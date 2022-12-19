Johnnie Walker藍牌幽靈系列｜第五章Port Dundas消逝世紀臻藏限量上市

消失絕版的珍稀，令藏家著迷！約翰走路藍牌Ghost & Rare系列推出第五章來自幽靈酒廠的陳釀威士忌，是首席調和大師Emma Walker和她的威士忌團隊臻峰造極之作，團隊汲取幽靈酒廠窖藏日益減少的稀有性，調和出極致奢華絕美的風味。

幽靈酒廠（Ghost Distilleries）意味著已經關閉、停止運作的蘇格蘭蒸餾廠，這些關閉的釀酒廠往往歷史悠久，經歷過繁華榮景與世界危機，卻因種種因素不敵擾人現實而被迫關廠。在關廠後餘留下來的窖藏原酒也在出售抵債後幾近絕響，成為威士忌藏家眼中「喝一滴少一滴」的珍貴佳釀。約翰走路首席調和大師及團隊深知此批佳釀的稀缺性，希望復甦這些遺落在時光縫隙中的幽靈酒廠，透過威士忌大師傳承的精湛工藝，重新賦予這些幽靈原酒嶄新的形體與生命。Ghost & Rare限量版系列即是向這些古老的幽靈酒廠致敬之作，見證了世界上最稀有威士忌原液的甦醒。

此次第五章的約翰走路藍牌Ghost & Rare系列，使用八種最稀有的威士忌展現出精巧非凡的調和工藝，這款新品的靈魂核心是精選自窖藏於PortDundas酒廠的非凡遺產。PortDundas酒廠建於1811年，坐落於福斯運河和克萊德運河沿岸，當年曾處於該市商業歷史的最高點，並發展成蘇格蘭最大的釀造廠。它在2010年關閉之後，以細膩芬芳的木質辛香調性，受到帝亞吉歐集團青睞而收購。這也是Johnnie Walker調和大師Emma Walker在2022年接下首席調酒師的重任後，首次呈現的獨特珍釀作品。

首席調酒師Emma Walker與她的菁英團隊，從Port Dundas少量而獨有的陳年威士忌原酒中，精挑調配出能夠完美展示穀物甜美細膩風味的原酒，並在兩種不同木桶類型中窖藏熟成，增添了威士忌的風味深度與豐富層次，二次熟成裝桶的美國橡木桶提供了奶油香草氣息，以燒桶的技術帶來微妙的木質香料風味。在風味筆記中，Ghost & Rare第五章擁有來自Port Dundas所擁抱的奶油香氣以及木質調性，融合來自Cambus與Brora幽靈威士忌的原始香草與柔和的煙燻氣息，並與Cameronbridge、Glenkinchie等稀有威士忌在巧妙的調和下，綻放出蘋果、桃子與漿果類甘美多汁的成熟韻味，完美呈現出獨一無二的絕佳風味。

除了約翰走路藍牌Ghost & Rare系列之外，約翰走路藍牌也蘊含了Port Ellen與Brora兩大幽靈酒廠的窖藏原酒，作為釀製調和約翰走路藍牌的基礎。一向被稱為窖藏遺產的兩大幽靈酒廠，在拍賣市場更是高居夢幻逸品的地位，深受藏家的青睞。萬中選一的卓越品質、小批量製作以及珍稀限量的無上價值，使得豐富深沉餘韻層層交疊的約翰走路藍牌酒款，被譽為現代奢華的象徵。

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