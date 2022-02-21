BARHUNTER GO！走春逛 Bar 品慕赫，迎向 More Luck！

By Gershwin Chang
Managing Editor
21 Feb 2022
BARHUNTER GO！走春逛 Bar 品慕赫，迎向 More Luck！
Wine & Dine
BARHUNTER GO！走春逛 Bar 品慕赫，迎向 More Luck！

揮別 2021 尷尬而鬱悶的一年，2022 的新開始更需要充滿活力地邁向新局，新年度的起始，親朋好友一同舉杯歡慶新年到來，用有「More Luck」諧音寓意的慕赫 Mortlach 帶來新春好兆頭，再好不過了。今年開春，慕赫 Mortlach 單一麥芽威士忌攜手 62 家個性酒吧邀你走春逛 Bar，帶給大家 More Luck 的 2022！

創立於 1823 年的慕赫，可以說是威士忌界相當有個性的品牌。作為威士忌首都—蘇格蘭斯貝賽區的達夫鎮中首座擁有合法執照的酒廠，慕赫可說是見證了威士忌的輝煌歷史，也影響了整個威士忌產業，知名威士忌專家 Dave Broom 也將其譽為「達夫鎮的野獸 The Beast of Dufftown」；而慕赫的「精彩」，來自其獨一無二的 2.81 蒸餾工藝，經過代代相傳「煉金術」般的反覆蒸餾，造就了有別於斯貝賽區其他酒廠的獨特風情，淬煉出有如肉脂般鮮甜，馥郁醇厚、層次豐富的酒液。對於深度品酩者來說，可以說是精彩至極的佳釀，不管是獨自品味或是與三五好友舉杯歡慶，都是相當精彩且具優雅風格的獨特選擇。

知名威士忌專家 Dave Broom 將慕赫譽為「達夫鎮的野獸  The Beast of Dufftown」，這樣的精彩來自其獨一無二的 2.81 蒸餾工藝，經過代代相傳「煉金術」般的反覆蒸餾，造就了有別於斯貝賽區其他酒廠的獨特風情。

2022 年，在中華文化傳統十二生肖中被稱為「虎年」，慕赫 Mortlach 在新年之初，邀請 BARHUNTER 一同品嘗「達夫鎮的野獸」，揪團好友慶祝虎年到來，在新春初始就迎向好運，用有「More Luck」諧音寓意的慕赫帶來新春好兆頭！只要三個步驟，你就可以在全台 62 家酒吧體驗屬於慕赫的精彩美好。

走春品慕赫，透過 BARHUNTER Go 活動可以有機會品嚐到慕赫 12 / 16 / 18 年三小福套組，一次享受慕赫不同年份經典風味。

首先，歡迎你加入「帝亞吉歐威士忌會所」的 Line 官方帳號，並點擊 BARHUNTER GO！活動頁面，即可取得 Welcome Shot 慕赫 12 年試飲兌換券，以及獲得 62 家酒吧店家的半片圖章；而後你只要在任何一家店家點選帝亞吉歐旗下相關的單杯與調酒，就可以獲得店家完整圖章，集滿兩個圖章後，即可兌換慕赫限量瓶頭，共有「新年款」與「台灣獨獻款」，一同品嘗全新慕赫 12 年台灣獨獻款之外，又能收藏到稀少罕見的瓶頭，一舉數得，慕赫粉千萬別錯過。

慕赫限量「新年款」與「台灣獨獻款」瓶頭，*款式隨機贈送，數量有限，贈完為止。

除此之外，另有 13 間酒吧提供專屬的慕赫 12 / 16 / 18 年三小福套組，讓慕赫愛好者可以一次品味不同年份的慕赫單一麥芽威士忌，享受來自於「達夫鎮的野獸」的不同風情。這 13 家酒吧包括近期在 Netflix《午夜亞洲》現身、述說台北酒吧美好的 Aki Wang 創辦的「INDULGE Bistro」，台南最具特色的專業威士忌酒吧—「威夢旅人」，或是嘉義市唯一的 Speakeasy Bar —「O’my Bar」等，都是相當具有個性且對威士忌有獨特觀點的個性酒吧，揪三五好友們與慶祝虎年到來，點選慕赫三小福來品嘗這精采的邂逅。

全台 13 間酒吧提供專屬的慕赫 12 / 16 / 18 年三小福套組，讓慕赫愛好者可以一次品味不同年份的慕赫單一麥芽威士忌，享受來自於「達夫鎮的野獸」的不同風情。

了解更多：https://bit.ly/barhunter_mortlach

「三小福套組」特色酒吧：

INDULGE Bistro

隱身在復興南路巷裡的 INDULGE Bistro 實驗創新餐酒館，是頗受品飲者歡迎的個性餐酒館，曾獲米其林評鑑餐盤推薦、世界調酒大賽冠軍的專業調酒與亞洲 50 大酒吧的榮耀，由台灣著名調酒師 Aki Wang 創辦。

威夢旅人

威夢旅人是台南以威士忌為核心的經典餐酒館，除了有超過 300 種的威士忌單杯可供品飲者品嚐外，以威士忌為基酒的調酒、以威士忌入菜或搭餐的私廚料理也相當精彩，不管是剛剛接觸威士忌的新朋友或是深度品飲者，都可以在這裡找到屬於他們的威士忌之夢。

O’my bar

位於嘉義市國華街，O’my bar 是隱藏在巷弄中的 Speakeasy Bar。用心打造、帶著爵士和鄉村風格的音樂的空間，從個性調酒、紅白酒到威士忌，這裡的選擇多元，是個靜謐、放鬆也歡樂的個性空間。

如果你期待其他不一樣的體驗，你也可以在下列酒吧中，體驗慕赫的美好。

活動指定酒吧一覽：https://bit.ly/barhunter_bars

威夢旅人 台南市中西區民族路二段28
Le Bistro D’ours 我們的小酒館 高雄市鼓山區篤敬路13
晚風 高雄市左營區明誠二路505
Izakaya＆Bar 台北市大安區光復南路452
Zoo KeepeR 台北市大安區樂利路641
INDULGE Bistro 台北市大安區復興南路一段21911
SoShow Bar & Restaurant 台北市中山區中山北路一段472F
Bar Halfway There 台北市大安區文昌街242
KC Taipei 台北市松山區敦化南路一段21-3
Bar True 初 台北市大安區忠孝東路四段2161120
Manners Club 嘉義市西區新民路377-1
O’my bar 嘉義市西區國華街332-13
K.D Bistro Taipei 台北市大安區光復南路346巷21號

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【禁止酒駕，未滿 18 歲請勿飲酒】

慕赫 Mortlach 2.81蒸餾工藝 MoreLuck BARHUNTERGO

Gershwin Chang
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學得很雜，玩得也很雜，自認「樣樣通，樣樣稀鬆」，但仍是是頗具社會關懷、文藝風格、科技創新與創意思維的法律人。
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