2021最新亞洲50大酒吧地圖(台北版)出爐：台灣 4 間上榜酒吧都在大安區！

就在昨日（5/6），「亞洲50大酒吧 （Asia’s 50 Best Bars）」獲獎名單於線上正式揭曉，本屆冠軍由來自香港的「COA」奪得，而台灣總共有4間酒吧榜上有名，分別是 #4 Indulge Bistro餐酒館、#17 Bar Mood、#19 Room By Le Kief 以及 #24 AHA SALOON。PRESTIGE這次也將四間酒吧集結整理，為讀者們獨家繪製2021最新亞洲50大酒吧地圖(台北版)，這個周末就跟我們一起到東區體驗亞洲50大酒吧的魅力。
Indulge Bistro餐酒館是台灣唯一同時榮獲米其林評鑑、以及世界與亞洲50大的餐酒館。由 Aki Wang 領軍，從 2017 年攻進亞洲50大酒吧榜單後，2020年得到第4名，2021年持續穩坐，實力相當堅定！
由世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍吳盈憲Nick Wu所創立的Bar Mood Taipei，以創意調酒聞名，並且擅長使用台灣在地食材，總是能給賓客帶來驚喜。在Bar Mood，小編私心推薦一定要試試「妒忌」這杯以毛豆為軸的創意調酒，絕對顛覆你對毛豆的想像，值得一試！
ROOM by Le Kief 是台北知名酒吧 Le Kief 菱玖洋服的最新力作，以風味實驗室為創作靈感，將嗅覺、視覺，以及味覺相互融合，突破你對酒吧的刻板印象。在這裡你喝不到經典調酒，每季會更換九款獨家調酒，款款緊扣當季主題，適合喜歡擁有驚喜品飲體驗的人！
AHA Saloon是間極具個性的酒吧，一入門酒可以看到大大的「喝就對了」匾額，讓人感受到AHA Saloon霸氣的喝酒宣言。2019年首次入榜，2020年拿下亞洲50大酒吧的第10名，2021年再度進入亞洲50大酒吧名單，實力依舊是不容小覷。