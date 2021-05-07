2021最新亞洲50大酒吧地圖(台北版)出爐：台灣 4 間上榜酒吧都在大安區！

由世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍吳盈憲Nick Wu所創立的Bar Mood Taipei，以創意調酒聞名，並且擅長使用台灣在地食材，總是能給賓客帶來驚喜。在Bar Mood，小編私心推薦一定要試試「妒忌」這杯以毛豆為軸的創意調酒，絕對顛覆你對毛豆的想像，值得一試！