facebook

Diageo World Class 2022全球調酒冠軍，以火、水、風、土為創作主題，與台灣調酒師分享調酒靈感

By Mick Wu
Managing Editor
14 Apr 2023
Diageo World Class 2022全球調酒冠軍，以火、水、風、土為創作主題，與台灣調酒師分享調酒靈感
Wine & Dine
Diageo World Class 2022全球調酒冠軍，以火、水、風、土為創作主題，與台灣調酒師分享調酒靈感

2022World Class「世界頂尖調酒大賽」冠軍Adrián Michalčík受帝亞吉歐之邀展開為期10天的亞洲之旅，以蘇格登單一麥芽威士忌為主題，帶來嶄新的風味體驗，並與台灣在地調酒師互相切磋及勉勵

由全球知名烈酒集團帝亞吉歐所舉辦的World Class為全世界最具代表性的調酒比賽，並有著「調酒界的奧斯卡」的美譽。自2009年開始，World Class的足跡踏遍60多個國家，培訓超過400,000名調酒師，持續發掘世界上的調酒師新星。同時，World Class也對台灣的酒吧文化產生啟發與影響，透過多樣化的賽事設計培養調酒師們宏觀視野，比賽項目包羅萬象，例如餐酒搭配融合在地食材、吧台設計、速度賽及環保永續等主題，讓參與比賽的選手們不僅展現精湛調酒手藝，也更加關注環境議題，養成多元包容的思維與獨特的個人魅力。

2022年World Class冠軍Adrián Michalčík以蘇格登醇金13年台灣獨獻版創作調酒

今年，2022World Class「世界頂尖調酒大賽」冠軍Adrián Michalčík受帝亞吉歐之邀展開為期10天的亞洲之旅，以蘇格登單一麥芽威士忌為主題，帶來嶄新的風味體驗，並與台灣在地調酒師互相切磋及勉勵。

首次來到台灣的Adrián便對於台灣食材風土滋味十分驚艷，在品嚐過台灣獨獻的蘇格登醇金13年之後，形容這支酒款是迷人且細緻的黃金寶藏，對於其貴腐甜白酒桶所帶出的多重層次、穿透力十足的迷人果香感到驚艷，入口後口腔中富含香草、香梨及蜜桃的香氣以及些許辛香料的尾韻久久不散。此次更特別以蘇格登醇金13年以及來自自然的四大元素：火、水、風、土為創作靈感，創作四款調飲，呼應蘇格登醇金13年工藝精神與風味象限。透過大師之手，體驗歡聚之樂。

Adrián Michalčík曾是一名職業曲棍球運動員，目前於挪威奧斯陸Amerikalinjen精品酒店屢獲殊榮的Pier 42酒吧擔任調酒總監，十分熱愛調酒的工作的Adrián，尤其專精以威士忌為基底的設計，並且深度著墨於餐點與調酒之間的搭配。此次以蘇格登醇金13年台灣獨獻版為發想，運以WATER/AIR/FIRE/EARTH為主題設計四款調酒。

Adrián Michalčík在品嚐過台灣獨獻的蘇格登醇金13年之後，形容蘇格登醇金13年是迷人且細緻的黃金寶藏

WATER」主調：花香調
蘇格登醇金13年、青蘋果利口酒、接骨木利口酒、干雪利酒、茉莉花茶

創作理念來自於蘇格登LOGO當中經典的鮭魚悠遊於純淨水質，而蘇格登Glen Ord傳奇酒廠走過180年歷史，以被譽為「天地之水」的純淨水源作為工藝之始，而水為一切生機的來源，為大地植入植物花草各種生命，此款調飲以「天地之水」為創作靈感，帶來花草般清新感受。

AIR」主調：草本調
蘇格登醇金13年（以紫蘇浸泡）、氣泡酒、香草、蜂蜜、龍舌蘭糖漿

蘇格蘭的風土也成為影響酒液極深的元素之一，蘇格登醇金13年融合了蘇格蘭高地區威士忌的醇厚口感，與來自法國波爾多的醇金貴腐甜白酒桶過桶帶來的清甜果香，透過Adrián Michalčík的調飲創作，感受醇金13年的酒液層次深度。

EARTH」主調：Umami
蘇格登醇金13年、波特酒、香料紅酒濃縮液、莓果糖漿、巧克力利口酒

蘇格登取用來自蘇格蘭高地的肥沃黑島所產的大麥，因黑土滋養而香氣馥郁，大麥與水經過以酒廠世代傳承的長時間發酵，為蘇格登酒液帶來無與倫比的細緻風格。這款調飲具有鮮味與甜味特點，非常適合作為甜點後的餐後酒。

FIRE」主調：濃郁煙燻
蘇格登醇金13年、苦艾酒（以烤紅椒浸泡）、雪莉酒、香甜酒、香蕉糖漿

蘇格登以其緩慢蒸餾製酒工藝最為著名，以緩慢蒸餾拉長與銅對話時間，讓酒體更加圓潤滑順，淬湅出蘇格登的至臻精華。火同時也代表著製酒師對創作的熱情，不斷探索新知、追求完美，如醇金13年透過醇金貴腐甜白桶的選桶、養桶工藝，追求橡木桶更極致的風味呈現，為威士忌迷提供最絢爛的萬千豐味。

Adrián Michalčík運以WATER、AIR、FIRE、EARTH為主題設計四款調酒

Diageo World Class 蘇格登醇金13年
Diageo World Class 2022全球調酒冠軍，以火、水、風、土為創作主題，與台灣調酒師分享調酒靈感

Mick Wu

Managing Editor

You might also like

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.