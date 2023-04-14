Diageo World Class 2022全球調酒冠軍，以火、水、風、土為創作主題，與台灣調酒師分享調酒靈感

2022年World Class「世界頂尖調酒大賽」冠軍Adrián Michalčík受帝亞吉歐之邀展開為期10天的亞洲之旅，以蘇格登單一麥芽威士忌為主題，帶來嶄新的風味體驗，並與台灣在地調酒師互相切磋及勉勵

由全球知名烈酒集團帝亞吉歐所舉辦的World Class為全世界最具代表性的調酒比賽，並有著「調酒界的奧斯卡」的美譽。自2009年開始，World Class的足跡踏遍60多個國家，培訓超過400,000名調酒師，持續發掘世界上的調酒師新星。同時，World Class也對台灣的酒吧文化產生啟發與影響，透過多樣化的賽事設計培養調酒師們宏觀視野，比賽項目包羅萬象，例如餐酒搭配融合在地食材、吧台設計、速度賽及環保永續等主題，讓參與比賽的選手們不僅展現精湛調酒手藝，也更加關注環境議題，養成多元包容的思維與獨特的個人魅力。

今年，2022年World Class「世界頂尖調酒大賽」冠軍Adrián Michalčík受帝亞吉歐之邀展開為期10天的亞洲之旅，以蘇格登單一麥芽威士忌為主題，帶來嶄新的風味體驗，並與台灣在地調酒師互相切磋及勉勵。

首次來到台灣的Adrián便對於台灣食材風土滋味十分驚艷，在品嚐過台灣獨獻的蘇格登醇金13年之後，形容這支酒款是迷人且細緻的黃金寶藏，對於其貴腐甜白酒桶所帶出的多重層次、穿透力十足的迷人果香感到驚艷，入口後口腔中富含香草、香梨及蜜桃的香氣以及些許辛香料的尾韻久久不散。此次更特別以蘇格登醇金13年以及來自自然的四大元素：火、水、風、土為創作靈感，創作四款調飲，呼應蘇格登醇金13年工藝精神與風味象限。透過大師之手，體驗歡聚之樂。

Adrián Michalčík曾是一名職業曲棍球運動員，目前於挪威奧斯陸Amerikalinjen精品酒店屢獲殊榮的Pier 42酒吧擔任調酒總監，十分熱愛調酒的工作的Adrián，尤其專精以威士忌為基底的設計，並且深度著墨於餐點與調酒之間的搭配。此次以蘇格登醇金13年台灣獨獻版為發想，運以WATER/AIR/FIRE/EARTH為主題設計四款調酒。

「WATER」主調：花香調

蘇格登醇金13年、青蘋果利口酒、接骨木利口酒、干雪利酒、茉莉花茶

創作理念來自於蘇格登LOGO當中經典的鮭魚悠遊於純淨水質，而蘇格登Glen Ord傳奇酒廠走過180年歷史，以被譽為「天地之水」的純淨水源作為工藝之始，而水為一切生機的來源，為大地植入植物花草各種生命，此款調飲以「天地之水」為創作靈感，帶來花草般清新感受。

「AIR」主調：草本調

蘇格登醇金13年（以紫蘇浸泡）、氣泡酒、香草、蜂蜜、龍舌蘭糖漿

蘇格蘭的風土也成為影響酒液極深的元素之一，蘇格登醇金13年融合了蘇格蘭高地區威士忌的醇厚口感，與來自法國波爾多的醇金貴腐甜白酒桶過桶帶來的清甜果香，透過Adrián Michalčík的調飲創作，感受醇金13年的酒液層次深度。

「EARTH」主調：Umami

蘇格登醇金13年、波特酒、香料紅酒濃縮液、莓果糖漿、巧克力利口酒

蘇格登取用來自蘇格蘭高地的肥沃黑島所產的大麥，因黑土滋養而香氣馥郁，大麥與水經過以酒廠世代傳承的長時間發酵，為蘇格登酒液帶來無與倫比的細緻風格。這款調飲具有鮮味與甜味特點，非常適合作為甜點後的餐後酒。

「FIRE」主調：濃郁煙燻

蘇格登醇金13年、苦艾酒（以烤紅椒浸泡）、雪莉酒、香甜酒、香蕉糖漿

蘇格登以其緩慢蒸餾製酒工藝最為著名，以緩慢蒸餾拉長與銅對話時間，讓酒體更加圓潤滑順，淬湅出蘇格登的至臻精華。火同時也代表著製酒師對創作的熱情，不斷探索新知、追求完美，如醇金13年透過醇金貴腐甜白桶的選桶、養桶工藝，追求橡木桶更極致的風味呈現，為威士忌迷提供最絢爛的萬千豐味。