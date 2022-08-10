釀選台灣｜Independent Keeper In Taiwan

人們說，威士忌是調和的工藝，相較於原廠的調和呈現的是品牌的特色與風格，界限更具彈性的獨立裝瓶廠（Independent Bottler）則更為無拘無束，佳釀中的風味展現出調和者的自由意志與獨特韻味，似乎也有一番味道，而台灣近幾年因為社群的蓬勃發展，對於「選桶」這件事也做出心得，這，也讓台灣的威士忌產業的多元「滋味」更加的深刻，也創造出與眾不同的有趣想像。

雖然前面已經說過不少次，烈酒的風格的確可以從「天、地、人」的觀點出發，但其實相較於所在地的氣候（當然，你窖藏存放的地點如果近海，可能會因為海風吹拂在酒液中帶著淡淡海味，但那是實際造成的結果，還是「心理作用」始然，這就不得而知了）、使用的原料（包含作物與燃料，對，燃料應該會是重要的一環，尤其是泥煤，在酒液中所創造的風味實在讓人印象深刻）與容器（橡木桶應該也是「地」的一環，因為很多人都說橡木桶影響了威士忌七成以上的風味，但那有時也不太可控），影響威士忌的風格最重要的，恐怕還是「人」的因素。因為前者（包括氣候、原料、容器）的選擇，都是從人的決定而來，於是乎，「人」的因素或許是影響威士忌風格的最重要變數之一。

人的因素在威士忌的領域，其實可以說是「選擇」造成的。如果是在原廠 OB（Official Bottling）—自己生產、自己行銷販賣的品牌廠—的選擇，基本上與品牌調性的觀點有關，對於調和的風味，製作的技法，乃至於行銷的觀點，通常會貫徹本身酒廠品牌的特色，帶著一致、無偏差的風格，可以說只要看到標籤，你大概就可以「猜想出」它的大概滋味，這可以說是品牌中的「每一個人」在「每一段流程」所做出的貢獻，而最終掌握風格的首席調酒師，更是這個「人和」的極致表現。你可以在原廠品牌的普飲款中，品味到品牌風格極致展現，這些都是OB中的人所群策群力而成。

而在獨立裝瓶廠 IB（Independent Bottler）觀點就有些不同。而如果一個品飲者想要探索新的可能性，IB的確是一個選擇，而且這台灣在威士忌市場中，近幾年也蔚為一股風潮。

探索新可能

先說一下 IB 的歷史。十四世紀，蒸餾法這個原來是煉製藥品（以及煉金）的技術，從美索不達尼亞由僧侶傳入歐洲，成為縮減儲存「農產品」空間的一種新的選擇。早期的威士忌製造來自於農家自己本身生產，但如果要賣到其他地方，多需要仰賴散佈城鎮各處的雜貨鋪，在過去玻璃瓶昂貴且稀少的年代，威士忌是透過蒸餾廠一桶桶地運送到各地雜貨鋪上架，如果你想買威士忌，就拎著自家的酒壺前往雜貨店打酒；由於蘇格蘭本身生產的威士忌酒質過烈，讓習慣於清淡酒質的英格蘭人無法承受，部份的雜貨商在這樣的銷售過程中，透過將不同滋味的酒品混合在一起沖淡酒質，而後逐步琢磨出調和方式與準則，漸轉型為銷售調和威士忌的商舖，而其中一部分則從維持原本小量銷售的經營型態，在玻璃瓶逐漸盛行與普遍後，將手上的威士忌裝瓶上架，逐漸形成成為現在所謂的IB。

在蘇格蘭威士忌工業中，IB的存在，其實也是個有趣的角度。它的角色不僅只是銷售酒的通路或廠商而已，除了收購倒閉酒廠的原酒，他們也會在酒廠有多餘庫存的時候買進一桶桶已熟成的酒，加上因著長時間與蒸餾廠直接打交道的關係，它們也擔任了「平台」的角色，讓原本隸屬於不同集團蒸餾廠的酒得以流通與交易，從而進入各種調和威士忌的酒液當中。於是乎 IB 除了買賣的「平台」角色外，另一個有趣的地方，則是它打開了蒸餾廠「作品」之間的「對話」。也因為他沒有單一蒸餾廠的限制，所以可以透過調和從不同蒸餾廠所購回的各種威士忌原酒，展現多元風味與姿態，同時如果有蒐購到品質與風味俱佳的單桶威士忌，也可以直接裝瓶呈現它與眾不同、「喝一瓶少一瓶」的獨特風姿，而且更重要的是，IB要如何調和或裝瓶，完全取決於IB自己想要呈現的風格而定，因此，說 IB 是威士忌世界的「策展人」（尤其是其中的選酒人）似乎也有異曲同工之妙。

IB之所以有趣，其實是呈現在 IB 的「選材」。IB 特別強調挑選原酒的功力，畢竟只有好的選酒思維， IB 的存酒（這也是IB存在的重要價值）才有永續經營的可能性，加上 IB 擁有比 OB 更為自由（因為不需要依循 OB 創造出來的品牌風格），因而得以創造出更不同於主流系統產品的威士忌。IB 酒款在這樣的思維中，逐漸成為蘇格蘭威士忌行家所追逐的高階逸品，其特殊之處並非取決於釀造、蒸餾的技術（這是 OB 管的），更強調的部分則是「選擇」、「熟成」乃至於「調和」的技藝，相較於 OB 除了人和外還要考慮天時與地利（還有品牌形象的要求）等變數，IB 的存在可以說是「選擇」與「精緻工藝」的極致表現，它的有趣與獨特之處，就在的選擇中呈現「與眾不同」且「不隨波逐流」的魅力。

至於台灣，IB也成為一個有趣的存在。台灣近年因烈酒相關社群的興盛，讓大家在熟悉經典品項的風味後，開始探尋更不一樣的味道。台灣獨立裝瓶商「威士忌坊The Whiskyfind」創辦人 Odin Chou 就分析，大約在 2010 年左右許多 IB 開始在台灣有代理商，應該是 IB 在台灣開始興盛的時間點，「當你有代理，代表市場上開始有規模性的需求。」台灣品飲者對 IB 感到興趣，應該可以歸功於社群與酒展的「努力推廣」，從 Taipei Whisky Live 到台灣單一麥芽威士忌研究社，讓一群台灣最早對於威士忌的愛好者聚集深度探尋屬於威士忌的獨特體驗，這其實也創造了一群喜愛威士忌、甚至願意深度研究威士忌的同好：「早期如果想要體驗比較獨特的威士忌，必須要用『人力』去把酒從國外帶回來，但這些社群與展會讓愛好者得以體驗更不一樣的品項，這對威士忌、尤其是對獨立裝瓶商的普遍認知，可以說是相當重要。」IB 的興盛，其實某一方面要感謝 2000 年起 OB 在台灣耕耘的相當成功，讓威士忌的愛好者開始對於不同於一般品牌風格的「品牌威士忌」開始有不同的想像，Odin 認為，這可以說是兩者互相推波助瀾所創造出的有趣印象。

屬於威士忌的策展與探險

IB 之所以有趣，除了它可以提供與 OB 原廠不同風格但仍帶有個性的酒款外，不同的 IB 對於本身裝瓶的酒有自己更清晰的觀點，也有自己獨特的調和想法，於是乎在不同的 IB，因為選酒人的偏好與期待，即便就是同一個品牌都有可能會選出風格完全不同的酒款，所以品飲者可以體驗更具IB自由意識的佳釀，因此如果把酒液當成是藝術品，IB 在意的是如何展現藝術品的最佳魅力。當然，每位策展人都有自己的觀點與撇步，因此你可以透過 IB 可以挖掘某個蒸餾廠甚或品牌不為人知的地方，甚至透過它的不同於尋常的酒液風格看到屬於蒸餾廠的「另一面」，甚至在同一個蒸餾廠的酒，在兩個 IB、乃至於兩個不同酒桶裡，都可能會出現完全相反的風味—所以，在開瓶之前，你可能無法預估這瓶酒的風味走向，這帶有一點「探險」的味道，體驗這樣的過程，的確是有些意思。

說起有特色的 IB，首推以高級食品店型態創立於1895年的 Gordon & Macphail 高登麥克菲爾，他們可以說是目前少數維持雜貨店經營型態，以及IB中歷史最悠久的老字號公司之一，堪稱 IB 的先驅之一。早期就在推廣單一麥芽威士忌的 Gordon & Macphail，與一般 IB 不同的是，他們在 20 世紀初期便開始從各蒸餾廠購入剛蒸餾完的新酒，並以自家的雪莉桶加以熟成，自己買桶、選桶、決定酒液要入哪一桶陳年，或者是需要陳放多久等，自然它呈現的風格更具特色，讓品飲者得以感受不同的樂趣，這可以說是有計劃地突破既有經營模式，不被酒廠年份酒的供應量限制，讓品飲者得以品嘗到更多具特色的蘇格蘭威士忌；另外，在 1698 年成立於英國的 BB & R —Berry Bros & Rudd Wine & Spirit Merchants 貝瑞兄弟與洛德，也是經典 IB。BB & R 是世界上最古老的葡萄酒與威士忌專業酒商之一，自 1760 年就開始為英國皇室服務挑選酒類，1903 年成為英國皇家認證酒商，更保有兩項英國皇室頒授的榮譽權證，可以說是被皇家認證的「 IB 之王」。

另外還值得一提的，則是 1948 年成立於格拉斯哥的 Douglas Laing & Co. 道格拉斯蘭恩，道格拉斯蘭恩崛起於二次世界大戰剛結束的時刻，相對於前兩家IB廠較為年輕，或許也因此調和出的威士忌風味具有相當個性，近年來積極加入開發單一麥芽小批次威士忌與單桶單一麥芽威士忌。它讓人最熟悉的是根據蘇格蘭地理分區所推出的「產區裝瓶」威士忌，利用該區域不同蒸餾廠所陳釀的原酒，調和出最具地區特色風格的威士忌，並以新穎特殊的酒標設計與名稱引人目光，更完整蒐集蘇格蘭威士忌產區的知名酒廠，讓消費者一次可以體驗出產區的特色威士忌的獨特風味。

至於台灣，說到 IB 自然一定會提到的就是「威士忌坊 The Whiskyfind」。成立於 2014 年的的威士忌坊，以台灣乃至於亞洲的獨立裝瓶商自居，以深具巧思的創意加上優秀的選酒功力，2016年推出首作《山海經》選桶就備受矚目，而後的《JAZZIN》、《BAR TALK》、《元素》也相當具有「故事性」，近年最大的企劃，是在鄭問故宮大展獨家推出《鄭問三國誌》系列酒款，這一系列也成為首位進駐故宮的威士忌品牌。威士忌坊的足跡遍布日本、中國、香港、新加坡及澳洲等地，專長是將文化的意涵灌輸到威士忌，並透過威士忌將無形的文化內容傳播到世界各地的作法，這種「用威士忌說故事」的選桶風格，在業界也是獨樹一格。

展現自我的風味

順著這個脈絡，台灣品飲者對烈酒的愛好再「精煉」下去，自然不會滿足於讓國際烈酒品牌來「幫我們選酒」，自己的好酒自己「選」的的想像發展到極致，「專屬包桶」也成為在意風味的品飲者的「下一步計畫」，當然，這樣的想像也讓台灣的烈酒市場，更加多元而繽紛。

台灣威士忌市場的成熟度在世界上名列前茅，飲者的專業度也是數一數二，精益求精之下，自然帶起威士忌包桶，或說是「專屬桶」的風潮。在台灣，早期投入包桶的大都是威士忌專業社團（先驅就是剛剛前面提到的「台灣單一麥芽威士忌研究社」），集合愛好者的力量一起選桶、包桶，以社團名義裝瓶推出，而後菸酒專賣店、酒吧也開始參與其中，利用這樣的「包桶」打造自己的「品牌」，漸漸開始搶佔威士忌的另類市場。這些橡木桶的來源，除了前面說的獨立裝瓶廠、掮客或是 OB 特別舉辦的拍賣會所釋出的品項，部分 OB 其實也接受貴賓的特殊包桶，讓酒廠除了品牌原始風格的適當展現外，也可以讓威士忌玩家以「跨界」的方式參與「品味」的過程，展現融合酒廠精神卻也呈現選品「個性」的有趣作品，在台灣，KAVALAN 就是其中的佼佼者。而在國際上，甚至有大廠要釋出高階酒桶，第一個想到的也是台灣，他們會先將試飲的 sample 提供予台灣的收藏者測試，甚或是透過 VVIP 等級的品飲會、餐酒會直接針對高階收藏者進行精準行銷，這也是禮遇台灣威士忌愛好者的優厚對待，像是帝亞吉歐被暱稱為「星星標」的帝亞吉歐單桶臻選系列，每年會在各地選出可以包桶的品項（量大概不多，每一地區約三、四桶左右），然後透過自身經營的VVIP社群來進行販賣，這樣的夢幻逸品，其實也是台灣品飲者（們）包桶的極致選擇。

不過，除了 OB 釋出它們眼中的極致品項，一般透過 IB 或掮客所能取得的包桶，其實更考驗的是「選酒人」的「能力」。這包含了選酒人（與社團）喜歡的選酒風格，更考驗了選酒人的「手腕」與「關係」，因為包桶雖然說是靠選桶人的五感與經驗進行篩選，但真正能影響選酒的因素，其實是供應商所提供的樣品品質，而這也是你這一支選酒能否讓人驚艷的主要原因。

總而言之，不管是 IB、選桶或包桶其實它的有趣性還是來自於它的獨特性與稀有性，這也是它們與OB 的「經典風味調性」得以相互抗衡的主要原因之一，至於哪一種比較好，其實沒有定論，但這些多元的風格，也讓台灣的威士忌市場，多了一些新鮮感，這是品飲威士忌最有趣的地方。