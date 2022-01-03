麥卡倫暖心新春酒款 陪伴重要的人歡慶饗宴

由1824年創立，接近兩百年歷史的單一純麥威士忌麥卡倫，為了慶祝新年的到來，推出A Night On Earth In Scotland麥卡倫春宴系列—蘇格蘭新年單一麥芽威士忌。全球新年限量系列的首發酒款，以蘇格蘭霍格莫內（Hogmanay）慶典故事的歡樂氣氛為春季帶來喜悅。

麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess表示：「威士忌的香草甜味源自香濃的蘇格蘭奶油酥餅，一種傳統中霍格莫內時常贈送和享用的食物；而柳橙乾和辛香料的味道讓人想起整個節日期間充滿家中的味道和香氣。蘊藏著霍格莫內歡慶過去、現在和未來時所懷抱的希望和夢想，也傳達了一直以來，人類始終渴望與所愛的人共度特別時光的不變心願。」

這款具有濃郁蘇格蘭奶油酥餅風味的限量酒款，邀請知名日法插畫家Erica Dorn操刀為產品設計包裝；她以世界各地自古以來歡慶新年時皆常使用的火典儀式為靈感，創作出饒富趣味的抽象插畫，成為本酒款多層次創新包裝的一部分，為消費者提供獨特的開箱體驗。

Erica Dorn為大導演Wes Anderson電影團隊的御用設計師，曾擔任《布達佩斯大飯店》、《犬之島》、《法蘭西特派》等知名電影的平面視覺工作，同時也長期與世界各頂尖精品品牌合作。她以紅色代表歡樂、活力、吉祥和喜悅；藍色則想起蘇格蘭的冬夜，充滿和平與靜謐；最後，琥珀色—向軟奶油和新鮮出爐的奶油酥餅散發的甜美香氣致敬，這也是Sarah Burgess創造這款威士忌的靈感來源。

這款風味獨具的單一麥芽威士忌由精選的麥卡倫優質美國與歐洲雪莉橡木桶以及美國波本桶釀造而成，濃郁豐富且散發濃郁香甜的香草、棉花糖、烤蘋果及經典奶油酥餅風味。其柔軟絲滑的口感，展現出釀酒師過人的技巧，以及麥卡倫對工藝和頂級品質的堅持與承諾。

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。