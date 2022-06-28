Breaking Through The Classic | 突破舌尖記憶的美好再現

醇厚的單一純麥，亦或充滿故事的威士忌調酒，兩者皆能品味人生；有百年傳承釀酒智慧的麥卡倫，以經典製作經典調酒迸發出更讓人無法抗拒的悠長餘味。於1800年即出現的經典調酒，每一款背後均有一個非凡的故事，透過麥卡倫雙雪莉桶帶來全新的味覺體驗。

「經典」意謂著歷久彌新不退流行之涵義，在調酒中能最能代表這個意義的調酒便是”Old Fashioned”；麥卡倫邀請全台頂尖酒吧，於2022年夏天推出麥卡倫雙雪莉桶經典調酒，呈現出俐落簡約如英國紳仕般的Old Fashioned，從獨特的黃金色調中感受到清爽柑橘及溫潤辛香的完美平衡。而歷史更為悠久的Whiskey Sour，在雙雪莉桶12年的勾勒下，展現出如奶油糖果般的纖細風味，脆爽蘋果的甜香風格；重新解構經典調酒，並賦予其不同凡響的新魅力。

今夏為了致敬「經典再創新」的經典調酒和勇敢邁進並不斷創新的人，麥卡倫特別集合全台特色酒吧，於2022/6/20-2022/7/31推出「麥卡倫經典調酒月」活動，以雙雪莉桶12年為基底所創作出的經典調酒，無論哪一款，每一啜飲都能讓你感受極致完美有如動感旋律所創造的獨特感官饗宴！

注重生活儀式感的高爾宣，在閒暇之於與朋友相聚時，也經常以一杯經典調酒做為開端，做為放鬆心情的儀式感，其中，以威士忌做為基底的經典調酒更是首選。「我很喜歡威士忌馥郁香氣與溫潤口感，就像是樂譜上的音符，帶出一首首動人的曲子」，對他而言「用一個字來形容好的威士忌調酒就是grooving，就像一段很有律動感的旋律，喝起來會讓人很開心，並感受到威士忌調酒豐富的多層次節奏，帶給人愉快放鬆的感覺」。每次完成創作或MV拍攝錄製工作，特別喜歡約工作人員及夥伴們一起喝一杯，在杯觥交錯間，彼此的感情與默契更加緊密，也對下一次的創作作品鋪墊更好的助力。高爾宣說「人活著就是要不斷嘗試，不斷體驗，不斷感受，生命才會更豐富，透過體驗嘗試你終將找到你所愛」。

不斷追求卓越即是成就偉大的秘訣，麥卡倫雙雪莉桶單一麥芽威士忌的誕生就是一段跨海追求卓越的旅程。為了尋求更新的體驗與突破，特跨越數千英里找到美國的新鮮白橡木，並耗費時間與人力運送到西班牙手工打造成桶，再以oloroso雪莉桶潤桶後，送回蘇格蘭熟成新酒至少十二年以上，待熟成狀態臻於完美，才將此100%美國白橡木雪莉桶原酒與100%歐洲紅橡木雪莉桶原酒融合，創作出獨特誘人有奶油糖、太妃糖、柑橘等風味的威士忌，再承接麥卡倫經典的雪莉酒及橡木桶濃郁馨香，因而誕生出200%『麥卡倫雙雪莉桶12年單一麥芽威士忌』。以如此濃郁醇香的基酒來調製Old Fashioned、Whisky Sour、Manhattan等最受歡迎經典調酒，帶給味蕾豐富的體驗。

活動資訊：

麥卡倫經典調酒月

活動日期：2022/6/20-2022/7/31

活動辦法：凡於活動期間至指定酒吧點購麥卡倫經典調酒，即可獲得2點，集滿5點可兌換「麥卡倫雙雪莉桶12年」乙杯。

(本活動需加入麥卡倫LINE官方帳號方可進行，活動期間每人最高可兌換5次)

加入麥卡倫LINE官方帳號，查詢全台特色酒吧及了解更多活動內容：https://bit.ly/3xJvyQP

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。