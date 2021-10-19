格蘭利威 X 亞伯樂6桶珍稀單桶原酒 拍出天價2200萬元｜2021品藏單桶拍賣會 年度鉅獻

台灣威士忌市場發展日益成熟，讓單桶原酒的需求與身價皆不斷攀升，然而OB（Official Bottling原廠裝瓶）單桶原酒的釋出卻相當稀有。 The Glenlivet 格蘭利威攜手 Aberlour 亞伯樂舉辦的「品藏單桶拍賣會」，今年已邁入第 3 屆，不僅拍賣金額再創新高，拍賣桶藏的累計年份，也超過 4 個世紀。

本屆拍品之中，還出現了格蘭利威在台灣推出的最高年份單桶，高達 30 年的雪莉桶威士忌原酒。不僅展現格蘭利威對台灣市場的高度重視，對於熱衷雪莉桶威士忌的藏家來說，更是話題焦點。

《六桶珍稀單桶原酒 台灣藏家矚目焦點》

列入「 2021 品藏單桶拍賣會」拍品的雪莉桶單桶原酒，除了格蘭利威 30 年，還有格蘭利威 25 年、格蘭利威 17 年，以及亞伯樂 23 年。另有兩款精選的美國橡木桶單桶原酒：格蘭利威 21 年與亞伯樂 18 年。

格蘭利威的首席釀酒師艾倫．溫徹斯特（Alan Winchester）表示，每款格蘭利威「Single Cask Edition」單桶系列，都是釀酒團隊萬中選一的作品，風味相當具有酒廠代表性，且皆在桶中達到熟成巔峰。

亞伯樂的「Taiwan Exclusive Single Cask Edition」單桶系列，不僅傳承傳統製酒工藝，更堅持使用初次橡木桶進行熟成，呼應品牌在選桶的慧眼獨具，感受歲月成就出的珍稀佳釀。

《首創數位競標機制 品酩交易所現巧思》

格蘭利威攜手亞伯樂共同舉辦拍賣會，不僅代表匠心獨運的工藝堅持，也為台灣威士忌市場樹下新標竿。本次活動的總成交額，更首次超過 2200 萬元新台幣，刷新了最高紀錄。

單桶原酒向來有「一桶一世界」之稱，每桶都有截然不同的個性，格蘭利威也首創「品酩交易所」的活動主題，巧妙結合威士忌品酩與線上競標，讓買家能親自鑑賞每款拍品的獨特風味以及深沉變化與細膩層次，並輔以首創的「數位競標」模式，讓現場的買家可以透過電子系統進行競標，讓這場別開生面的拍賣會落下充滿驚喜的完美句點。

值得一提的是，當天拍賣會後還另行舉辦「品藏單桶品酩會」，將2020年拍出的6桶絕版珍釀，包括4桶格蘭利威單桶原酒，以及亞伯樂小批手作的2款珍稀原酒，分享給向隅的威士忌行家。

《格蘭利威 X 亞伯樂「 2021 品藏單桶拍賣會」拍賣品項》

格蘭利威 17 年初次裝填雪莉桶單桶威士忌原酒

The Glenlivet 17 YO Single Cask Scotch Whisky

桶號： #14430

桶型： 1st Fill Sherry Butt

蒸餾年份： 2004/02

酒精濃度 : 60%

預計裝瓶數： 353 瓶 香氣：甜美的葡萄乾、黑巧克力、焦糖榛果醬，揉合些許鹹香的海鹽焦糖醬及薑的淡淡辛香。 口感：深色櫻桃的飽滿果香，揉合西洋梨奶酥的香氣，接著浮現出肉桂、丁香及溫暖的辛香。 尾韻：悠長、溫暖的辛香料氣息。



格蘭利威 21 年初次裝填美國橡木桶單桶威士忌原酒

The Glenlivet 21 YO Single Cask Scotch Whisky

桶號： #29617

桶型： 1st Fill American Oak Barrel

蒸餾年份： 2000/07

酒精濃度 : 53%

預計裝瓶數： 189 瓶 香氣：甜美血橙揉合香草卡士達醬的香氣，隨後則是核桃與巧克力的氣息。 口感：多汁蜜桃、西洋梨及蜜瓜，伴隨著香橙及烘烤過的橡木香氣。 尾韻：悠長而甜美的果香。



格蘭利威 25 年二次裝填雪莉桶單桶威士忌原酒

The Glenlivet 25 YO Single Cask Scotch Whisky

桶號： #38332

桶型： 2nd Fill Sherry Butt

蒸餾年份： 1996/03

酒精濃度 : 55.63%

預計裝瓶數： 491 瓶 香氣：散發蜜桃、多汁的紅蘋果與深色櫻桃的香甜果香，融合甘草、杏仁餅乾及花蜜的多層次香氣。 口感：馥郁的黑巧克力、咖啡蛋糕、葡萄乾風味，伴隨柑橘皮，以及剛磨碎的肉豆蔻滋味。 尾韻：尾韻綿長，溫暖迷人。



格蘭利威 30 年二次裝填雪莉桶單桶威士忌原酒

The Glenlivet 30 YO Single Cask Scotch Whisky

桶號： #93276

桶型： 2nd Fill Sherry Butt

蒸餾年份： 1991/08

酒精濃度 : 53%

預計裝瓶數： 419 瓶 香氣：濃郁的香草香氣，融合豐富的手工橘子果醬，成熟的芒果、草莓及巧克力牛奶的香氣。 口感：紅蘋果、蜂蜜巧克力和甜橡木，伴隨溫暖的薑與肉桂的香料氣息。 尾韻：尾韻甜美而帶著些許辛香味。



亞伯樂 18 年三次裝填美國橡木桶單桶威士忌原酒

Aberlour18 YO Single Cask Scotch Whisky

桶號： #17176

桶型： 3rd Filled American Oak Barrel

蒸餾年份： 2003/09

酒精濃度 : 55%

預計裝瓶數： 158 瓶 香氣：香氣甜美，帶有杏桃及蘋果果醬的香氣，伴隨著奶油香草和蜂蜜氣息。 口感：果香濃郁，可以感受到燉紅蘋果、甜橙和淡淡的檸檬味。 尾韻：尾韻悠長而甜美。



亞伯樂 23 年三次裝填雪莉桶單桶威士忌原酒

Aberlour 23 YOSingle Cask Scotch Whisky

桶號： #2351

桶型： 3rd Fill Sherry Butt

蒸餾年份： 1998/03

酒精濃度： 56.8%

預計裝瓶數： 455 瓶 香氣：香氣甜美而濃郁，伴隨著甜橙、萊姆雪酪和蜂蜜的香甜氣息。 口感：果香濃郁，帶有洋梨、杏桃和橘子果醬的香氣，及些許肉桂和薑的平衡辛香風味。 尾韻：餘味悠長，帶有微微的香料味。



※ 警語：禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障