邑的規範中，一個真正的「品牌」必須要同時擁有釀製與販售的執照，沒有販售執照的小農莊，只能將釀好的干邑整桶賣給有販售執照的酒商，不能自行販售。這特別的規定，讓懂釀酒的人專心釀酒、懂銷售的人用心經營品牌，而成立至今已超過 250 年的軒尼詩，是最特別的「品牌」，這種橫跨三世紀攜手合作的例子可說絕無僅有，而這也是軒尼詩的品質保證，更是高年份經典干邑的首選。

「百」裡精萃

尤其是源於軒尼詩第六代調和總藝師 Maurice Fillioux 的精心調配，誕生於1979 年的軒尼詩百樂廷，可以說是是「軒尼詩之最」之一。軒尼詩百樂廷由軒尼詩家族甄選近百種最細膩、最為純淨的生命之水，經精湛調和的技藝融匯而成，這些歷經超過百年的歲月陳釀的精品佳作，自然珍貴不已，但軒尼詩百樂廷除了透過最高品質的高年份生命之水展現經典的複雜層次，更透過蘊含著馥鬱花朵以及成熟水果的芬芳展現屬於軒尼詩的優雅，更是難得。百樂廷的名稱「Paradis」其實源自於「天堂酒窖」，這是干邑區最古老的酒窖的名稱，是只存放超 50 年的「精品級生命之水」之處，而軒尼詩的天堂酒窖又被稱為「創始人酒窖 Chai du Fondateur」，是 1774 年軒尼詩所建立的最早酒窖，而這些精品級生命之水在橡木桶中緩慢而天然熟成的同時，也在此被單獨窖藏，這些從軒尼詩 40 萬桶生命之水窖藏中選出的精萃，不但融合了古老生命之水的豐富風味，也是軒尼詩最重要的資產，甚至為了維持最精妙優雅的熟成狀態，軒尼詩會將這些生命之水小心地移出橡木桶，放在中性玻璃容器中細心保存，更顯這些精品級生命之水的珍貴與獨特；軒尼詩百樂廷就是利用在此超過 100 款上看百年的頂級生命之水調和而成，這是時間的醞釀而成的滴滴精華，自然珍貴。

而為了展現屬於軒尼詩華麗與和諧的風格，軒尼詩百樂廷由最熟悉與精準深入瞭解這些頂級生命之水的專家 — 品鑑委員會所精心挑選而出，這些超過兩世紀以來都是由調和總藝師帶領的團隊，每天嘗試、評鑑不同的生命之水，並評估決定每一款生命之水的未來發展潛力；只有當生命之水達到完美水準，才能與其他已熟成之生命之水進行調和，而品鑑委員會的成員在多年浸淫之下，可以辨識出各種不同高年份生命之水風味間的細微差異，從中建構出屬於百樂廷的精準調和比例，就是這樣一絲不苟的專業，才能創作出軒尼詩百樂廷這樣的卓越頂級干邑，從時間、空間與工藝的角度來看，都是其中不可或缺的重要環節，這也是「天時」、「地利」與「人和」成就軒尼詩百樂廷的經典面貌。

入口淺酌，軒尼詩百樂廷帶著茉莉花香在口中綻放，帶著香料、花朵與松露的芬芳感在柔滑酒體中層疊呈現，而屬於葡萄的水果風味，也讓酒液更有層次感，深邃且平衡的風格，讓軒尼詩百樂廷讓人回味無窮。相較於傳統高年份烈酒強烈的木質風味，軒尼詩百樂廷除了展現了高年份酒款的複雜層次，更帶有豐富的花香調性，這在高年份的烈酒中相當少見，而這樣的花香，也讓軒尼詩百樂廷的形象更顯優雅，展現了有個性且端莊的精緻樣貌。

對品飲者來說，頂級干邑可說是融彙時間與傳統工藝的獨特創作，也是在傳統之中展現自己個性的「作品」，除了自然環境，從調製生命之水、陳放到勾兌，「人」的因素也是重要的一環。軒尼詩百樂廷從精選、細心呵護的生命之水出發，透過上看百年的時間熟成，以及八代家族的技藝傳承，造就了屬於它的珍貴與獨一無二。在帶有陽光的春日，試試融合烈酒的濃郁與果實甜香的風姿軒尼詩百樂廷的獨特個性與極致優雅，絕對是品飲者的絕佳選擇。