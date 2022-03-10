60 Years Under Ground｜一期一會珍釀浪漫

By Jasmine Ko
10 Mar 2022
60 Years Under Ground｜一期一會珍釀浪漫
Wine & Dine
60 Years Under Ground｜一期一會珍釀浪漫

為了慶祝釀酒大師Dennis Malcolm在酒廠工作超過一甲子的傳奇生涯，格蘭冠Glen Grant宣布推出限量版60年單一麥芽威士忌。Dennis Malcolm於1946年在格蘭冠酒廠出生，從十五歲起便跟隨祖父及父親的腳步，開始其釀造威士忌的旅程，成為蘇格蘭從業時間最長的釀酒師之一。

對於他的六十週年紀念，Dennis 表示：「格蘭冠於我而言就是一種生活，我命中註定就屬於它。」在擔任調酒師期間，Dennis創造出格蘭冠獨特的風格。經由他的創新與發展，使得格蘭冠的酒款屢獲殊榮；Dennis在2014年入選《Whisky Magazine》名人堂，隔年2015年因其成就而獲得首座《Spirit of Speyside》獎項。並於同年獲得《Whisky Advocate》終身成就獎及「國際葡萄酒與烈酒大賽」的蘇格蘭威士忌產業大獎。

因其在格蘭冠的精心工藝和貢獻，於2016年獲英國女王伊利沙白二世頒發大英帝國最優秀官佐勳章(Officer of the Most Excellent Order)；格蘭冠為表彰他無以倫比的貢獻，特別發表這款從酒液到酒器，處處彰顯大師匠心的格蘭冠60年。
於1960年10月23日入桶的酒液，在初次裝填的Oloroso雪莉橡木酒桶中，伴隨Dennis Malcolm六十年酒廠生涯，沉靜於酒窖中近兩萬兩千個晝夜。酒液在傳統石頭堆砌的倉庫中慢慢熟成。在他從業滿60周年的紀念日當天，為了致敬此激動人心的時刻，Dennis步入由格蘭冠酒廠創始人一John和James兄弟於19世紀所建且擁有180年悠久歷史的格蘭冠倉庫；親手從5040號酒桶中，抽取了第一杯格蘭冠60年單一麥芽威士忌。他在品飲時表示，此款稀世珍釀呈現了不可思議的醇厚與馥郁，是他所品嚐過最好的威士忌，絕對為其釀酒生涯的顛峰之作。

全球僅有360瓶的稀世珍釀，裝入人工吹製的水晶瓶中，且每個水晶酒瓶都擁有其單獨的編號並裝於精選的胡桃木盒，盡顯奢華。酒體以非冷凝過濾，52.8%的原桶酒精強度裝瓶；聞香時會先感受到充滿活力的塞維利亞苦橙香氣，隨之為馥郁水果與堅果氣息，同時綴以杏子、桃子、葡萄乾、山核桃與一絲雪茄香氣。入口後有如水果蛋糕的甜美風味，其後亦有黑巧克力與太妃糖之香甜均衡交織融合；尾韻則散發無花果、蜜棗、甘草及一絲絲煙燻氣息，連綿悠長，回味無窮。

瓶身設計靈感源於格蘭冠引以為傲之細高管銅質蒸餾器的外觀，並附上一款造型精美的實心水晶瓶塞，靈感取自於酒廠蒸餾器的天鵝頸，造型雅致迷人，尊榮不凡。木盒中還附有格蘭冠首席釀酒大師Dennis Malcolm親筆簽名的認證證書以彰顯身份。建議售價台幣898,000。

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。

Glen Grant 格蘭冠 Dennis Malcolm 全球限量360瓶 60年雪莉桶單一純麥

Jasmine Ko
Spirits scotch whisky single malt
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