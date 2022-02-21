BARHUNTER GO！走春逛 Bar 品慕赫，迎向 More Luck！

揮別 2021 尷尬而鬱悶的一年，2022 的新開始更需要充滿活力地邁向新局，新年度的起始，親朋好友一同舉杯歡慶新年到來，用有「More Luck」諧音寓意的慕赫 Mortlach 帶來新春好兆頭，再好不過了。今年開春，慕赫 Mortlach 單一麥芽威士忌攜手 62 家個性酒吧邀你走春逛 Bar，帶給大家 More Luck 的 2022！

創立於 1823 年的慕赫，可以說是威士忌界相當有個性的品牌。作為威士忌首都—蘇格蘭斯貝賽區的達夫鎮中首座擁有合法執照的酒廠，慕赫可說是見證了威士忌的輝煌歷史，也影響了整個威士忌產業，知名威士忌專家 Dave Broom 也將其譽為「達夫鎮的野獸 The Beast of Dufftown」；而慕赫的「精彩」，來自其獨一無二的 2.81 蒸餾工藝，經過代代相傳「煉金術」般的反覆蒸餾，造就了有別於斯貝賽區其他酒廠的獨特風情，淬煉出有如肉脂般鮮甜，馥郁醇厚、層次豐富的酒液。對於深度品酩者來說，可以說是精彩至極的佳釀，不管是獨自品味或是與三五好友舉杯歡慶，都是相當精彩且具優雅風格的獨特選擇。

2022 年，在中華文化傳統十二生肖中被稱為「虎年」，慕赫 Mortlach 在新年之初，邀請 BARHUNTER 一同品嘗「達夫鎮的野獸」，揪團好友慶祝虎年到來，在新春初始就迎向好運，用有「More Luck」諧音寓意的慕赫帶來新春好兆頭！只要三個步驟，你就可以在全台 62 家酒吧體驗屬於慕赫的精彩美好。

首先，歡迎你加入「帝亞吉歐威士忌會所」的 Line 官方帳號，並點擊 BARHUNTER GO！活動頁面，即可取得 Welcome Shot 慕赫 12 年試飲兌換券，以及獲得 62 家酒吧店家的半片圖章；而後你只要在任何一家店家點選帝亞吉歐旗下相關的單杯與調酒，就可以獲得店家完整圖章，集滿兩個圖章後，即可兌換慕赫限量瓶頭，共有「新年款」與「台灣獨獻款」，一同品嘗全新慕赫 12 年台灣獨獻款之外，又能收藏到稀少罕見的瓶頭，一舉數得，慕赫粉千萬別錯過。

除此之外，另有 13 間酒吧提供專屬的慕赫 12 / 16 / 18 年三小福套組，讓慕赫愛好者可以一次品味不同年份的慕赫單一麥芽威士忌，享受來自於「達夫鎮的野獸」的不同風情。這 13 家酒吧包括近期在 Netflix《午夜亞洲》現身、述說台北酒吧美好的 Aki Wang 創辦的「INDULGE Bistro」，台南最具特色的專業威士忌酒吧—「威夢旅人」，或是嘉義市唯一的 Speakeasy Bar —「O’my Bar」等，都是相當具有個性且對威士忌有獨特觀點的個性酒吧，揪三五好友們與慶祝虎年到來，點選慕赫三小福來品嘗這精采的邂逅。

了解更多：https://bit.ly/barhunter_mortlach

「三小福套組」特色酒吧：

INDULGE Bistro

威夢旅人

O’my bar

如果你期待其他不一樣的體驗，你也可以在下列酒吧中，體驗慕赫的美好。

活動指定酒吧一覽：https://bit.ly/barhunter_bars

威夢旅人 台南市中西區民族路二段 28 號 Le Bistro D’ours 我們的小酒館 高雄市鼓山區篤敬路 13 號 晚風 高雄市左營區明誠二路 505 號 Izakaya＆Bar 台北市大安區光復南路 452 號 Zoo KeepeR 台北市大安區樂利路 64 號 1 樓 INDULGE Bistro 台北市大安區復興南路一段 219 巷 11 號 SoShow Bar & Restaurant 台北市中山區中山北路一段 47 號 2F Bar Halfway There 台北市大安區文昌街 24 號 2 樓 KC Taipei 台北市松山區敦化南路一段 21-3 號 Bar True 初 台北市大安區忠孝東路四段 216 巷 11 弄 20 號 Manners Club 嘉義市西區新民路 377-1 號 O’my bar 嘉義市西區國華街 332-13 號 K.D Bistro Taipei 台北市大安區光復南路346巷21號

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【禁止酒駕，未滿 18 歲請勿飲酒】