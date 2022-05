Distil Your World | The Big Apple 極致創意

全球限量僅千瓶之Macallan《Distil Your World : New York精萃世界:紐約》,為精萃世界系列第二款,一瓶要價十二萬台幣;麥卡倫以無盡好奇心及對知識的渴望和卓越獨到的精釀技術,結合多次榮獲米其林3星之世界最佳餐廳 El Celler de Can Roca共同打造,探索紐約特有的豐富開創性精神。

麥卡倫與羅卡兄弟合作推出《Distil Your World精萃世界》系列,以探索世界各大城市精髓為主題,旨於透過各自擅長之專業領域以探索世界各大頂尖都市的特點,將豐富迥異文化為發想來汲取創作靈感,帶給威士忌愛好者不同感受。繼風靡一時的《Distil Your World:London精萃世界:倫敦》,今年再度大膽創新,以世界最具創意與活力的城市紐約為主題,精準捕捉這座充滿藝術、創意與想像力的活力大都會的靈魂。

榮獲兩屆世界最佳米其林餐廳 El Celler de Can Roca 經營者暨主廚Joan Roca 表示:「紐約的創意源源不絕,這座城市會瞬間抓住你。它的活力推動著我們創造出一份層次豐富、大膽創新的菜單,許多創意都是我們前所未有的。」獨一無二的《Distil Your World : New York》,揉合了屬於紐約的香氣和風味,反映出紐約獨有的藝術特質與特有食材;奠基於麥卡倫威士忌既有的知名特性淡淡蘋果香調,尤為適合詮釋「大蘋果」城市精髓的風味,並以紐約蓬勃發展的街頭美食為靈感來源,創作出經典美式甜糖果、鬆餅、花生脆糖片、巧克力和胡桃的風味,來傳達紐約的核心特色。

釀酒師與最佳餐廳主廚為精準捕捉這座城市的精髓,投入大量時間探索紐約汲取靈感,從最能代表當地活躍文化的藝術家、音樂家及推動無盡創造力的夢想家、思想家等傑出人士身上、從紐約高聳的建築,世界知名的天際線,廣泛的藝術地景,大型博物館到街頭塗鴉,及當地飲食喜好等,來發掘其特有之豐富開創性精神。麥卡倫釀酒師 Polly Logan 表示:「這個專案是向紐約人致敬之作。我們沿途所結識的那些人大膽勇敢、創意無限、各具特色。而這款威士忌勁道十足、活力充沛而舒爽奔放,就像他們每一位一樣。」

由六個完美搭配的歐洲與美國橡木桶威士忌勾兌而成,品飲《Distil Your World : The New York》時,彷彿走在紐約街頭並感受到紐約城市裡的喧囂,奔放的柑橘代表佈滿紐約天際線的摩天大樓群,獨特的風味充分反映出紐約卓越的藝術特性;大蘋果伴隨著花生脆糖片與牛奶巧克力,宛如膨脹麵團般甜中帶鹹,夾雜紐約街頭、清新雨水和盛開櫻花的氣息。

盛裝於留白卻充滿無限想像的禮盒中,盒上刻印有以麥卡倫三角形標誌組成的紐約市鳥瞰圖。外盒與酒瓶上的藍色是大膽的點睛設計,代表環繞這座城市的水域,和一棟棟高聳入雲的建築。除了風格獨具的包裝,限量版威士忌,盒內也隨附一本記錄萃取紐約精髓之旅並附上精美紐約市景的豪華書冊,介紹此款單一麥芽威士忌背後的各種創作靈感、釀造過程含括的工藝,以及精采豐富的紐約攝影作品。《Distil Your World : New York 精粹世界:紐約》兩者結合在一起,體現並頌讚這座充滿藝術、創意與想像力的紐約活力大都會風貌。

※ 警語:禁止酒駕,未滿18歲禁止飲酒。