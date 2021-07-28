麥卡倫攜手平面設計大師 DAVID CARSON 推出 Concept No. 3 限量酒款

麥卡倫年度限量發行系列 Concept 酒款，將品牌精湛的釀酒工藝，與創意和文化元素結合，打造多款非凡的風味饗宴。Concept No.3是此系列第三款同時也是最終款創作，由麥卡倫與美國平面設計大師 David Carson 共同合作，推出結合威士忌與平面設計兩大領域的 Concept No.3。

身兼職業衝浪手的David Carson，從雜誌設計師開啟他的創作生涯。1990 年代，擔任《Ray Gun》雜誌藝術總監時，David 以前衛大膽的排版，創造出充滿實驗性的頁面設計，為平面設計界掀起了革命。自成立個人工作室以來，他已為 Nike、Levi’s、百事可樂與雷朋等世界領導品牌設計廣告，並且被美國蘋果公司選為「30 位最具創新使用者」名單中唯二入選的平面設計師。

David Carson 與麥卡倫擁有深厚的合作關係，除此次的 Concept No.3外，去年也曾為麥卡倫創作一系列的形象廣告。為了將他獨特的視角帶入 Concept No.3 的設計中，David 特別前往位於蘇格蘭斯佩賽，麥卡倫占地 485 公頃的優美莊園，與麥卡倫釀酒師 Polly Logan 共處一段時間。他們兩人在各自專業領域的處理手法上有許多相似之處，雙方致力於不斷反思、精進作品，確保作品中所有元素皆有其獨特目的並創造內容深度。

因此，為彰顯雙方共同的觀點與方法，David 為 Concept No.3 創作的手工拼貼作品採用了某些極為特殊的元素，包括加入了釀酒師 Polly 的 P 字。其中許多用色選擇也可見於蘇格蘭斯佩賽的麥卡倫莊園，例如藍色代表斯佩河，紅色代表麥卡倫的雪麗橡木桶。

同樣地，Polly 釀造 Concept No.3 時，也從 David 的人格特質與職業汲取靈感，創造出一款清新的威士忌，酒色呈現鮮明溫暖的金色，以向這位平面設計師在美國西岸的時光致敬。除此之外，他們發現彼此最愛的數字都是 8 之後，特別將酒陳釀至 40.8% 的酒精濃度裝瓶。為賦予複雜層次，Concept No.3 主要陳釀於能散發甜味與香料氣息的初次美國橡木雪麗桶，搭配可增添深度與厚度的精選歐洲橡木桶，精心勾兌而成。在精心挑選的二次與初次橡木桶比例中達成平衡與清新兼具的和諧風味。

這款麥卡倫與 David Carson 合作的獨特作品，非常適合為意念創新的 Concept 系列畫下完美的句點。於 2017 年上市的 Concept No. 1 以超現實藝術為靈感，結合想像力與意識形態，創造出一個天馬行空的感官世界，沉醉其中。Concept No. 2 彙集音樂與威士忌，結合身兼 DJ 的麥卡倫釀酒師 Steven Bremner 的雙重熱情。而 Concept No.3 除了外盒上印有 David Carson 獨家設計的創作，酒瓶也貼有他設計的酒標，以及印有其簽名的品牌標誌。

《品飲筆記》

麥卡倫 Concept No.3 單一麥芽威士忌

香氣：香甜的新鮮洋梨和杏桃、溫和的橡木香料，伴隨溫潤的肉桂和嫩薑，香草和甜柑橘隨後浮現。

口感：新鮮蘋果和洋梨結合橡木香料和細緻的草香氣息，引領濃郁的奶油香草甜香浮現。

尾韻：中等甜度伴隨著滑順柔滑的糕點香氣。

A.B.V. 40.8%

【請理性飲酒，禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障】