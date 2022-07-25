King of Drink | 仲夏海王

佇立於蘇格蘭斯凱島上近200年，單一麥芽威士忌酒廠Talisker以強烈的海洋風味及冒險無畏、勇於挑戰之品牌精神，創造出獨特珍稀酒款。今年泰斯卡與國際海洋環保組織Parley for the Oceans共同踏上探險旅途，推出《泰斯卡X系列44年單一麥芽威士忌限量原酒》，再次締造酒廠最高年份威士忌紀錄。

源自於海洋的烈酒之王Talisker，一年四季不間斷受到海風吹拂，無論品牌形象亦或酒款風味，海洋已深入泰斯卡的DNA中密不可分，因此被全世界威士忌品飲者譽為海洋風味最鮮明的威士忌酒廠。於2021年推出當時酒廠最高年份的X系列43年限量原酒，並跟隨知名冒險家James Aiken腳步，循著「泰斯卡威士忌大西洋挑戰賽」的路線，將泰斯卡冒險無懼的精神精準演繹。

與非營利性國際海洋環保組織Parley for the Oceans合作啟動「恢復海洋原生環境」計畫，自2021起至2023共三年時間，極力恢復及保護海岸沿線的水下森林健康。更首次使用養殖海藻焚燒以喚醒橡木桶，讓海藻中屬於海水的鮮與鹹經過炙烤融入橡木桶每一寸壁面上，於二次熟成深度浸潤下將酒體中的海洋風味徹底釋放，以濃度49.1%的原桶強度裝瓶，全球限量僅1,997瓶，台灣限量250瓶。

為延續品牌冒險挑戰意志，今年XPEDION SERIES以珍惜海洋資源為出發，與Parley一同穿越狂野的大海，深入非洲好望角外海的海洋森林，協助海草的培育工程，守護生態的同時，在航程中更激發泰斯卡對於深海力量的靈感，開啟了一場與眾不同的狂野威士忌釀造之旅。

《泰斯卡X系列44年單一麥芽威士忌限量原酒》不僅為品牌迄今最高年份且在風味呈現上更以創新獨特的方式，完美呼應海洋之於酒廠之重要性，使用10個頂級美國橡木Hogshead豬頭桶熟成，將海洋元素完美轉化為酒款獨有風格，並首次運用養殖海藻和經過海洋洗禮的木條，經歷燻燒製成海洋冒險的橡木桶，讓二次熟成的酒液與來自海洋風味的橡木桶深度沈浸，藉此將酒體中的海洋風味徹底釋放超凡甜美煙燻口感，洋溢飽滿層次的海洋氣息。

泰斯卡X系列44年單一麥芽威士忌限量原酒

2022年7月磅礡問市，精美手工木盒，刻劃深海探險意象，彷彿置身神秘海洋森林中，彰顯與生俱來之狂野靈魂。

建議售價：NT$148,000元

容量：700 ml

酒精濃度：49.1% 原桶強度

外觀：澄澈深琥珀色

聞香：圓潤中帶著些許辛香味，漸漸散發出豐富海洋氣息，揉合著海藻、海鹽、溫暖橡木，並夾雜著甜美的檸檬皮和太妃糖香氣；更深一層能感受到帆布氣息、海水親吻過的海風和遠處的海灘篝火。

口感：醇厚滑順，濃郁迷人的鮮味結合煙燻 甜味，隨之而來的是溫暖辛香感；加一滴水讓口感更加柔和，並帶出海鹽鹹香的甜味和胡椒。

尾韻：悠長，柔和的蠟質感如甜辣椒般溫暖地瀰漫在味蕾。