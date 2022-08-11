10 KEY WORDS ABOUT GLEN SCOTIA 關於格蘭帝的十個關鍵字

一般社會上評價「成功者」的定義，不外乎從「事業」與「專業」這兩個「業」來觀察，以此評定男人成功與否的終極價值，許多人也因而兢兢業業，努力讓自己在事業或專業上獲得他人認同;當然，也有人不打算同於流俗，另闢蹊徑，走出自己的一條路，這條路或許不像傳統大眾認可的成功途徑那樣穩當，這些別人尚未探索的區域可能也是危機處處、荊棘密布，甚至連到底能不能邁向成功，也尚在未定之天，而 GLEN SCOTIA 格蘭帝也是這樣的品牌，今天 PRESTIGE 就帶你走入格蘭帝，探索屬於格蘭帝的經典秘密。

1832 年，格蘭帝酒廠在坎貝爾鎮成立，這個全盛時期有多達 35 家酒廠的威士忌重鎮，到 19 世紀末卻因為 大環境因素由盛而衰，格蘭帝酒廠也在百年裡數次關停又數次重開，格蘭帝也成為了蘇格蘭最神秘的酒廠之一。

作為坎貝爾鎮產區經典釀酒風格的傳承者，格蘭帝酒廠至今保留著原始的設計布局，從發酵罐到蒸餾室， 甚至倉庫的位置都能追溯到 1930 年代。不僅如此，在生產方式上格蘭帝也恪守傳統，確保生產出原汁原味的坎貝爾鎮產區威士忌的風味：一種交織著海鹽和豐富果香，與溫和煙燻味的完美平衡；酒廠選用 6 至 7 種麥芽作為原料，多數擁有不同程度的泥煤煙燻味，所以生產出的每款威士忌的香氣都各有風格，這也是屬於格蘭帝的「自我堅持」。

「走自己的路」說起來容易，但做起來不簡單。人為什麼會選擇這條未知之路？或許因為信念，也或許勇於挑戰，而這些不同流俗的思考與做法，雖然讓邁向成功的腳步變得艱難，但獲得的成就感也因此與眾不同， 讓人心生嚮往。今天，我們就帶大家走入坎貝爾鎮，近距離觀察這個蘇格蘭頗具風格酒廠的精彩面貌。

# 坎貝爾鎮的珍珠

格蘭帝位於坎貝爾鎮，是坎貝爾鎮最具歷史的酒廠之一。坎貝爾為該時期最重要的的造船業基地、漁業大港之一，在19世紀後期，曾經是整個英國人均收入最高， 最能賺錢的地方，更是連接蘇格蘭跟英格蘭、美國、加拿大的貿易中心，而且最多擁有 35 家蒸餾廠，號稱「世界威士忌首都」絕不為過。雖然後來因為禁酒令與蘇格 蘭威士忌產業大蕭條的打擊，坎貝爾鎮逐漸沒落，也讓蘇格蘭威士忌產業復甦後重心逐漸轉移到斯佩賽區，但作為曾經的威士忌之都，坎貝爾鎮仍是屬於威士忌的重要地標，而格蘭帝也在此境成為元老級的酒廠，也是坎 貝爾鎮惟三威士忌酒廠之一。

# 來自海洋的迷霧

格蘭帝所在的坎貝爾鎮，位於蘇格蘭西南方的琴泰半島(Kintyre Peninsula)南端，西側遠眺艾拉島、吉拉島，南邊隔海與北愛爾蘭相望，琴泰岬半島以「來自海洋的迷霧」聞名於世，加上格蘭帝酒廠的倉庫距離海 灣只有數百米，大西洋的海風經年吹拂著橡木桶，熟成中的酒液逐漸融入海風的味道，形成了格蘭帝單一麥芽威士忌特有的海鹽風格， 在品飲中能體會到微妙的鹹感與鮮味，這種特殊的海風氣息，一種交織著海鹽和豐富果香，與溫和煙燻味的完美平衡，相當精彩。

# 長時間發酵

麥芽原料經過研磨、糖化成為麥芽汁，加入酵母後靜置等待發酵，這是威士忌釀造過程中非常 重要的一個環節，影響威士忌的風味甚大。蘇格蘭大多數威士忌酒廠的發酵時間，幾乎均控制在 48 小時之內，而格蘭帝的平均發酵時間卻長達數倍的 100 個小時，在蘇格蘭威士忌酒廠中，算是相當罕見，而這樣長時間的發酵過程中會發生二次發酵，產生更多能讓酒體擁有各種風味的水果、 花草香氣的酯類物質，讓生產的單一麥芽威士忌果香濃郁、複雜，且有完整而綿長的尾韻風姿。

# 繼承維多利亞時代的風味

格蘭帝最具特色的，就是它直到現在都依循著傳統經典方式製作威士忌。格蘭帝保持坎貝爾鎮產區的釀酒傳統，本地陳釀儲存，確保生產出坎貝爾鎮麥芽威士忌風味。同時，格蘭帝只精取 30% 的酒心作為原酒，讓酒液更細緻純淨；設施上，格蘭帝的生產設施多數從 19 世紀保存至今，其中像是「body 研磨機」於 1954 年進廠，甚至糖化槽已將近 90 歲，可以說是相當「有歷史」的設備 「們」；除此之外，格蘭帝甚至保留著原始的設計布局，從發酵罐、蒸餾室，甚至倉庫的設置都能追溯到 1830 年代，讓格蘭帝威士忌不僅有著老蘇格蘭威士忌鮮明的獨特個性，豐厚油脂的酒體也創造出多變的風味與口感，將一百多年以來的坎貝爾傳統風味—交織著海鹽、豐富果香與溫和煙燻味的完美平衡，延續至今。

# 小蒸餾器

格蘭帝使用的蒸餾器只有一對，而且是傳統洋蔥型的鵝頸特製壺式蒸餾器，它們比一般酒廠所用的蒸餾器更小，產出的新酒有著厚實飽滿、油酯豐富的酒體；它整個蒸餾過程耗時 15-16 個小時，可以說是非常緩慢過程，也創造出更為純淨、芬芳的新酒酒液，從而展現屬於格蘭帝的細緻風味。

#100% 蘇格蘭大麥

格蘭帝使用的麥芽，是100%來自蘇格蘭，主要是來自於蘇格蘭東岸的大麥。現在的烈酒講究「Terroir (風土)」，強調的是一種在地特色的最大化呈現，透過一片土地上生長的作物與運用這些作物所打造的成品之所以與眾不同，是因為孕育他的這塊土地在各種風土條件的交會下是獨一無二的，當地居民因應這樣的特殊性發展出有別於他處的種植模式與製作傳統，這才打造出具有當地特色的產物，格蘭帝以來自於人與這片大地歷經數百數千年的緊密連結所創造的特殊性，無法被量化、亦無法被標準化，也創造了屬於自身的經典。

# 有鬼故事的神秘酒廠

格蘭帝最著名的傳說之一，其實是因為它是有「鬼故事」的神秘酒廠。1932 年（也有人說是 1930 年）， 當時的酒廠主人 Duncan McCallun 聽信詐騙集團的話， 孤注一擲地籌措了四萬英鎊的鉅款（一說六萬英鎊，折合今日幣值應該價值接近一億美金）期待用以持續經營酒廠，結果錢被騙走，生無可戀的 Duncan McCallun 在當地的 Crosshill Loch 在聖誕節前夕夜裡投水自盡。 不管真相如何，他的鬼魂開始在廠內遊蕩，每天天黑以 後，酒廠某些區域成為員工的禁地，沒人敢冒險踏入， 但也為格蘭帝的酒液中，注入了神秘而有趣的話題。

# 雙桶

「換桶」可以說是創造威士忌豐富、複雜風味的精彩技藝，透過這些橡木桶讓格蘭帝也創造了相當精彩而豐富的多元品項，尤其是每年坎貝爾鎮嘉年華格蘭帝都會推出以過桶為核心的「風味桶限定款」，而更經典的，則是熟成於美國波本桶內接著過桶至 Pedro Ximenez 雪莉桶 的 Glen Scotia Double Cask 格蘭帝雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，完美的平衡了豐厚的辛香料水果及隱約的海風香氣，從焦糖奶油、焦糖水果糖漿及橡木香氣，而後進入的太妃糖引領出蘋果及蜜桃風味的豐富香氣，入口酒體厚實香甜，層次感浮現的香氣與不甜而有力道的風格，是一款 可以體驗真正坎貝爾風格的單一麥芽蘇格蘭威士忌，這代表了格蘭帝的創新嘗試，既保留了屬於酒廠的經典基調， 更透過過桶創造了酒體的複雜感與個性特色，說是格蘭帝的經典技藝，也不為過。

# 桶陳技藝

格蘭帝受惠於羅曼德湖〈Loch Lomond〉集團的橡木桶政策，擁有多種不同類型的木桶可資運用，在格蘭帝的桶庫內，你可以發現各種類型的雪莉桶、紅酒桶、紅寶石波特桶、茶色波特桶、法國甜酒蘇玳桶、波爾多紅酒桶、PX 雪莉桶、Oloroso 雪莉桶和馬德拉桶等品項，酒窖內窖藏 12,000 個橡木桶，最經典的仍然是占桶陳比超過 99.9% 都是 初次波本桶，目前由酒廠經理 Iain McAlister 帶領 6 位員工 做出最高品質的新酒，年產量約 535,000 公升。

# 最佳威士忌蒸餾廠

格蘭帝在世界烈酒競賽常占有一席之地，代表其所創造的威士忌水準非凡。2022 的舊金山葡萄酒與烈酒大賽 〈International Wines and Spirits Competition〉中，格蘭帝雙桶單一麥芽威士忌就得到了金牌殊榮，往前延伸到前一年同樣是舊金山烈酒大賽中的格蘭帝 25 年單一麥芽威士忌 所獲得的世界最佳威士忌的殊榮〈Best in Show〉，這兩支好酒從 2016 年起就斬獲連連，獲得多項世界烈酒大獎，無怪乎格蘭帝在 2021 年蘇格蘭威士忌大賽〈Scottish Whisky Awards〉獲得「年度最佳蒸餾廠 Distillery of the Year」的 殊榮，可說是當之無愧。