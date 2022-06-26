Liquor for Love | 真愛珍釀

By Jasmine Ko
26 Jun 2022
Liquor for Love | 真愛珍釀
Wine & Dine
Liquor for Love | 真愛珍釀

盛產香水的法國，亦產有「可以喝的香水」(Drinkable Perfume)，酒液僅採用百分之百大香檳干邑區之白玉霓葡萄所蒸餾釀製，嚴選1200種生命之水調合而成，經過百年歲月，富含250種以上香氣，路易十三創造精品般瓊液。

路易十三跨越世紀的不凡傳奇，象徵「百年」的美好寓意，藝術品般的水晶酒瓶，出自法國精品水晶品牌工坊，由11位工匠經過20道工序手工打造而成；酒瓶雋刻新人的姓名或祝福的話語，獻上「百年好合」的深刻祝福。對於即將攜手步入禮堂共度人生的新人而言，亦是完美佳禮，以酒代茶，舉杯慶賀敲響開啟兩人的全新旅程。

法國國王法蘭西斯·路易十三，授權干邑並將其作為生命之水中的獨立分類，此被後人尊稱為「干邑保護神」；每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的悉心調配及其完美比例，如今，現任首席釀酒大師巴蒂斯特·盧瓦索(Baptiste Loiseau)甄選出最優質的生命之水，並將其傳承給接班人，繼續路易十三的百年陳釀之旅。

路易十三帶來一場繽紛的嗅覺及味覺盛宴，散發著沒藥、蜂蜜、乾燥玫瑰、李子、金銀花、雪茄盒、皮革、無花果和百香果之氣息，凝聚時間的芬芳；其經典的水晶酒瓶皆由技藝精湛的水晶匠人人工吹製，並將工藝代代相傳，精妙的花紋和完美的造型一直延續至今，鳶尾花紋飾象徵鐫刻進水晶瓶深處的皇家血統。

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。

LouisXIII 路易十三 COGNAC 干邑白蘭地 Drinkable Perfume 可以喝的香水

Jasmine Ko
luxury Spirits Louis XIII Cognac
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