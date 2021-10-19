格蘭利威 X 亞伯樂6桶珍稀單桶原酒 拍出天價2200萬元｜2021品藏單桶拍賣會 年度鉅獻

台灣威士忌市場發展日益成熟，讓單桶原酒的需求與身價皆不斷攀升，然而OB（Official Bottling原廠裝瓶）單桶原酒的釋出卻相當稀有。 The Glenlivet 格蘭利威攜手 Aberlour 亞伯樂舉辦的「品藏單桶拍賣會」，今年已邁入第 3 屆，不僅拍賣金額再創新高，拍賣桶藏的累計年份，也超過 4 個世紀。
本屆拍品之中，還出現了格蘭利威在台灣推出的最高年份單桶，高達 30 年的雪莉桶威士忌原酒。不僅展現格蘭利威對台灣市場的高度重視，對於熱衷雪莉桶威士忌的藏家來說，更是話題焦點。
《六桶珍稀單桶原酒 台灣藏家矚目焦點》
列入「 2021 品藏單桶拍賣會」拍品的雪莉桶單桶原酒，除了格蘭利威 30 年，還有格蘭利威 25 年、格蘭利威 17 年，以及亞伯樂 23 年。另有兩款精選的美國橡木桶單桶原酒：格蘭利威 21 年與亞伯樂 18 年。
格蘭利威的首席釀酒師艾倫．溫徹斯特（Alan Winchester）表示，每款格蘭利威「Single Cask Edition」單桶系列，都是釀酒團隊萬中選一的作品，風味相當具有酒廠代表性，且皆在桶中達到熟成巔峰。
亞伯樂的「Taiwan Exclusive Single Cask Edition」單桶系列，不僅傳承傳統製酒工藝，更堅持使用初次橡木桶進行熟成，呼應品牌在選桶的慧眼獨具，感受歲月成就出的珍稀佳釀。
《首創數位競標機制 品酩交易所現巧思》
格蘭利威攜手亞伯樂共同舉辦拍賣會，不僅代表匠心獨運的工藝堅持，也為台灣威士忌市場樹下新標竿。本次活動的總成交額，更首次超過 2200 萬元新台幣，刷新了最高紀錄。
單桶原酒向來有「一桶一世界」之稱，每桶都有截然不同的個性，格蘭利威也首創「品酩交易所」的活動主題，巧妙結合威士忌品酩與線上競標，讓買家能親自鑑賞每款拍品的獨特風味以及深沉變化與細膩層次，並輔以首創的「數位競標」模式，讓現場的買家可以透過電子系統進行競標，讓這場別開生面的拍賣會落下充滿驚喜的完美句點。
值得一提的是，當天拍賣會後還另行舉辦「品藏單桶品酩會」，將2020年拍出的6桶絕版珍釀，包括4桶格蘭利威單桶原酒，以及亞伯樂小批手作的2款珍稀原酒，分享給向隅的威士忌行家。
《格蘭利威 X 亞伯樂「 2021 品藏單桶拍賣會」拍賣品項》
|格蘭利威17年初次裝填雪莉桶單桶威士忌原酒
The Glenlivet 17 YO Single Cask Scotch Whisky
桶號：#14430
桶型：1st Fill Sherry Butt
蒸餾年份：2004/02
酒精濃度: 60%
預計裝瓶數：353瓶
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|格蘭利威21年初次裝填美國橡木桶單桶威士忌原酒
The Glenlivet 21 YO Single Cask Scotch Whisky
桶號：#29617
桶型：1st Fill American Oak Barrel
蒸餾年份：2000/07
酒精濃度: 53%
預計裝瓶數：189瓶
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|格蘭利威25年二次裝填雪莉桶單桶威士忌原酒
The Glenlivet 25 YO Single Cask Scotch Whisky
桶號：#38332
桶型：2nd Fill Sherry Butt
蒸餾年份：1996/03
酒精濃度: 55.63%
預計裝瓶數：491瓶
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|格蘭利威30年二次裝填雪莉桶單桶威士忌原酒
The Glenlivet 30 YO Single Cask Scotch Whisky
桶號：#93276
桶型：2nd Fill Sherry Butt
蒸餾年份：1991/08
酒精濃度: 53%
預計裝瓶數：419瓶
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|亞伯樂18年三次裝填美國橡木桶單桶威士忌原酒
Aberlour18 YO Single Cask Scotch Whisky
桶號：#17176
桶型：3rd Filled American Oak Barrel
蒸餾年份：2003/09
酒精濃度: 55%
預計裝瓶數：158瓶
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|亞伯樂23年三次裝填雪莉桶單桶威士忌原酒
Aberlour 23 YOSingle Cask Scotch Whisky
桶號：#2351
桶型：3rd Fill Sherry Butt
蒸餾年份：1998/03
酒精濃度：56.8%
預計裝瓶數：455瓶
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※ 警語：禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障